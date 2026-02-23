Pronostic PSG vs Monaco 25/02/2026 : confirmer après le renversement de l'aller

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les Parisiens surfent sur leur dynamique du match aller pour s'imposer. Le PSG devrait valider sans trembler son ticket pour les huitièmes de finale.

Les meilleurs paris pour PSG vs Monaco

Handicap (3 choix) - PSG gagne avec un handicap de -1 à une cote de 1,56 sur Winamax

Plus/Moins - Plus de 3,5 buts à une cote de 1,64 sur Winamax

Buteur à tout moment - Désiré Doué à une cote de 2,00 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 3-1 Monaco

Pronostic des buteurs : PSG – Désiré Doué, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia ; Monaco – Folarin Balogun

Après seulement 18 minutes de jeu lors du match aller au Stade Louis II la semaine dernière, le Paris Saint-Germain semblait au bord du gouffre. Les champions en titre comptaient déjà deux buts de retard avant même la vingtième minute.

Cependant, les Parisiens ont fait preuve d'une force de caractère impressionnante pour renverser la vapeur. Le PSG ne s'est pas contenté de survivre ; il a repris l'avantage pour aborder ce match retour au Parc des Princes avec un score de 3-2 en sa faveur. Les hommes de Luis Enrique ont ensuite confirmé cette forme avec une victoire 3-0 en championnat contre Metz, s'emparant ainsi de la tête du classement.

Paradoxalement, Monaco a également remonté un déficit de 2-0 ce week-end pour battre Lens 3-2, prouvant qu'ils peuvent rivaliser avec les cadors de la Ligue 1. En faisant tomber l'ancien leader, les Monégasques ont d'ailleurs indirectement aidé le PSG à prendre la première place.

Néanmoins, il ne faudra pas compter sur la gratitude des Parisiens ce mercredi soir, le PSG ayant pour objectif de conserver sa couronne européenne. De plus, l'histoire ne plaide pas en faveur du club du Rocher : Monaco a été éliminé lors de ses sept précédentes confrontations à élimination directe en Europe après avoir perdu le match aller.

Les effectifs probables pour PSG vs Monaco

Composition attendue de PSG : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Doué, Barcola, Ramos.

Composition attendue de Monaco : Köhn, Vanderson, Teze, Faes, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Fati, Adingra, Balogun.

Une victoire en patron

Les hommes de Luis Enrique sont largement favoris pour signer un nouveau succès convaincant ce mercredi. Ils n'ont concédé que deux défaites en neuf rencontres de Ligue des champions cette saison. Actuellement, les locaux affichent un bilan de quatre victoires pour une seule défaite sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues.

À l'inverse, Monaco manque de régularité avec deux victoires et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les visiteurs restent sur trois matchs sans victoire en C1, dont deux revers. Leur bilan d'une seule victoire lors de leurs sept derniers déplacements dans cette compétition est également une source d'inquiétude majeure.

De plus, si l'on excepte leurs duels en Ligue 1, Monaco a perdu 13 de ses 14 dernières confrontations directes face au PSG. Les Monégasques n'ont d'ailleurs remporté qu'un seul de leurs dix derniers déplacements à Paris. Au vu de la forme actuelle des Rouge et Bleu, une victoire confortable est attendue.

Pronostic 1 PSG vs Monaco : Handicap (3 choix) - PSG gagne avec un handicap de -1 à une cote de 1,56 sur Winamax

Un festival offensif attendu au Parc

En inscrivant trois buts la semaine dernière, le PSG est devenu la meilleure attaque de la Ligue des champions cette saison. Les Parisiens totalisent 24 buts, soit une moyenne de 2,67 buts par match. Revers de la médaille : ils sont moins sereins derrière, avec 13 buts encaissés sur cette période (1,45 par match).

Les locaux n'ont réalisé que deux "clean sheets" en neuf sorties européennes cette saison, signe de réelles fragilités défensives. De leur côté, les joueurs de Sébastien Pocognoli n'ont marqué que 10 buts en neuf matchs dans la compétition, mais en ont encaissé 17, soit presque deux par match.

À domicile, le PSG devrait imposer un gros rythme, d'autant que ses cinq derniers matchs ont tous dépassé la barre des 2,5 buts. Pour Monaco, cinq de leurs six dernières rencontres ont vu au moins quatre buts inscrits. Par conséquent, s'attendre à voir au moins quatre buts mercredi semble être un pari très réaliste.

Pronostic 2 PSG vs Monaco : Plus/Moins - Plus de 3,5 buts à une cote de 1,64 sur Winamax

Le facteur X des champions

Désiré Doué a été l'homme providentiel à l'aller avec un doublé salvateur. Statistique intéressante : la totalité des 24 buts qu'il a inscrits pour le club l'ont été lors de matchs finalement remportés par le PSG, un excellent présage pour les supporters parisiens.

Le jeune talent de 20 ans réussit particulièrement bien face à l'ASM, contre qui il a déjà marqué trois fois (son adversaire favori). Avec l'absence d'Ousmane Dembélé, blessé à l'aller et forfait ce week-end, l'attaque parisienne reposera énormément sur Doué.

Le joueur semble prêt à relever le défi, lui qui a encore trouvé le chemin des filets ce week-end, portant son total à trois buts lors de ses deux dernières apparitions.

Pronostic 3 PSG vs Monaco : Buteur à tout moment - Désiré Doué à une cote de 2,00 sur Winamax

+