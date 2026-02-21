Pronostic Tottenham Hotspur vs Arsenal 22/02/2026 : le coup de grâce du rival local ?

On s'attend à ce que Tottenham offre une résistance féroce à ses voisins. Cependant, compte tenu de la forme actuelle des deux formations, un partage des points semble l'issue la plus probable.

Les meilleurs paris pour Tottenham Hotspur vs Arsenal

Les deux équipes marquent (BTTS) - Oui à une cote de 1.72 sur Winamax

Passeur décisif - Bukayo Saka 1+ passe à une cote de 3.40 sur Winamax

Résultat (1x2) - Match nul à une cote de 4.00 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Tottenham Hotspur 2-2 Arsenal

Pronostic des buteurs : Tottenham – Dominic Solanke, Randal Kolo Muani ; Arsenal – Kai Havertz, Gabriel Magalhães

Les supporters des Spurs n'auraient probablement jamais imaginé que leur équipe lutterait pour le maintien cette saison, surtout après leur sacre en Europa League l'an dernier. Pour mettre les choses en perspective, ils comptent seulement quatre points de moins qu'au même stade la saison passée sous Ange Postecoglou.

Pourtant, la direction des Spurs n'a pas voulu prendre de risques et a démis Thomas Frank de ses fonctions. La réalité est brutale : les "Lilywhites" n'ont que cinq points d'avance sur West Ham, 18ème. Ils pourraient très bien se retrouver à batailler pour sauver leur place en Premier League jusqu'au bout.

Deux défaites consécutives font tache pour les locaux, mais la nomination d'Igor Tudor pourrait changer la donne. Pour son premier match sur le banc, le technicien croate s'attaque directement au Derby du Nord de Londres. Un véritable baptême du feu pour l'ancien coach de la Juventus, dont les fans attendent des réponses immédiates.

C’est peut-être le bon moment pour les Spurs de recevoir Arsenal, car les Gunners traversent une période de turbulences. Les hommes de Mikel Arteta avaient l'occasion de prendre sept points d'avance en tête de la Premier League mercredi dernier, mais Wolves en a décidé autrement.

Après avoir mené 2-0, la partie rouge du Nord de Londres a laissé la lanterne rouge revenir au score. Le scénario a viré au cauchemar pour les Gunners lorsqu'ils ont encaissé un but à la 94ème minute, perdant deux points précieux. Avec un Manchester City qui compte un match en retard, la dynamique semble s'être totalement brisée pour les deux clubs du North London.

Les effectifs probables pour Tottenham Hotspur vs Arsenal

Composition attendue de Tottenham Hotspur : Vicario, Gray, Dragusin, Van Den Ven, Spence, Gallagher, Palhinha, Sarr, Kolo Muani, Simons, Solanke.

Composition attendue d'Arsenal : Raya, Timber, Saliba, Magalhães, Hincapié, Zubimendi, Havertz, Rice, Saka, Trossard, Gyökeres.

Vers un festival offensif

Tottenham se montre prolifique en Premier League cette saison. Les Spurs ont trouvé le chemin des filets dans 81 % de leurs matchs. À domicile, ils affichent un taux d'efficacité offensive de 85 %, mais leur taux d'encaissement est strictement identique. Il n’y a d’ailleurs pas eu un seul 0-0 dans leur stade cette saison.

Ces statistiques devraient booster les joueurs d'Arteta et les encourager à presser haut. Seul Manchester City (54) a marqué plus de buts qu'Arsenal (52) cet exercice. Les visiteurs tournent à une moyenne de 1,50 but par match à l'extérieur.

Les rencontres chez les Spurs sont souvent synonymes de buts des deux côtés : 69 % de leurs 13 matchs de championnat à domicile ont vu les deux filets trembler. C’est également le cas pour la moitié des déplacements d'Arsenal. Enfin, trois des quatre dernières confrontations directes officielles ont validé ce scénario.

Pronostic 1 Tottenham Hotspur vs Arsenal : Les deux équipes marquent (BTTS) - Oui à une cote de 1.72 sur Winamax

Le "Starboy" anglais encore décisif

Malgré une saison un peu plus discrète, Bukayo Saka totalise déjà sept buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues. L'ailier a toutefois été freiné par quelques pépins physiques. Remplacé lors du nul 2-2 contre Wolves, sa sortie semblait davantage être une précaution qu'une blessure sérieuse.

Saka devrait tenir sa place pour le derby. Pur produit de Hale End, il adore punir les Spurs. L'international anglais est impliqué sur 8 buts lors de ses 11 derniers affrontements face à Tottenham (3 buts, 5 passes).

Il a d'ailleurs délivré quatre passes décisives lors de ses cinq derniers matchs contre Tottenham. Le match aller à l'Emirates est le seul où il est resté muet. Sachant qu'il est chargé des corners, il a de fortes chances de servir l'un de ses coéquipiers sur un plateau ce dimanche.

Pronostic 2 Tottenham Hotspur vs Arsenal : Passeur décisif - Bukayo Saka 1+ passe à une cote de 3.40 sur Winamax

Deux rivaux dans le dur

Les deux équipes marquent le pas actuellement. Les Spurs n'ont empoché que 10 points à domicile cette saison ; seuls les Wolves font pire avec 6 unités. Les locaux ne se sont imposés que deux fois devant leur public en championnat.

Ils restent sur une série noire de huit matchs sans victoire en Premier League (4 défaites, 4 nuls). De son côté, Arsenal est invaincu lors de ses six derniers déplacements. Cependant, si les Gunners n'ont plus perdu depuis quatre matchs, ils n'ont remporté que deux de leurs sept dernières sorties en championnat.

Les hommes d'Arteta ont concédé le nul lors de 5 de leurs 14 déplacements. Ils peinent à trouver leur rythme hors de leurs bases. Compte tenu de la fragilité des Spurs à domicile, un score de parité ne serait pas surprenant ce dimanche soir.

Pronostic 3 Tottenham Hotspur vs Arsenal : Résultat (1x2) - Match nul à une cote de 4.00 sur Winamax

