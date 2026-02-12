Pronostic Real Madrid vs Real Sociedad 14/02/2026 : les Merengues sans encaisser de but

Notre expert en paris sportifs s'attend à une victoire solide des locaux, qui devraient faire la différence en seconde période pour s'assurer les trois points.

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Real Sociedad

Victoire du Real Madrid sans encaisser de but à une cote de 2.25 chez Winamax

Moins de 3,5 buts à une cote de 1.58 chez Winamax

Le Real Madrid gagne la seconde mi-temps à une cote de 1.65 chez Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 2-0 Real Sociedad

Pronostic des buteurs : Real Madrid – Kylian Mbappé, Vinicius Júnior

Le Real Madrid a passé tout l'hiver à courir après le FC Barcelone. Ce samedi soir, les Merengues ont une occasion en or de s'emparer de la première place, leurs rivaux catalans ne jouant que lundi.

Une série de sept victoires consécutives en La Liga a permis aux hommes d'Álvaro Arbeloa de combler leur retard. La Maison Blanche aborde ce choc après un succès maîtrisé 2-0 sur la pelouse de Valence le week-end dernier.

De son côté, la Real Sociedad a également changé d'entraîneur au tournant de l'année. Pellegrino Matarazzo a réalisé des débuts tonitruants : les Basques ont engrangé 14 points sur 18 possibles sous ses ordres. Le technicien américain a aussi guidé "La Real" jusqu'en demi-finales de la Coupe du Roi.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Real Sociedad

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Jiménez, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Guler, Vinícius, Mbappé.

Composition attendue de Real Sociedad : Remiro, Gómez, Martín, Zubeldia, Aramburu, Gorrotxategi, Turrientes, Soler, Marin, Oyarzabal, Guedes.

La Maison Blanche va verrouiller derrière

Si le Real a montré quelques signes de fébrilité lors de récents matchs de coupe, la défense reste impériale en championnat. Depuis leur défaite contre le Celta Vigo, les Madrilènes n'ont encaissé que trois buts en sept victoires consécutives. Le Real Madrid possède d'ailleurs la co-meilleure défense de Liga, avec une moyenne de seulement 0,78 but encaissé par match.

Dimanche dernier, ils ont été particulièrement hermétiques face à Valence, ne concédant que 0,44 xG (buts attendus). Thibaut Courtois n'a d'ailleurs pas eu un seul arrêt à effectuer. Quinze jours plus tôt, contre Villarreal (pourtant 4e), ils n'avaient concédé que 0,57 xG pour une autre victoire 2-0.

La Real Sociedad arrive avec un handicap physique : ce match se joue seulement 72 heures après leur demi-finale aller de Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao. Ce calendrier chargé nous conforte dans l'idée de miser sur une victoire des locaux avec un "clean sheet".

Pronostic 1 Real Madrid vs Real Sociedad : Victoire du Real Madrid sans encaisser de but à une cote de 2.25 chez Winamax

La tendance "Low-scoring" du Real devrait se poursuivre

Le pari "Moins de 3,5 buts" est passé dans neuf des dix derniers matchs du Real Madrid en La Liga. Contrairement à la Ligue des Champions, ils affrontent souvent des blocs bas et conservateurs en championnat, ce qui donne lieu à des rencontres très fermées.

Depuis son arrivée, Arbeloa opte parfois pour un milieu de terrain plus prudent que celui de Xabi Alonso. Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga étaient tous deux titulaires à Mestalla la semaine dernière. On s'attend à un schéma similaire ici, d'autant que Jude Bellingham est toujours sur le flanc.

Si Matarazzo a apporté plus de qualité technique à la Real Sociedad, il sait aussi se montrer pragmatique. Le coach des visiteurs ne prendra pas le risque de subir une lourde défaite qui briserait la dynamique actuelle de son équipe. On s'attend à voir les Basques évoluer assez bas pour tenter de piquer en contre. Sept des neuf derniers matchs de La Real en championnat ont vu moins de trois buts. Miser sur une répétition de ce scénario semble judicieux, avec une probabilité implicite de 60 %.

Pronostic 2 Real Madrid vs Real Sociedad : Moins de 3,5 buts à une cote de 1.58 chez Winamax

Les visiteurs pourraient craquer après la pause

Disputer un derby face à l'Athletic en demi-finale de Coupe du Roi est un événement colossal pour la Real Sociedad. Ils vont y laisser énormément d'énergie et le risque de "contre-coup" trois jours plus tard est réel.

Les Basques ne jouent pas de compétition européenne cette saison et la profondeur de leur effectif est limitée. Même avec un onze de départ solide, ils risquent de piocher physiquement face à un Real Madrid qui a bénéficié d'une semaine complète de repos.

Depuis le changement d'entraîneur, les Merengues sont particulièrement performants en seconde période. Sous l'ère Arbeloa en Liga, ils ont marqué sept fois après la pause pour un seul but encaissé. Fait marquant : un seul de leurs huit buts inscrits sous les ordres du technicien de 43 ans l'a été en première mi-temps. Au vu de cette tendance, parier sur une victoire des locaux en seconde période est un choix très cohérent.

Pronostic 3 Real Madrid vs Real Sociedad : Le Real Madrid gagne la seconde mi-temps à une cote de 1.65 chez Winamax

