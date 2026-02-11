Pronostic Rennes vs PSG 13/02/2026 : les espoirs européens des Rennais mis à mal ?

Notre expert en paris sportifs s'attend à une nouvelle performance d'envergure du PSG, d'autant que les Parisiens ont pris l'habitude de signer des scores fleuves face aux Rennais ces derniers temps.

Pronostic Rennes vs PSG : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Rennes vs PSG

Handicap (3 choix) : Victoire du PSG avec un handicap de -1 à une cote de 1.94 sur Winamax

Total de buts PSG : Plus de 2,5 buts à une cote de 1.98 sur Winamax

Buteur à n'importe quel moment : Khvicha Kvaratskhelia à une cote de 2.45 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Rennes 1-4 PSG

Pronostic des buteurs : Rennes – Esteban Lepaul ; PSG – Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia (x2), Bradley Barcola.

Malgré des difficultés récentes, Rennes occupe actuellement la sixième place de la Ligue 1 et reste en course pour une place en Ligue des champions. Habib Beye vient de fêter son premier anniversaire sur le banc breton avec un bilan relativement positif : son équipe compte huit points de plus que la saison dernière au même stade.

Beye est déterminé à faire oublier la 12e place de l'exercice précédent en décrochant une qualification européenne. Cependant, les locaux doivent impérativement stopper leur série noire pour éviter de glisser dans le ventre mou du classement.

De son côté, le Paris Saint-Germain a fait étalage de sa puissance le week-end dernier en s'imposant lors du Classique face à l'Olympique de Marseille. Grâce à ce succès, les Parisiens ont conforté leur fauteuil de leader.

Luis Enrique semble bien parti pour offrir au PSG son 14e titre de champion de France, son équipe comptant deux points d'avance au sommet. Les champions en titre ne montrent aucun signe de faiblesse et restent sur une série de sept matchs sans défaite en championnat.

Si leurs rares failles sont apparues en Ligue des champions, le géant parisien a parfois égaré des points en déplacement en Ligue 1. Un motif d'espoir pour les Rennais et les poursuivants au classement.

Les effectifs probables pour Rennes vs PSG

Composition attendue de Rennes : Silistrie, Ait Boudlal, Jacquet, Rouault, Nordin, Camara, Rongier, Szymanski, Tamari, Lepaul, Embolo.

Composition attendue de PSG : Safonov, Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Mayulu, Neves, Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé.

Analyse de la forme actuelle

Rennes figure parmi les meilleures formations du championnat cette saison, mais traverse une zone de turbulences avec quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues. Sans victoire lors de leurs cinq dernières sorties, les Bretons n'ont plus goûté au succès depuis début janvier.

À l'inverse, le PSG marche sur l'eau en Ligue 1 avec cinq victoires de rang. Les hommes de la capitale ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues et restent sur quatre succès d'affilée lors de leurs confrontations directes avec Rennes. Il est donc logique de les voir favoris pour ce duel.

Avec 48 buts inscrits, le PSG possède l'attaque la plus prolifique du championnat et devrait mettre la défense rennaise à rude épreuve.

Pronostic 1 Rennes vs PSG : Handicap (3 choix) : Victoire du PSG avec un handicap de -1 à une cote de 1.94 sur Winamax

Dynamique offensive et statistiques de buts

Les visiteurs affichent cette saison une moyenne de 2,29 buts par match en championnat (1,92 à l'extérieur). La moyenne cumulée de buts marqués et encaissés lors des déplacements parisiens s'élève à 3,00. Sur leurs huit dernières sorties en Ligue 1, les Parisiens ont trouvé le chemin des filets à 21 reprises, soit 2,62 buts par match.

Côté breton, Rennes a encaissé au moins un but lors de chacune de ses sept dernières réceptions en championnat. Pire encore, les Rennais ont concédé au moins trois buts lors de leurs trois derniers matchs toutes compétitions confondues. Après avoir passé cinq buts à l'OM le week-end dernier, le PSG arrive lancé.

Avec plusieurs retours de blessure, l'attaque de Luis Enrique s'annonce redoutable. Lors de leurs trois dernières confrontations, Paris a marqué respectivement cinq, quatre et trois buts, ce qui laisse présager un nouveau festival offensif ce vendredi.

Pronostic 2 Rennes vs PSG : Total de buts PSG : Plus de 2,5 buts à une cote de 1.98 sur Winamax

En route pour battre son record personnel

Khvicha Kvaratskhelia réalise des prouesses depuis son arrivée de Naples en janvier dernier. Récemment touché à la cheville et forfait lors de la victoire 2-1 contre Strasbourg, le Géorgien a fêté son retour avec la manière le week-end dernier : entré à la 62e minute, il a immédiatement trouvé la faille.

L'international géorgien totalise trois implications sur des buts lors de ses quatre derniers matchs avec le club de la capitale (deux buts). Il a déjà égalé son total de buts de la saison dernière. Avec encore 14 matchs à disputer, "Kvara" est idéalement placé pour battre son record personnel en Ligue 1.

Le feu follet parisien avait ouvert le score lors du match aller en décembre, s'offrant même un doublé lors de cette démonstration (5-0). Il est le candidat naturel pour faire trembler les filets ce vendredi soir au Roazhon Park.

Pronostic 3 Rennes vs PSG : Buteur à n'importe quel moment : Khvicha Kvaratskhelia à une cote de 2.45 sur Winamax

