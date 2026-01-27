Pronostic Manchester City vs Galatasaray 28/01/2026 : Pep joue sa qualification

Notre expert en paris sportifs prévoit une victoire de Manchester City pour assurer une place définitive dans le top 8.

Pronostic Manchester City vs Galatasaray : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester City vs Galatasaray

Handicap -1 - Victoire de Man City à une cote de 1.58 sur Winamax

Total Man City - Plus de 2,5 buts à une cote de 1.32 sur Winamax

Passeur décisif : Ilkay Gündogan (1+) à une cote de 11.0 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Man City 3-1 Galatasaray

Pronostic des buteurs : Man City – Omar Marmoush, Erling Haaland (x2) ; Galatasaray – Victor Osimhen

Manchester City fait face à un défi crucial lors de cette dernière journée de la phase de ligue. Les hommes de Pep Guardiola ont traversé une zone de turbulences la semaine dernière, entamée par une défaite 2-0 dans le derby de Manchester. City a ensuite sombré dans le cercle polaire face à Bodo/Glimt (défaite 3-1), offrant au club norvégien sa toute première victoire dans la compétition.

Conséquence : les Citizens pointent à la 11e place et risquent de rater la qualification automatique pour les huitièmes de finale pour la deuxième saison consécutive. L'an dernier, un scénario similaire les avait conduits à un tirage difficile face au Real Madrid, futur bourreau.

Guardiola ne peut plus se permettre le moindre faux pas. Une victoire est impérative pour espérer réintégrer le top 8, tout en comptant sur les résultats des cinq clubs les devançant, tous bloqués à 13 points.

Pour Galatasaray, le meilleur espoir est de finir parmi les têtes de série des barrages. Sauf exploit ce mercredi soir, le club turc devrait terminer entre la 17e et la 24e place, selon les autres scores. Dominateur en Süper Lig, le "Cimbom" peine encore à transposer son succès national sur la scène européenne de manière constante.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Galatasaray

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Khusanov, Alleyne, Aké, O’Reilly, Cherki, Reijnders, Silva, Doku, Haaland.

Composition attendue de Galatasaray : Çakır, Sallai, Sanchez, Bardakci, Elmali, Gündoğan, Torreira, Sane, Akgün, Yilmaz, Osimhen.

Une victoire convaincante sinon rien

City s'est rassuré ce week-end avec un succès 2-0 contre Wolves. Bien qu'ils ne soient pas invincibles à l'Etihad (le Bayer Leverkusen s'y est imposé récemment en C1), ils n'ont jamais enchaîné deux défaites consécutives à domicile dans cette compétition.

Invaincus lors de huit de leurs dernières réceptions (6 victoires, 2 nuls), ils devraient logiquement s'imposer, d'autant que Galatasaray voyage mal. Les hommes d'Okan Buruk n'ont gagné aucun de leurs trois derniers matchs de C1 et avaient lourdement chuté face à l'Eintracht Francfort (5-1). Avec un seul succès lors de leurs 12 derniers déplacements européens, la marche semble trop haute.

Pronostic 1 Manchester City vs Galatasaray : Handicap -1 - Victoire de Man City à une cote de 1.58 sur Winamax

L’offensive de City va frapper fort

La force de frappe mancunienne reste terrifiante, portée par un Erling Haaland toujours prêt à bondir. City a inscrit 13 buts en sept matchs (1,85 de moyenne). Sachant que la différence de buts sera probablement décisive pour le top 8, Pep Guardiola va pousser ses joueurs à attaquer sans relâche.

Galatasaray a encaissé six buts en trois déplacements européens cette saison. De plus, City a marqué au moins deux buts dans six de ses sept dernières réceptions en C1. La barre des trois buts est largement à leur portée.

Pronostic 2 Manchester City vs Galatasaray : Total Man City - Plus de 2,5 buts à une cote de 1.32 sur Winamax

Un retour aux sources pour Gündoğan

Ce match regorge de talents créateurs, de Phil Foden à Rayan Cherki. Mais le regard sera tourné vers Ilkay Gündogan, qui retrouve l'Etihad Stadium après ses années glorieuses sous le maillot bleu ciel. L'ancien capitaine de City s'est échauffé ce week-end avec deux passes décisives en championnat.

S'il est titularisé par Okan Buruk, "Gündo" sera le métronome des assauts turcs. Sa connaissance parfaite du terrain et sa forme actuelle font de lui un candidat sérieux pour une passe décisive contre ses anciens partenaires. À une cote de 11.00, c'est le "value bet" par excellence.

Pronostic 3 Manchester City vs Galatasaray : Passeur décisif : Ilkay Gündoğan (1+) à une cote de 11.0 sur Winamax

