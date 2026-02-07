Pronostic PSG vs Marseille 08/02/2026 : préserver l'invincibilité

Notre expert en paris s'attend à une nouvelle confrontation serrée entre les deux cadors du football français. Toutefois, le Paris Saint-Germain devrait parvenir à empocher les trois points.

Pronostic PSG vs Marseille : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG vs Marseille

Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui à une cote de 1,51 sur Unibet

Buteur à tout moment : Bradley Barcola à une cote de 2,23 sur Unibet

Marge du vainqueur : Le PSG gagne par exactement un but d'écart à une cote de 3,75 sur Unibet

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 2-1 Marseille

Pronostic des buteurs : PSG – Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ; Marseille – Mason Greenwood

Le Paris Saint-Germain est en route pour un nouveau titre de champion de France, mais cette saison s'avère plus intense que d'habitude. Si les Parisiens ont l'habitude de survoler les débats nationaux, ils font face à une réelle résistance cette année. Bien qu'ils occupent la tête du classement, Lens n'est qu'à deux points derrière eux.

Les hommes de Luis Enrique ont montré quelques signes de vulnérabilité en compétition européenne, une faille que les autres équipes de Ligue 1 pourraient chercher à exploiter. Malgré cela, le PSG a réussi à se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions afin de tenter de défendre son titre.

Désormais, les Parisiens doivent se concentrer sur la conservation de leur avance de deux points en tête du championnat. Une tâche d'autant plus ardue qu'ils affrontent l'Olympique de Marseille, l'une des deux seules équipes à les avoir battus en Ligue 1 cette saison.

Marseille a réalisé un début de campagne exceptionnel avant de connaître un léger fléchissement. Les visiteurs occupent actuellement la troisième place, à neuf points du leader. De plus, une certaine incertitude plane autour de leur entraîneur Roberto De Zerbi.

Des rapports parus après leur élimination en Ligue des Champions suggéraient un possible départ, mais il reste en poste et pourrait être plus motivé que jamais à l'idée de bousculer à nouveau les ambitions de titre du PSG.

Les effectifs probables pour PSG vs Marseille

Composition attendue de PSG : Chevalier, Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Hernandez, Mbaye, Vitinha, Neves, Doué, Barcola, Dembélé

Composition attendue de Marseille : Rulli, Balerdi, Aguerd, Medina, Weah, Højbjerg, Timber, Traoré, Greenwood, Nwaneri, Aubameyang

Le spectacle offensif de la Ligue 1 à l'honneur

Ces deux équipes sont les meilleures attaques du championnat. Marseille domine le classement avec 46 buts inscrits en 20 matchs, tandis que le PSG en compte trois de moins. Cependant, l'équipe d'Enrique dispose d'une meilleure assise défensive, avec seulement 16 buts encaissés cette saison.

Les Marseillais ont inscrit 19 buts en 10 matchs à l'extérieur cette saison, soit une moyenne frôlant les deux buts par match (1,9). Ils n'ont réalisé un "clean sheet" que dans la moitié de leurs rencontres de Ligue 1, ce qui laisse présager qu'ils encaisseront au moins un but ici. À l'inverse, les hôtes ont trouvé le chemin des filets lors de chaque match disputé au Parc des Princes cette saison.

En conséquence, cette rencontre pourrait nous offrir des buts de chaque côté, d'autant que 50 % des matchs de l'OM en championnat ont vu les deux équipes marquer. Ce fut également le cas lors de trois des dernières sorties du PSG, renforçant la probabilité d'un tel scénario ce dimanche.

Pronostic 1 PSG vs Marseille : Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui à une cote de 1,51 sur Unibet

Un buteur surprise

Étonnamment, le meilleur buteur du PSG en Ligue 1 n'est pas Ousmane Dembélé. Le récent Ballon d'Or a été éclipsé par Bradley Barcola cette saison. Le jeune attaquant français réalise des performances incroyables pour son club, avec déjà sept buts en 17 matchs de championnat.

Barcola sait se montrer décisif, comme en témoigne sa passe décisive le week-end dernier contre Strasbourg. Il a marqué deux fois lors de ses cinq dernières apparitions, son dernier but remontant à la fin du mois de janvier.

Il a également brillé lors des récents Classiques. Barcola était sorti du banc lors de la finale du Trophée des champions alors que son équipe était menée 2-1. C’est lui qui a délivré la passe décisive à la 95e minute pour Gonçalo Ramos, permettant d'arracher le nul et d'emmener le match aux tirs au but.

Barcola espère faire encore mieux ce week-end en faisant trembler les filets face aux Olympiens.

Pronostic 2 PSG vs Marseille : Buteur à tout moment : Bradley Barcola à une cote de 2,23 sur Unibet

Un duel qui s'annonce serré

Ce genre de rencontre se joue généralement sur des détails. Avec leur première place en jeu, les Parisiens seront déterminés à ne pas perdre de points. Les hôtes auront également à cœur de prendre leur revanche après la défaite 1-0 subie au match aller.

Il est intéressant de noter que trois des quatre dernières victoires du PSG en Ligue 1 l'ont été par un seul but d'écart. Au total, huit de leurs 15 victoires en championnat ont été obtenues par la plus petite des marges (53 %). Le match aller s'était d'ailleurs soldé par une victoire marseillaise sur ce même écart.

Les hommes de De Zerbi ont perdu quatre matchs à l'extérieur cette saison, et à chaque fois avec un seul but de différence. Ce Classique devrait donc être plus disputé que les précédentes confrontations, une seule réalisation faisant probablement la différence au coup de sifflet final.

Pronostic 3 PSG vs Marseille : Marge du vainqueur : Le PSG gagne par exactement un but d'écart à une cote de 3,75 sur Unibet

