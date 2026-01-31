Pronostic Real Madrid vs Rayo Vallecano 01/02/2026 : Mbappé pour porter le Real à domicile

Notre expert en paris sportifs mise sur une victoire solide mais peu prolifique des Merengues, avec un Kylian Mbappé une nouvelle fois décisif pour faire la différence.

Pronostic Real Madrid vs Rayo Vallecano : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Rayo Vallecano

Kylian Mbappé premier buteur à une cote de 2,65 sur Winamax

Mi-temps avec le plus de buts : Seconde période à une cote de 1,92 sur Winamax

Moins de 3,5 buts à une cote de 1,56 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 2-0 Rayo Vallecano

Pronostic des buteurs : Real Madrid – Kylian Mbappé (doublé)

La soirée de mercredi à Lisbonne a été cauchemardesque pour le Real Madrid. Une défaite 4-2 face au Benfica a privé les Madrilènes d'une place dans le top 8 de la Ligue des Champions.

Cependant, en championnat, la dynamique est tout autre avec cinq victoires consécutives. Cette série a permis aux hommes de la Casa Blanca de réduire l'écart sur le FC Barcelone dans la course au titre. On s'attend donc logiquement à ce qu'ils empochent les trois points lors de la réception du Rayo Vallecano.

Les visiteurs, de leur côté, n'ont remporté qu'un seul de leurs 11 derniers matchs de Liga. Ce manque de puissance offensive fait glisser l'équipe d'Iñigo Pérez vers la lutte pour le maintien. Ils restent d'ailleurs sur une défaite à domicile contre Osasuna le week-end dernier.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Rayo Vallecano

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Valverde, Tchouaméni, Güler, Vinícius, Bellingham, Rodrygo, Mbappé.

Composition attendue de Rayo Vallecano : Batalla, Chavarría, Mendy, Lejeune, Balliu, Ciss, López, García, Palazón, Akhomach, De Frutos.

Mbappé pour débloquer la situation

Le récent changement d'entraîneur au Santiago Bernabéu n'a pas modifié la dépendance de l'équipe envers Kylian Mbappé. Le Français reste la principale source de buts du club.

Depuis qu'Alvaro Arbeloa a repris les rênes, Mbappé a trouvé le chemin des filets à sept reprises en quatre matchs. Fait notable : lors de chacune de ces rencontres, le joueur de 27 ans a ouvert le score. Il a encore inscrit un doublé le week-end dernier lors de la victoire 2-0 du Real sur la pelouse de Villarreal.

Sans match en milieu de semaine prochaine, la rotation devrait être limitée en attaque. Mbappé sera titulaire et s'impose comme le candidat idéal pour débloquer le compteur. Personne en Liga n'égale sa moyenne de 5,0 tirs par match, et son ratio d'un but toutes les 84 minutes est sans concurrence. Les statistiques suggèrent une probabilité de 38,2 % de le voir marquer le premier but.

Pronostic 1 Real Madrid vs Rayo Vallecano : Kylian Mbappé premier buteur à une cote de 2,65 sur Winamax

Un derby qui s'anime après la pause

Le contexte ressemble à celui de la dernière réception de Levante, qui suivait également une déroute en Coupe d'Europe. À l'époque, les joueurs avaient été sifflés par le public du Bernabéu, et un accueil similaire n'est pas à exclure ce dimanche.

Contre Levante, les Merengues n'avaient trouvé leur rythme qu'au retour des vestiaires, avec un premier but à la 58e minute. Le Real a d'ailleurs tendance à finir fort : 27 % de ses buts en Liga sont inscrits après la 75e minute.

Les matchs du Rayo Vallecano suivent une logique similaire : 68 % des buts qu'ils ont encaissés cette saison en championnat l'ont été en seconde période. Lors de leur défaite 3-1 le week-end dernier, ils ont craqué aux 91e et 94e minutes. Miser sur une seconde période plus riche en buts semble donc être le choix le plus judicieux.

Pronostic 2 Real Madrid vs Rayo Vallecano : Mi-temps avec le plus de buts : Seconde période à une cote de 1,92 sur Winamax

La tendance des scores serrés devrait durer

Si la défense du Real a pris l'eau en Europe, elle reste solide en Liga avec un seul but encaissé lors des quatre dernières journées. Contre Villarreal le week-end dernier, l'équipe d'Arbeloa n'a concédé que 0,57 xG (buts attendus) dans un déplacement pourtant périlleux.

Il est difficile d'imaginer le Rayo Vallecano se montrer très ambitieux au Bernabéu. Historiquement, ils parviennent souvent à limiter les dégâts dans ce stade. Lors de leurs cinq dernières visites chez leur voisin madrilène, ils n'ont jamais perdu par plus d'un but d'écart.

Depuis l'historique 10-2 de 2015, tous les matchs du Rayo au Bernabéu ont généré trois buts ou moins. Le pari "Moins de 3,5 buts" a d'ailleurs été gagnant lors de sept des huit derniers matchs de championnat du Real Madrid. La probabilité statistique de ce scénario est estimée à 60,6 %.

Pronostic 3 Real Madrid vs Rayo Vallecano : Moins de 3,5 buts à une cote de 1,56 sur Winamax

