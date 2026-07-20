Pronostic Sturm Graz vs Hearts 21/07/2026 : choc européen à la Merkur-Arena

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Sturm Graz tire profit de son avantage à domicile pour prendre une option avant le match retour la semaine prochaine.

Les meilleurs paris pour Sturm Graz vs Hearts

Les deux équipes marquent - oui à la cote de 1,68 sur Winamax

Résultat du match (1N2) - Sturm Graz à la cote de 1,74 sur Winamax

Hearts gagne au moins une mi-temps - oui à la cote de 2,20 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Sturm Graz 2-1 Hearts

Pronostic des buteurs : Sturm Graz – Axel Kayombo, Seedy Jatta ; Hearts – Claudio Braga

Après avoir décroché la deuxième place en Bundesliga autrichienne, Sturm Graz a composté son billet pour le deuxième tour de qualification de la Ligue des Champions. Die Schwoazn sont des habitués des joutes européennes, ce qui leur offrira un certain confort sur le terrain ce mardi. Les Autrichiens ont en effet disputé la phase de groupes (ou de ligue) de la C1 ou de la C3 lors de chacune des cinq dernières saisons.

C'est donc armés de confiance qu'ils abordent ce parcours qualificatif, d'autant plus qu'ils évolueront dans leur antre de la Merkur-Arena. Les hommes de Fabio Ingolitsch ont livré une préparation estivale solide et abordent ce rendez-vous en milieu de semaine avec l'ambition d'enchaîner une quatrième victoire consécutive. S'ils ont concédé un peu trop de matchs nuls à domicile la saison dernière, c'est un aspect qu'ils auront à cœur de rectifier dès ce choc capital.

De son côté, Hearts a frôlé le titre en Scottish Premiership la saison dernière, s'inclinant sur le fil face au Celtic lors de l'ultime journée. Maigre consolation mais vraie opportunité : les voilà en lice pour une qualification en Ligue des Champions pour la première fois depuis 20 ans. Suite au départ de Derek McInnes pour les Glasgow Rangers en juin, c'est Wouter Vrancken qui a été nommé sur le banc du club écossais.

Cette affiche sera la toute première rencontre officielle de Vrancken à la tête de l'équipe, et son urgence première sera de régler le manque de réussite de siennes à l'extérieur. Si la dynamique récente hors de leurs bases se confirme, les Jam Tarts risquent de vivre une longue soirée en Autriche ce mardi. Cela dit, s'ils parviennent à maintenir un écart réduit, ils conserveront toutes leurs chances de renverser la vapeur au match retour la semaine prochaine chez eux.

Les effectifs probables pour Sturm Graz vs Hearts

Composition attendue de Sturm Graz : Khudyakov, Vallci, Mitchell, Koller, Hodl, Weinhandl, Gorenc Stankovic, Soglo, Kiteishvili, Kayombo, Jatta

Composition attendue de Hearts : Schwolow, Altena, Fagan-Walcott, McCart, Milne, McEntee, Renaud, Miller, Guendouzi, Kyziridis, Braga

Avalanche de buts en vue : les filets devraient trembler

Les deux formations ont fait preuve d'une belle efficacité offensive durant cette préparation estivale. Die Schwoazn ont inscrit pas moins de 19 buts lors de leurs six matchs amicaux depuis la fin du mois de juin, soit une moyenne impressionnante de 3,2 buts par rencontre. De quoi aborder ce choc avec une certitude absolue quant à leur capacité à faire sauter le verrou adverse.

De son côté, Hearts a été un peu moins prolifique, mais conserve des arguments solides devant les cages. La formation écossaise a trouvé le chemin des filets à 5 reprises en 3 matchs amicaux, affichant une moyenne de 1,66 but par match. Surtout, la statistique clé : les deux équipes ont marqué lors de chacun de leurs 4 derniers matchs.

Dans le même temps, 4 des 5 dernières sorties de Sturm Graz se sont soldées par des buts de part et d'autre. Tous les voyants sont donc au vert pour parier sur au moins un but de chaque côté ce mardi soir.

Pronostic 1 Sturm Graz vs Hearts : les deux équipes marquent - oui à la cote de 1,68 sur Winamax

La série des locaux est tout simplement incontournable

Les locaux connaissent la musique sur la scène européenne et savent exactement ce qu'impliquent ces rencontres couperets, en particulier à domicile. Les supporters de Sturm Graz seront ravis de rappeler que leur protégé n'a subi qu'une seule défaite lors de ses 20 derniers matchs toutes compétitions confondues. Cela dit, 9 de ces rencontres se sont terminées sur un score de parité, un détail statistique qui donnera du grain à moudre aux visiteurs.

Néanmoins, Hearts étrenne un tout nouvel entraîneur. Ce genre de virage stratégique est souvent à double tranchant : soit le groupe réagit immédiatement avec un choc psychologique positif, soit il met du temps à assimiler les principes du nouveau coach. Commencer ce cycle par une rencontre européenne à l'extérieur s'annonce particulièrement délicat pour les Écossais.

Les 4 derniers matchs de Hearts se sont soldés par 2 victoires et 2 défaites, preuve évidente d'une certaine vulnérabilité. En déplacement, le bilan est encore plus parlant avec seulement 2 succès en 9 sorties depuis la fin du mois de janvier. Face à un collectif autrichien rompu aux joutes européennes depuis cinq ans, la marche risque d'être trop haute. Avantage net aux locaux.

Pronostic 2 Sturm Graz vs Hearts : résultat du match (1N2) - Sturm Graz à la cote de 1,74 sur Winamax

Hearts a de quoi répondre sur la durée

Même si la balance penche en faveur des locaux — qui pourraient très bien faire le break rapidement pour assommer d'entrée leurs adversaires —, Hearts possède le répondant nécessaire pour monter en puissance au fil des minutes. Rappelons que les Jam Tarts ont loupé le titre de champion d'Écosse pour un cheveu lors de l'ultime journée. Ils sortent d'un exercice plein et comptent bien surfer sur cette dynamique sur la scène européenne.

Il serait donc imprudent de les enterrer prématurément. Évoluant avec leur engagement habituel, les Écossais ont les armes pour piquer en contre et réduire l'écart avant le retour à Édimbourg. Un chiffre redonne du crédit à cette option : les visiteurs ont remporté au moins une mi-temps lors de leurs deux dernières sorties.

Face à un Sturm Graz qui a concédé le nul sur une mi-temps lors de son dernier test-match contre le Pogon Szczecin, la bande à Vrancken aura un coup à jouer pour arracher au moins un acte. Même si rien n'est garanti à ce niveau, c'est un pari spéculatif très intéressant au vu du niveau affiché par Hearts la saison passée.

Pronostic 3 Sturm Graz vs Hearts : oui à la cote de 2,20 sur Winamax

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