Pronostic Manchester United vs Tottenham 07/02/2026 : Solanke sur sa lancée

Pronostic Manchester United vs Tottenham : paris, contexte, et compositions

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Man United 2-2 Tottenham

Pronostic des buteurs : Man United – Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ; Tottenham – Dominic Solanke, Xavi Simons.

Depuis trois semaines, Manchester United affiche un visage radicalement différent de celui montré sous l'ère de Rúben Amorim. La nomination de Michael Carrick a indéniablement boosté le moral des joueurs et des supporters. Résultat : les Red Devils occupent désormais la 4ème place de Premier League, une progression spectaculaire après leur décevante 15ème place la saison dernière.

Les hommes de Carrick ont impressionné lors du derby en s'imposant 2-0 face à Man City. S'ils n'ont pas été flamboyants contre Arsenal, ils ont su faire preuve d'efficacité avec deux buts exceptionnels pour arracher la victoire. Le week-end dernier, malgré un avantage de deux buts gâché, ils l'ont emporté sur le fil face à Fulham (3-2) grâce à une réalisation de Benjamin Sesko dans le temps additionnel.

Si le progrès est évident, les largesses défensives persistent, et la réception de Tottenham s'annonce comme un test de taille. Les Spurs vivent une saison en dents de scie et pointent à la 14ème place, avec neuf points d'avance sur la zone rouge. Toutefois, les hommes de Thomas Frank ont montré du caractère en remontant deux buts pour décrocher le nul (2-2) contre City la semaine passée. Performants en Ligue des champions, les Londoniens restent un adversaire redoutable.

Les effectifs probables pour Manchester United vs Tottenham

Composition attendue de Manchester United : Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Casemiro, Mainoo, Diallo, Fernandez, Cunha, Mbeumo.

Composition attendue de Tottenham : Vicario, Gray, Danso, Dragusin, Udogie, Gallagher, Palhinha, Bissouma, Kolo Muani, Simons, Solanke.

Deux attaques de feu

À domicile, Manchester United brille offensivement. Avec 44 buts au compteur, United possède la troisième meilleure attaque du championnat avant cette journée, juste derrière Arsenal (46) et Man City (49). À Old Trafford, ils tournent à une moyenne de 1,92 but par match.

Cependant, leur arrière-garde inquiète, avec 15 buts encaissés en 12 matchs à domicile. De son côté, Tottenham se montre plus efficace loin de ses bases, avec 20 buts marqués à l'extérieur contre 15 à domicile. Statistiquement, 75 % des matchs de United et 50 % de ceux de Tottenham cette saison ont vu les deux équipes marquer. Ce scénario semble d'autant plus probable que leur dernière confrontation s'est soldée par des buts de chaque côté.

Pronostic 1 Manchester United vs Tottenham : Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui (Cote de 1,60 sur Winamax)

Le retour d'un serial buteur

Le retour de blessure de Dominic Solanke était attendu avec impatience par les fans des Spurs. Écarté des terrains pendant cinq mois à cause d'une blessure à la cheville, l'ancien attaquant de Bournemouth a soigné son retour.

Il n'a pas déçu, s'offrant un doublé contre Manchester City le week-end dernier, dont un "coup du scorpion" magistral qui postule déjà pour le but de l'année. Solanke en est à quatre buts en quatre matchs toutes compétitions confondues, alors qu'il n'a débuté que trois fois. Historiquement, il réussit bien face à United avec cinq buts lors de ses quatre derniers duels personnels contre eux.

Pronostic 2 Manchester United vs Tottenham : Buteur à tout moment : Dominic Solanke (Cote de 3,60 sur Winamax)

La série d'invincibilité va-t-elle durer ?

Manchester United surfe sur une dynamique positive avec trois victoires de rang en championnat. Carrick espère maintenir ce rythme pour aborder le sprint final (14 matchs restants). À noter qu'ils n'ont perdu que deux fois cette saison à Old Trafford.

En face, Tottenham a longtemps détenu le meilleur bilan à l'extérieur avant d'être dépassé par Aston Villa et Arsenal. Les Londoniens restent toutefois sur quatre matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Leurs deux dernières sorties en Premier League se sont terminées sur un score de 2-2, et leur récent retour héroïque face à City a gonflé leur capital confiance. De plus, les Spurs sont invaincus lors de leurs huit dernières confrontations face à United. Un nouveau partage des points, peut-être encore sur le score de 2-2, est une option très sérieuse.

Pronostic 3 Manchester United vs Tottenham : Résultat (1N2) : Match nul (Cote de 4,30 sur Winamax)

