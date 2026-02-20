Pronostic PSG vs Metz 21/02/2026 : une montagne infranchissable pour les Messins

Retrouvez nos trois pronostics clés pour ce duel des extrêmes en Ligue 1. Le PSG reçoit la lanterne rouge messine avec l'objectif de reprendre les commandes du championnat.

Les meilleurs paris pour PSG vs Metz

Les deux équipes marquent – Non à une cote de 1.90 sur Winamax

Victoire du PSG & Plus de 3,5 buts à une cote de 1.83 sur Winamax

Victoire du PSG & Plus de 3,5 buts à une cote de 2.00 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 4-0 Metz

Pronostic des buteurs : PSG – Désiré Doué, Bradley Barcola, Vitinha, Ousmane Dembélé.

Le Paris Saint-Germain a fait preuve d'une grande résilience en milieu de semaine. Menés de deux buts lors de leur barrage aller de Ligue des Champions, les Parisiens ont renversé Monaco (3-2) grâce notamment à un doublé de Désiré Doué, scellant un retour victorieux dans la capitale.

Cependant, la régularité fait parfois défaut sur la scène nationale. Les hommes de Luis Enrique abordent cette rencontre après une défaite 3-1 face à Rennes, un résultat qui a permis au RC Lens de s'emparer de la tête de la Ligue 1 avec un point d'avance. Ce match contre Metz tombe à pic : le PSG reste sur 16 victoires consécutives face aux Grenats en compétition officielle.

À l'opposé, Metz s'enfonce dans la zone rouge. Lanterne rouge du championnat, le club compte désormais neuf points de retard sur le premier non-relégable. Leur récent revers 2-1 contre Auxerre, un concurrent direct, marque leur quatrième défaite en cinq sorties. Malgré le dernier accroc des Parisiens, le fossé technique semble trop grand pour espérer un exploit au Parc des Princes.

Les effectifs probables pour PSG vs Metz

Composition attendue de PSG : Safonov, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Barcola, Kvaratskhelia, Doué.

Composition attendue de Metz : Fischer, Kouao, Sané, Mboula, Ballo-Touré, Hein, Munongo, Deminguet, Tsitaishvili, Diallo, Abuashvili.

Une défense parisienne hermétique face aux Grenats

Le PSG a pris l'habitude de s'imposer contre les équipes de bas de tableau sans concéder le moindre but. Cette saison, quatre des six derniers du classement n'ont pas réussi à tromper la vigilance parisienne. L'une des rares exceptions fut le match aller, où Metz avait réussi à marquer deux fois lors d'une défaite 3-2 à Saint-Symphorien.

Au Parc des Princes, l'arrière-garde de Luis Enrique est quasiment imprenable. Les Parisiens ont gardé leur cage inviolée lors de quatre de leurs cinq dernières réceptions en Ligue 1, avec notamment un cinglant 5-0 infligé à Marseille lors du Classique.

C’est le choc des extrêmes : le PSG possède la meilleure attaque (49 buts) tandis que Metz possède la pire défense (49 buts encaissés). Avec seulement quatre buts marqués sur leurs cinq derniers matchs, les Messins manquent de punch offensif pour inquiéter un Paris revanchard.

Pronostic 1 PSG vs Metz : Les deux équipes marquent – Non à une cote de 1.90 sur Winamax

Un nouveau festival offensif au Parc ?

Après la déception du Roazhon Park, le PSG a faim de points pour reprendre son trône. Si la défaite contre Rennes a pu entamer le moral, la "remontada" face à Monaco en Europe a restauré la confiance du groupe.

L'armada offensive parisienne est la plus redoutable de l'élite. Sa force de frappe est particulièrement dévastatrice à domicile : deux de leurs quatre derniers matchs de championnat au Parc ont vu au moins cinq buts inscrits (victoires 5-0 contre l'OM et Rennes).

L'historique plaide également pour un match prolifique. Paris a inscrit au moins deux buts lors de chacune de ses six dernières confrontations face à Metz. Les Grenats n'ont plus battu le PSG depuis mai 2006, soit près de 20 ans de disette. Face à une telle puissance de feu, Metz risque de passer une soirée très longue.

Pronostic 2 PSG vs Metz : Victoire du PSG & Plus de 3,5 buts à une cote de 1.83 sur Winamax

Désiré Doué sur sa lancée

Le PSG a souffert contre Monaco, mais l'entrée en jeu de Désiré Doué a tout changé. Le jeune prodige de 20 ans a d'abord réduit l'écart avant d'être à l'origine de l'égalisation d'Achraf Hakimi, pour enfin s'offrir un doublé d'une frappe sereine du gauche.

Si ses performances européennes impressionnent, Doué a connu un léger passage à vide récemment en Ligue 1, restant muet lors de ses trois dernières titularisations. Pourtant, avec déjà trois buts et deux passes décisives cette saison en championnat, il a prouvé qu'il savait répondre présent dans les moments charnières.

Porté par son efficacité actuelle et la confiance totale de son entraîneur, Doué trouve avec la réception de Metz l'occasion idéale de débloquer son compteur en Ligue 1 en 2026.

Pronostic 3 PSG vs Metz : Désiré Doué buteur à tout moment à une cote de 2.00 sur Winamax

+