Pronostic Sunderland vs Liverpool 11/02/2026 : l'invincibilité à domicile en jeu

Notre expert en paris sportifs s'attend à une résistance acharnée des locaux qui pourraient bien faire chuter un Liverpool encore convalescent.

Pronostic Sunderland vs Liverpool : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Sunderland vs Liverpool

Les deux équipes marquent (BTTS) - Oui à une cote de 1.88 sur Winamax

Buteur à n'importe quel moment - Hugo Ekitike à une cote de 2.09 sur Winamax

Mi-temps / Fin de match - Nul / Nul à une cote de 6.20 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Sunderland 2-2 Liverpool

Pronostic des buteurs : Sunderland – Brian Brobbey, Enzo Le Fée ; Liverpool – Hugo Ekitike, Mohamed Salah

La saison exceptionnelle de Sunderland en Premier League continue de fasciner : ils sont la seule équipe du championnat encore invaincue sur ses terres. Il s'agit de la plus longue série du genre pour un promu dans l'élite anglaise depuis la saison 1977/78.

Les Black Cats abordent cette 26ème journée à la 9ème place, avec des ambitions européennes toujours intactes. Les locaux ne sont qu'à sept points du Top 5, une position qu'ils doivent en grande partie à leur solidité au Stadium of Light.

Cependant, ce record sera mis à rude épreuve ce mercredi avec la réception de Liverpool. Les Reds arrivent revanchards après leur défaite frustrante (2-1) face à Manchester City à Anfield le week-end dernier.

Alors qu'ils menaient 1-0 à la 84ème minute, les hommes d'Arne Slot ont fini par craquer sur un penalty d'Erling Haaland dans le temps additionnel. Ce résultat les a propulsés hors du Top 5, menaçant sérieusement leurs chances de qualification européenne alors qu'ils défendent leur titre de champion.

Si Liverpool ne compte que quatre points de retard sur Chelsea, Sunderland n'est qu'à trois longueurs des Reds. Un succès des Black Cats redistribuerait totalement les cartes dans la course à l'Europe.

Les effectifs probables pour Sunderland vs Liverpool

Composition attendue de Sunderland : Roefs, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava, Sadiki, Diarra, Hume, Le Fée, Talbi, Brobbey.

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Jones, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

Des défis défensifs hors de leurs bases

Sunderland se montre particulièrement inspiré offensivement devant son public, avec 21 buts inscrits en 12 réceptions (1,75 but par match en moyenne). S'ils possèdent la troisième meilleure défense à domicile (hors Top 2), empêcher Liverpool de marquer sera un défi de taille.

Les Reds ont trouvé le chemin des filets lors de 10 de leurs 12 déplacements cette saison, inscrivant 19 buts au total. En revanche, leur arrière-garde voyage mal : ils encaissent en moyenne 1,75 but par match à l'extérieur, soit plus que la moyenne de la ligue (1,56).

De plus, 58 % des matchs de Sunderland au Stadium of Light ont vu les deux équipes marquer. Cette statistique grimpe à 67 % pour les matchs de Liverpool à l'extérieur, une tendance vérifiée lors de quatre de leurs cinq derniers déplacements.

Pronostic 1 Sunderland vs Liverpool : Les deux équipes marquent (BTTS) - Oui à une cote de 1.88 sur Winamax

Le retour en grâce du buteur

Hugo Ekitike n'a pas eu l'influence escomptée contre City dimanche, ne déclenchant que trois frappes. Pourtant, il a été l'attaquant le plus remuant des Reds avec 10 ballons touchés dans la surface adverse. Il devrait bénéficier de bien plus d'espaces face à Sunderland ce mercredi soir.

Le Français traverse actuellement une excellente période avec trois buts inscrits lors de ses trois dernières sorties. Avec 10 réalisations en championnat, il est le meilleur buteur du club et pèse pour un quart des buts totaux de Liverpool en Premier League cette saison.

Si les visiteurs avaient profité d'un but contre son camp lors du match aller, l'ancien Parisien est aujourd'hui le candidat le plus sérieux pour faire trembler les filets.

Pronostic 2 Sunderland vs Liverpool : Buteur à n'importe quel moment - Hugo Ekitike à une cote de 2.09 sur Winamax

Un duel serré sous les projecteurs

Les hommes de Régis Le Bris sont devenus des spécialistes du partage des points contre les gros, ayant déjà accroché Arsenal et Manchester City à domicile. Les Black Cats tirent une force immense de leur public, glanant 72 % de leurs points totaux au Stadium of Light.

Cinq de leurs 12 matchs à domicile se sont soldés par un nul, dont quatre face à des équipes mieux classées. À l'inverse, Liverpool traverse une crise de résultats avec une seule victoire sur ses sept derniers matchs de championnat (dont quatre nuls).

Les Merseysiders n'ont remporté que deux de leurs dix derniers déplacements, une forme loin d'être impériale. À noter également que 12 matchs de Sunderland cette saison étaient à égalité à la pause (record de la division) et que Liverpool a inscrit 16 de ses 19 buts à l'extérieur en seconde période.

Dans ces conditions, un scénario de match nul à la mi-temps et au coup de siffler final est tout sauf improbable.

Pronostic 3 Sunderland vs Liverpool : Mi-temps / Fin de match - Nul / Nul à une cote de 6.20 sur Winamax

+