Pronostic Manchester City vs Newcastle 04/02/2026 : les Cityzens vont clouer le bec aux Magpies

Notre expert en paris sportifs voit City valider son billet pour la finale en dominant Newcastle. Les hommes de Pep Guardiola rejoindraient ainsi Arsenal ou Chelsea à Wembley fin mars pour l'ultime bataille.

Pronostic Manchester City vs Newcastle : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester City vs Newcastle

Les deux équipes marquent en 1ère mi-temps : Oui @ 3,60 sur Winamax

Marge du vainqueur : Man City par exactement deux buts @ 5,25 sur Winamax

Total de buts : Plus de 3,5 @ 2,20 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Man City 3-1 Newcastle

Pronostic des buteurs : Man City – Erling Haaland, Rayan Cherki, Antoine Semenyo ; Newcastle – Harvey Barnes

Les Cityzens ont fait le plus dur lors du match aller à St James’ Park en s'imposant avec autorité. Newcastle se retrouve donc avec un handicap de deux buts à remonter pour cette seconde manche. Après ce succès initial, les protégés de Pep Guardiola ont enchaîné deux revers marquants avant de redresser la barre, restant invaincus lors de leurs trois dernières sorties.

Hormis un nul contre Tottenham, les seuls accrocs récents de City sont des défaites face à Manchester United et Bodø/Glimt. À domicile, ils affichent une solidité impressionnante, n'ayant perdu que 2 de leurs 18 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Le club mancunien ne court pas seulement après sa première Coupe de la Ligue depuis 2021, mais vise aussi un neuvième sacre historique pour se rapprocher de Liverpool (10 titres). Après cinq saisons sans soulever ce trophée, la motivation est à son comble.

De son côté, Newcastle reste un adversaire redoutable, mais sa série actuelle de trois matchs sans victoire sème le doute sur sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. Récemment, les Magpies ont encaissé quatre buts face à Liverpool en Premier League, révélant des lacunes défensives criantes face aux équipes qui imposent un gros rythme de passes.

Le seul fait d'armes majeur d'Eddie Howe avec Newcastle reste leur sacre dans cette même compétition la saison passée. Les tenants du titre pourraient bousculer City s'ils démarrent fort, mais la profondeur de banc et la qualité individuelle des locaux devraient suffire à assurer la qualification.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Newcastle

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Khusanov, Aké, Aït-Nouri, O’Reilly, Cherki, Silva,

Composition attendue de Newcastle : Pope, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Willock, Tonali, Ramsey, Barnes, Gordon, Elanga.

Analyse détaillée : Un départ canon pour ce match retour

Si l'on excepte leur petite période de doute, les Cityzens ont entamé leurs trois derniers matchs avec une intensité folle. Guardiola semble avoir réglé le problème des débuts de match poussifs.

La preuve : les six buts inscrits par City lors de leur récente série d'invincibilité ont tous été marqués en première période. Rayan Cherki, Antoine Semenyo, Erling Haaland et Bernardo Silva ont été les grands artisans de ces entames percutantes. À l'Etihad, les stats ne mentent pas : sur leur série de neuf matchs sans défaite à domicile, 17 de leurs 27 buts ont été marqués avant la pause.

Côté Newcastle, quatre des cinq derniers buts de l'équipe ont également été inscrits en première mi-temps. Eddie Howe demandera sûrement à ses joueurs de répondre au défi physique d'entrée.

Pronostic 1 Manchester City vs Newcastle : Les deux équipes marquent en 1ère mi-temps : Oui @ 3,60 sur Winamax

Vers une nouvelle victoire par deux buts d'écart pour City ?

Depuis leur succès 2-0 à l'aller, City a vu quatre de ses six derniers matchs officiels se terminer par un écart de deux buts (deux victoires et deux défaites). Tottenham a failli prolonger la statistique, mais le génie de Dominic Solanke a permis aux Spurs de réduire l'écart en fin de match. C’était d’ailleurs la première fois depuis 2018 que City menait par au moins deux buts à la pause sans s'imposer, mettant fin à une incroyable série de 115 matchs.

Newcastle, de son côté, voyage mal et manque de régularité avec une seule victoire sur ses six dernières sorties. Les Magpies ont déjà chuté deux fois sur le score de 2-0 récemment. Si les deux équipes ont les armes pour marquer, City semble largement capable de gérer son avance et de s'imposer confortablement sur l'ensemble des deux confrontations.

Pronostic 2 Manchester City vs Newcastle : Marge du vainqueur : Man City par exactement deux buts @ 5,25 sur Winamax

Un festival offensif à l'Etihad ?

L'absence de match nul et vierge (0-0) lors des 35 dernières confrontations entre ces deux clubs prouve l'intensité de ce duel. Dans 50 % de leurs six derniers affrontements, les deux équipes ont trouvé le chemin des filets.

City est particulièrement prolifique dans son jardin, avec 14 buts marqués lors de ses trois dernières victoires à domicile (dont un 10-1 mémorable contre Exeter en FA Cup). À l'inverse, Newcastle peine loin de ses bases avec seulement deux victoires à l'extérieur cette saison.

Pourtant, les Magpies ont marqué 5 fois lors de leurs 4 derniers déplacements. S'ils ont le potentiel pour marquer, l'historique plaide contre eux : ils n'ont plus trouvé la faille à l'Etihad depuis 2018 (7 matchs consécutifs sans marquer). Parallèlement, City a planté 21 buts lors des 7 dernières réceptions de Newcastle, soit une moyenne de 3 buts par match. Tous les voyants sont au vert pour une rencontre spectaculaire.

Pronostic 3 Manchester City vs Newcastle : Total de buts : Plus de 3,5 @ 2,20 sur Winamax

