Pronostic Osasuna vs Real Madrid 21/02/2026 : le leader veut asseoir sa domination

Notre expert en paris sportifs s'attend à une rencontre disputée où les deux équipes devraient trouver le chemin des filets. Toutefois, le Real Madrid, actuel leader du championnat, semble armé pour repartir avec les trois points de la victoire.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Osasuna 1-2 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Osasuna – Ante Budimir ; Real Madrid – Kylian Mbappé, Vinícius Junior

C'est un duel au sommet entre deux formations en pleine confiance. Osasuna a considérablement élevé son niveau de jeu depuis le début de l'année et reste sur une série d'invincibilité de cinq matches en championnat.

Lors de leur dernière sortie à domicile, les Navarrais ont accroché un nul spectaculaire (2-2) face à une équipe de Villarreal pourtant en grande forme. Depuis, les hommes d'Alessio Lisci ont confirmé leur solidité en glanant quatre points lors de leurs déplacements successifs à Celta Vigo et Elche.

La tâche s'annonce toutefois ardue face à un Real Madrid qui marche sur l'eau avec huit victoires consécutives en La Liga. Les Merengues ont repris les commandes du classement le week-end dernier grâce à un large succès 4-1 contre la Real Sociedad, profitant du faux pas de Barcelone. Ils abordent ce match forts d'un précieux succès 1-0 obtenu sur la pelouse de Benfica en Ligue des champions.

Les effectifs probables pour Osasuna vs Real Madrid

Composition attendue d’Osasuna : Herrera, Galán, Herrando, Catena, Rosier, Torro, Moncayola, V. Muñoz, Oroz, Rubén, Budimir

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Mastantuono, Vinícius, Mbappé

Des "outsiders" prêts à frapper à El Sadar

Osasuna a frappé fort lors du mercato hivernal en renforçant son flanc gauche. L'arrivée de Javi Galán en provenance de l'Atlético de Madrid a été une réussite immédiate au poste de latéral, tandis que le prometteur ailier Raúl Moro a rejoint le club pour 5 millions d'euros en provenance de l'Ajax.

Le jeune Victor Muñoz, ancien de la Casa Blanca, est lui aussi en pleine bourre. Considéré comme l'un des joueurs les plus rapides de La Liga, il a trouvé la faille à deux reprises lors de ses cinq dernières apparitions. Ces renforts offrent un soutien de poids au sérial buteur Ante Budimir, auteur de sept réalisations sur ses huit dernières sorties en championnat.

La formation de Pampelune a marqué lors de chacune de ses 11 réceptions cette saison. Dans 64 % de ces rencontres, le pari "Les deux équipes marquent" a été validé. Sachant que le Real Madrid n'est resté muet qu'à deux reprises cette saison en championnat, le scénario d'un match riche en buts est plus que probable. Avec une probabilité implicite de 59 %, miser sur des buts de chaque côté semble être une base solide.

Pronostic 1 Osasuna vs Real Madrid : Les deux équipes marquent à une cote de 1,68 sur Winamax

Les Merengues pour prolonger la série

Cette saison est assez singulière pour le Real Madrid : si leurs prestations n'ont pas toujours été impériales, leur efficacité est redoutable avec une moyenne impressionnante de 2,5 points par match en La Liga.

Sur ce rythme, ils pourraient boucler l'exercice avec 95 points, ce qui égalerait le troisième meilleur total de l'histoire du club en championnat.

Individuellement, Vinícius Junior retrouve son meilleur niveau. Son but somptueux contre Benfica mardi dernier en témoigne, tout comme l'influence grandissante de Trent Alexander-Arnold. Ce sont d'excellentes nouvelles pour les Madrilènes avant ce déplacement périlleux. Bien qu'Osasuna soit en forme, son bilan face aux cadors reste précaire : les Rojillos n'ont pris qu'un seul point en sept confrontations face aux membres du Top 6.

Malgré une possible rotation d'effectif, la supériorité technique du Real Madrid devrait faire la différence.

Pronostic 2 Osasuna vs Real Madrid : Victoire du Real Madrid à une cote de 1,68 sur Winamax

Le spectacle attendu après la pause

Sous la houlette d'Álvaro Arbeloa, le Real Madrid a remporté ses cinq derniers matches de championnat, inscrivant 12 buts, dont 8 après le retour des vestiaires.

Plus conservateur que son prédécesseur, Arbeloa privilégie souvent un milieu de terrain renforcé avec le duo Camavinga-Tchouaméni. Toutefois, la vitesse et le talent offensif des Blancos finissent généralement par user l'adversaire en seconde période.

La défense d'Osasuna montre également des signes de fatigue au fil des minutes : 75 % des buts encaissés par le club navarrais cette saison l'ont été en seconde période. À l'inverse, ils sont aussi capables de coups d'éclat tardifs, avec 36 % de leurs buts inscrits après la 75e minute.

Tous les indicateurs pointent vers un match qui va s'emballer en fin de rencontre, portés par des attaquants rapides capables d'exploiter les espaces face à des défenseurs fatigués. Parier sur plus de 1,5 buts en seconde période offre une valeur très intéressante.

Pronostic 3 Osasuna vs Real Madrid : Seconde mi-temps : Plus de 1,5 buts à une cote de 2,35 sur Winamax

