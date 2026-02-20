Pronostic Nottingham Forest vs Liverpool 22/02/2026 : les Reds accentuent la peur de la relégation

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les Reds poursuivent leur quête d'une place dans le top 4 en s'imposant au City Ground ce dimanche.

Les meilleurs paris pour Nottingham Forest vs Liverpool

Victoire de Liverpool à une cote de 1,78 sur Winamax

Plus de 2,5 buts à une cote de 1,70 sur Winamax

Mo Salah passeur décisif (1+ passe) à une cote de 4,00 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Nottingham Forest 1-2 Liverpool

Pronostic des buteurs : Forest – Igor Jesus ; Liverpool – Hugo Ekitike, Mo Salah.

Nottingham Forest se trouve actuellement dans une position précaire, flirtant dangereusement avec la zone de relégation, et risque de s'y enfoncer davantage ce week-end. Les "Tricky Trees" abordent ce match après un déplacement périlleux en milieu de semaine face à Fenerbahçe et restent sur une série de trois matchs sans victoire en championnat. Vítor Pereira fait face à un défi de taille pour ses débuts sur le banc de Forest.

De son côté, si Liverpool a connu quelques récents accrocs, sa forme générale reste impressionnante. La formation d'Arne Slot n'a perdu que deux de ses 19 derniers matchs depuis sa lourde défaite surprise contre le PSV. Galvanisés par leurs récentes victoires face à Sunderland et Brighton, les Reds sont logiquement favoris pour l'emporter au City Ground.

Les effectifs probables pour Nottingham Forest vs Liverpool

Composition attendue de Nottingham Forest : Ortega, Aina, Milenković, Morato, Williams, Sangaré, Anderson, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus.

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Szoboszlai, van Dijk, Konaté, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

Un Forest en plein doute

Une défaite ce week-end, combinée à une victoire de West Ham, pourrait propulser Nottingham Forest parmi les trois derniers. Sean Dyche a été démis de ses fonctions après un triste 0-0 contre Wolverhampton, et son successeur, Vítor Pereira, hérite d'un calendrier infernal pour commencer. Après le déplacement à Fenerbahçe jeudi soir, il doit déjà enchaîner avec la réception de Liverpool dimanche.

Pour ne rien arranger, Forest est privé de cadres comme Chris Wood, Nicolò Savona, John Victor, Willy Boly et Matz Sels, tous blessés. Des doutes planent également sur la disponibilité de Murillo.

Si les Reds doivent aussi composer avec quelques absences (Alexander Isak, Jeremie Frimpong et Wataru Endo), Arne Slot dispose d'un effectif d'une profondeur et d'une qualité nettement supérieures. La dynamique étant clairement en faveur des visiteurs, une victoire à l'extérieur semble l'issue la plus rationnelle.

Pronostic 1 Nottingham Forest vs Liverpool : Victoire de Liverpool à une cote de 1,78 sur Winamax

Un festival offensif au City Ground ?

Bien que Forest évolue à domicile, l'avantage du terrain a été limité cette saison. Les locaux ont déjà concédé sept défaites sur leur pelouse lors de cet exercice 2025/26, encaissant 21 buts en 17 rencontres toutes compétitions confondues. Avec des finisseurs comme Hugo Ekitike et Mo Salah, Liverpool a de quoi être confiant.

Seules cinq équipes en Premier League ont participé à plus de matchs voyant les deux équipes marquer que les Reds. De plus, 69 % de leurs déplacements ont produit plus de 2,5 buts. Rappelons qu'à l'aller en novembre, les hommes de Slot s'étaient imposés 3-0 à Anfield.

L'attaque de Liverpool est particulièrement efficace en ce moment, avec trois buts marqués contre Brighton en FA Cup et quatre contre Newcastle, soit un total de 20 buts sur leurs sept derniers matchs. Si Forest risque de souffrir défensivement, ils ont tout de même trouvé le chemin des filets lors de quatre de leurs cinq dernières sorties. Tous les voyants sont au vert pour un match spectaculaire.

Pronostic 2 Nottingham Forest vs Liverpool : Plus de 2,5 buts à une cote de 1,70 sur Winamax

Le réveil de Mo Salah

Malgré les critiques suggérant une saison en deçà de ses standards, les statistiques de Mohamed Salah forcent le respect. L'Égyptien totalise déjà 15 implications sur des buts (buts et passes) en 27 matchs et a déjà atteint la barre des dix buts en Premier League.

Mieux encore, Salah a délivré trois passes décisives lors de ses quatre derniers matchs de championnat et a trouvé la faille en FA Cup samedi dernier. Contrairement à Forest, Liverpool n'a pas joué en milieu de semaine, ce qui signifie que le "Pharaon" et ses coéquipiers seront bien plus frais physiquement.

Après une période plus complexe en début de saison, Salah semble avoir retrouvé son rythme de croisière. S'il n'atteindra peut-être pas son record de 18 buts des années précédentes, le capitaine égyptien finit la saison en trombe. Son impact sera décisif pour assurer la place de Liverpool dans le top 4.

Pronostic 3 Nottingham Forest vs Liverpool : Mo Salah passeur décisif (1+ passe) à une cote de 4,00 sur Winamax

