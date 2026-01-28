Pronostic PSG vs Newcastle 28/01/2026 : les Parisiens pour valider leur billet

Une victoire assurerait une place directe en huitièmes de finale ; nous misons sur un succès des Parisiens à domicile face aux Magpies.

Pronostic PSG vs Newcastle : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG vs Newcastle

Victoire du PSG à une cote de 2.00 ( Winamax )

) Mi-temps avec le plus de buts : la seconde à une cote de 1.52 ( Winamax )

) Ousmane Dembélé buteur ou passeur à une cote de 2.00 (Winamax)

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 2-1 Newcastle

Pronostic des buteurs : PSG – Ousmane Dembélé, Désiré Doué ; Newcastle – Harvey Barnes

Le Paris Saint-Germain a repris les commandes de la Ligue 1 ce week-end en disposant d'Auxerre, profitant du faux pas de Lens à Marseille. Si les champions en titre de Luis Enrique ont montré quelques signes d'inconstance récemment, avec des revers en Coupe de France et en Ligue des champions, ils n'ont concédé que cinq défaites toutes compétitions confondues cette saison. Solides au Parc des Princes, les Parisiens auront à cœur de s'imposer devant leur public.

De son côté, Newcastle United a chuté à domicile contre Aston Villa (2-0) dimanche, s'éloignant encore un peu plus du haut de tableau en Premier League. Désormais 9es, les Magpies n'ont remporté qu'un seul de leurs cinq derniers matchs (temps réglementaire). C'est donc une équipe d'Eddie Howe en plein doute qui se déplace dans la capitale française.

Les effectifs probables pour PSG vs Newcastle

Composition attendue de PSG : Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Mayulu, Vitinha, Mbaye, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Composition attendue de Newcastle : Pope, Trippier, Burn, Botman, Hall, Miley, Tonali, Joelinton, Barnes, Wissa, Gordon.

L’avantage du Parc des Princes

Le PSG a dû composer avec de nombreuses absences ces derniers temps entre les blessures et la CAN, mais l'effectif retrouve de l'allure en ce début d'année 2026. Newcastle a de quoi être inquiet : Achraf Hakimi et Nuno Mendes pourraient faire leur retour après avoir été ménagés contre Auxerre, tout comme João Neves. Trois retours qui boosteraient considérablement les chances parisiennes.

À l'inverse, Newcastle voyage avec une infirmerie bien remplie : Jacob Murphy et Tino Livramento sont sur la touche, tandis que Fabian Schär et Bruno Guimarães sont incertains. Le PSG part donc avec un avantage net, même si les Magpies restent redoutables en Europe cette saison, ayant trouvé le chemin des filets lors de chaque rencontre. On peut s'attendre à une partie animée de chaque côté.

Pronostic 1 PSG vs Newcastle : Victoire du PSG à une cote de 1.57 (Winamax)

Une statistique frappante pour Newcastle

Cette saison, Newcastle a tendance à baisser de rythme après la pause. Les Magpies ont concédé 25 buts en seconde période (Ligue 1 et UCL confondues), contre seulement 10 lors des 45 premières minutes. S'ils marquent également un peu plus en fin de match, la tendance reste fragile.

Côté parisien, le constat est similaire : l'équipe est plus prolifique en seconde mi-temps, avec huit buts de plus inscrits en Ligue 1 et quatre de plus en Europe après le retour des vestiaires. Tous les ingrédients sont réunis pour voir le match s'emballer en seconde période. La profondeur de banc de Luis Enrique pourrait faire la différence face à un effectif de Newcastle plus limité physiquement.

Pronostic 2 PSG vs Newcastle : Mi-temps avec le plus de buts : la seconde à une cote de 2.00 (Winamax)

Le danger nommé Dembélé

Si Ousmane Dembélé a pu connaître des périodes de frustration, il semble retrouver son meilleur niveau au meilleur moment. Sur le plan national, il affiche une forme étincelante avec cinq buts ou passes décisives lors de ses quatre derniers matchs de Ligue 1.

La défense de Newcastle a réussi un "clean sheet" contre le PSV, mais le PSG boxe dans une autre catégorie. Cette saison, Newcastle a systématiquement encaissé au moins un but face aux cadors européens. Cette vulnérabilité défensive devrait offrir de belles opportunités à l'international français, capable de débloquer la situation par un éclair de génie ou un centre millimétré.

Pronostic 3 PSG vs Newcastle : Ousmane Dembélé buteur ou passeur à une cote de 2.00 (Winamax)

+