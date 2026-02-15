Pronostic Monaco vs PSG 17/02/2026 : les Parisiens en plein vol pour dominer les Monégasques

Nous misons sur une victoire parisienne, les champions en titre ayant les arguments pour s'imposer au Stade Louis-II.

Les meilleurs paris pour Monaco vs PSG

Victoire du PSG à une cote de 1.50 sur Winamax

Victoire du PSG à une cote de 1.90 sur Winamax

Le PSG marque plus de 2,5 buts à une cote de 2.40 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Monaco 1-3 PSG

Pronostic des buteurs : Monaco : Mika Biereth / PSG : Ousmane Dembélé (x2), Bradley Barcola

Monaco traverse actuellement une zone de turbulences, avec seulement trois victoires au compteur depuis le début de l'année 2026. Retombés à la 10e place de la Ligue 1, les hommes du Rocher affrontent Nantes ce vendredi soir pour tenter de redresser la barre en championnat.

Malgré ces difficultés domestiques, leur parcours en Ligue des Champions reste honorable avec seulement deux défaites cette saison. Ils pourront également compter sur l'avantage du terrain pour ce grand rendez-vous.

Le Paris Saint-Germain aborde cette rencontre avec une forme étincelante en championnat, trônant en tête après sept victoires consécutives. Toutefois, les Parisiens se montrent plus irréguliers toutes compétitions confondues, n'ayant remporté que quatre de leurs sept derniers matches.

En C1, les champions de France de Luis Enrique restent sur trois matches sans victoire et ont perdu leur dernière confrontation face aux Monégasques.

Les effectifs probables pour Monaco vs PSG

Composition attendue de Monaco : Köhn, Zakaria, Kehrer, Teze, Vanderson, Camara, Fati, Adingra, Akliouche, Biereth, Golovin.

Composition attendue de PSG : Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Zaïre-Emery, Neves, Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé.

Cap sur une victoire à l'extérieur

Si le PSG a un match de championnat à négocier ce week-end contre Nantes, son effectif est assez profond pour faire tourner avant l'échéance européenne. Luis Enrique espère traverser cette période sans nouvelle blessure, alors que Fabián Ruiz et Senny Mayulu sont déjà incertains. Quel que soit le onze aligné, Paris part avec les faveurs des pronostics.

Des cadres comme Vitinha et Ousmane Dembélé devraient être préservés ce week-end pour être à 100 % au Stade Louis-II. Si Monaco a remporté le dernier duel direct, leur méforme actuelle inquiète, contrairement à des Parisiens intraitables face aux clubs français récemment.

Côté monégasque, si Ansu Fati pourrait revenir, l'infirmerie reste bien remplie avec Paul Pogba, Mohammed Salisu, Takumi Minamino et Lukas Hradecky. Les locaux seront aussi privés de Kassoum Ouattara, Eric Dier et Christian Mawissa. Face à de telles absences, un succès parisien semble l'issue la plus probable.

Pronostic 1 Monaco vs PSG : Victoire du PSG à une cote de 1.50 sur Winamax

Festival de buts attendu à Fontvieille

Les deux clubs disposent d'un arsenal offensif de premier plan et devraient tous deux trouver le chemin des filets, malgré les blessures de part et d'autre.

Le PSG est favori, mais peine à garder sa cage inviolée loin de ses bases. Si les visiteurs marquent dans presque tous leurs déplacements cette saison (seulement trois échecs), ils n'ont réalisé que cinq "clean sheets". Monaco aura donc ses chances pour faire trembler les filets de ses rivaux historiques.

Au final, la puissance de feu de l'équipe d'Enrique pourrait s'avérer écrasante. Paris a récemment inscrit cinq buts contre Marseille et a totalisé 13 buts sur les six matches précédant leur duel contre Rennes. On s'attend à un spectacle prolifique et riche en émotions pour les observateurs neutres.

Pronostic 2 Monaco vs PSG : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts à une cote de 1.90 sur Winamax

Le potentiel d'un PSG dominateur

Bien qu'ils n'aient pas encore atteint les sommets de la saison passée, les Parisiens restent une menace offensive constante, surtout avec leur ligne d'attaque actuelle. La présence de Dembélé, Barcola, Doué et Kvaratskhelia est un véritable casse-tête pour n'importe quelle défense.

Monaco a réussi à garder sa cage vide contre Nice le week-end dernier, mais a récemment encaissé trois buts contre Strasbourg, Lorient et Lyon, sans oublier les six buts encaissés face au Real Madrid. Si l'ASM semble plus stable à domicile, la qualité technique de Paris devrait créer de nombreuses brèches.

Alors que leur forme en C1 a été fluctuante, les Parisiens montent généralement en puissance lors des phases à élimination directe. Enrique voudra que ses joueurs augmentent l'intensité, et ils connaissent parfaitement le style de Monaco. On attend des joueurs comme Dembélé au sommet de leur art.

Pronostic 3 Monaco vs PSG : Le PSG marque plus de 2,5 buts à une cote de 2.40 sur Winamax

