Pronostic Real Madrid vs Benfica 25/02/2026 : les Merengues en démonstration

Notre expert en paris sportifs s'attend à une qualification sereine des Madrilènes pour les huitièmes de finale, avec une victoire convaincante sur l'ensemble des deux matchs.

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Benfica

Real Madrid Handicap -1 à une cote de 2,20 sur Winamax

Real Madrid marque plus de 2,5 buts à une cote de 2,50 sur Winamax

Plus de 1,5 but en seconde mi-temps à une cote de 1,80 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 3-0 Benfica

Pronostic des buteurs : Real Madrid : Vinicius Junior (doublé), Kylian Mbappé

Le coup de génie de Vinicius Junior a fait la différence lors du match aller à Lisbonne. Une rencontre toutefois assombrie par les accusations d'insultes racistes proférées par le Brésilien à l'encontre de Gianluca Prestianni (Benfica).

La tension est donc à son comble avant ce match retour au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid aborde ce rendez-vous après un sérieux revers en La Liga le week-end dernier, une défaite 2-1 à Osasuna qui les a relégués à la deuxième place derrière le FC Barcelone.

De son côté, Benfica a dominé l'AVS (3-0) dimanche en championnat portugais. Les Aigles ont remporté cinq de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues, incluant notamment une victoire 4-2 face aux Merengues lors de la phase de ligue.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Benfica

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Asencio, Rüdiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinicius, Mbappé.

Composition attendue de Benfica : Trubin, Dahl, Araújo, Otamendi, Dedic, Barreiro, Rios, Schjelderup, Silva, Aursnes, Pavlidis.

Les Merengues vers les huitièmes sans trembler

Après les événements polémiques de la semaine dernière, le Real Madrid ne manquera pas de motivation pour ce match retour. Bien que l'équipe ait manqué de régularité sous la houlette d'Álvaro Arbeloa (7 victoires et 3 défaites depuis le départ de Xabi Alonso), les Madrilènes savent hausser leur niveau de jeu en Europe.

Fait notable : cinq de leurs victoires récentes ont été acquises par un écart de deux buts ou plus. On se souvient notamment de la correction infligée à Monaco (6-1) lors du seul match de Ligue des champions à domicile sous l'ère Arbeloa.

Benfica peut légitimement penser avoir laissé passer sa chance après la défaite à l'aller. Les Portugais se sont montrés bien moins dangereux que lors de leur confrontation précédente en phase de ligue. Avec un xG (Expected Goals) de seulement 0,47 au match aller, ils n'ont créé aucune occasion franche, contre quatre pour le Real. Le géant espagnol devrait finir le travail mercredi, et le handicap -1 offre une réelle valeur.

Pronostic 1 Real Madrid vs Benfica : Real Madrid Handicap -1 à une cote de 2,20 sur Winamax

L'attaque madrilène pour gâcher le retour de Mourinho au Bernabéu

Le principal atout du Real ces dernières semaines est l'état de grâce de Vinicius. Encore buteur à El Sadar samedi, il totalise cinq buts lors de ses quatre dernières sorties. Cela permet d'alléger la pression sur Kylian Mbappé, déjà auteur de 13 buts en 8 matchs de Ligue des champions cette saison.

Le retour en forme de Trent Alexander-Arnold est également un signal fort. Il devrait réintégrer le onze de départ pour affronter l'équipe de José Mourinho.

Le club portugais ne s'est qualifié pour ce tour que de justesse, après avoir perdu cinq de ses sept premiers matchs de poule, concédant notamment trois buts contre Qarabag et Newcastle. Seules trois équipes ont fait mieux que le Real Madrid et sa moyenne de 2,63 buts par match au tour précédent. Voir le Real marquer au moins trois fois ici semble très plausible pour valider la qualification.

Pronostic 2 Real Madrid vs Benfica : Real Madrid marque plus de 2,5 buts à une cote de 2,50 sur Winamax

Une seconde période riche en buts

Sous les ordres de Mourinho, Benfica n'optera pas pour une stratégie ultra-offensive d'entrée de jeu à Madrid. Cependant, ils devront finir par prendre des risques, ce qui laisse présager une seconde mi-temps très ouverte.

Sous Arbeloa, les matchs du Real ont tendance à s'emballer après la pause. Depuis son arrivée sur le banc, les rencontres des Merengues produisent en moyenne 2,3 buts en seconde période.

C'est une tendance logique compte tenu de la vitesse de pointe de Vinicius et Mbappé, qui devraient se régaler si Benfica laisse des espaces en fin de match pour tenter de revenir au score. Miser sur plus de 1,5 but en seconde période est un choix judicieux, avec une probabilité implicite de 58,8 %.

Pronostic 3 Real Madrid vs Benfica : Plus de 1,5 but en seconde mi-temps à une cote de 1,80 sur Winamax

