Pronostic Manchester City vs Fulham 11/02/2026 : City prêt à prolonger sa série historique

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Manchester City prolonge sa série historique de 19 victoires consécutives face au Fulham de Marco Silva, actuellement en milieu de tableau.

Pronostic Manchester City vs Fulham : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester City vs Fulham

Erling Haaland buteur ou passeur décisif : cote de 1.40 sur Winamax

Manchester City marque dans les deux mi-temps : cote de 1.91 sur Winamax

Plus de 3,5 buts au total : cote de 2.30 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester City 3-1

Pronostic des buteurs : City – Erling Haaland (x2), Antoine Semenyo ; Fulham – Raul Jiménez

Pep Guardiola a fêté sa première victoire d'entraîneur dans un Anfield comble alors que Liverpool s'est incliné 2-1. Un penalty tardif d'Erling Haaland a scellé le premier succès de City dans ce stade depuis cinq ans.

Cette victoire renversante a également permis à City de réaliser son premier "doublé" en championnat face aux Reds (victoire à l'aller et au retour) depuis la saison 1936/37. Plus important encore, cela relance la course au titre face à Arsenal, qui conserve six points d'avance en tête.

La visite de Fulham arrive à point nommé pour les Cityzens. Les hôtes ont remporté chacune de leurs 19 dernières confrontations officielles contre les Cottagers — la plus longue série de ce type dans l'histoire du football anglais.

Fulham débarque à l'Etihad après deux défaites consécutives, Everton ayant récemment raflé les trois points face à eux. Leur forme à l'extérieur est également préoccupante, avec une seule victoire lors de leurs quatre derniers déplacements en Premier League.

De plus, l'entraîneur de Fulham, Marco Silva, a perdu ses 13 confrontations de Premier League contre City. C'est le pire bilan (100 % de défaites) pour un manager face à un même adversaire dans l'histoire de l'élite.

Si Fulham entame bien le match, ils pourraient poser des problèmes à City. Cependant, la supériorité technique des Cityzens, avec ou sans ballon, devrait suffire à assurer la victoire.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Fulham

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, Ait Nouri, Rodri, O’Reilly, Semenyo, Silva, Marmoush, Haaland.

Composition attendue de Fulham : Leno, Castagne, Anderson, Cuenca, Sessegnon, Iwobi, Borge, Smith Rowe, Wilson, Chukwueze, Jiménez.

Haaland face à sa proie favorite

Après trois matchs de championnat sans le moindre tir cadré, Haaland a brisé la glace contre Liverpool en trouvant l'ouverture après seulement 33 minutes. Plus tard, il a transformé un penalty dans le temps additionnel, marquant pour la première fois en quatre rencontres.

Ce but victorieux a relancé la quête du titre de City et consolidé sa place de leader pour le Soulier d'Or de PL. Avec 21 buts, le Norvégien devance Igor Thiago (Brentford) de quatre unités. Il est également actuellement troisième dans la course au Soulier d'Or européen.

Fulham reste l'un des adversaires préférés de Haaland. En sept confrontations, il a été impliqué dans 10 buts (7 buts, 3 passes), incluant l'ouverture du score lors du match aller cette saison. Il est idéalement placé pour soigner ses statistiques face à une défense de Fulham à la peine.

Pronostic 1 Manchester City vs Fulham : Erling Haaland buteur ou passeur décisif : cote de 1.40 sur Winamax

City attendu dans les deux mi-temps

City a bien débuté contre Liverpool mais n'a pas réussi à marquer en première période. Ils se sont rattrapés avec une seconde mi-temps impressionnante, inscrivant leurs deux premiers buts en seconde période de l'année 2026.

Les Skyblues ont manqué de régularité sur 90 minutes lors de leurs huit derniers matchs de Premier League. La dernière fois qu'ils ont trouvé le chemin des filets lors des deux mi-temps d'un match de championnat remonte à fin décembre 2025 contre West Ham.

Cependant, l'historique face à Fulham raconte une autre histoire : les Cityzens ont marqué dans chaque mi-temps lors de leurs cinq dernières confrontations contre les Londoniens. La fragilité défensive des Cottagers à l'extérieur est un facteur clé (5e pire défense hors de ses bases avec 21 buts encaissés).

Pronostic 2 Manchester City vs Fulham : Manchester City marque dans les deux mi-temps : cote de 1.91 sur Winamax

Festival de buts à l'Etihad

City a tenté 10 frappes en première période contre Liverpool, un record récent en Premier League. S'ils ont marqué deux fois après la pause contre les Reds, ils sont connus pour être encore plus impitoyables face aux équipes moins bien classées.

Le match aller à Craven Cottage avait offert un spectacle fou avec neuf buts (victoire de City 5-4), soit le score le plus élevé de la saison. De plus, Fulham a perdu ses huit derniers déplacements à City sur un score cumulé de 25-4.

City a inscrit 11 buts lors de ses cinq derniers matchs officiels, tandis que Fulham a marqué lors de ses trois dernières sorties. Défensivement, Fulham n'a plus réalisé de "clean sheet" depuis huit matchs, et City depuis trois.

Fulham devra particulièrement surveiller Antoine Semenyo, auteur d'un doublé et d'une passe décisive lors de la victoire 3-1 de Bournemouth contre eux plus tôt cette saison. Vu l'historique prolifique de cette affiche, miser sur plus de trois buts offre une belle valeur.

Pronostic 3 Manchester City vs Fulham : Plus de 3,5 buts au total : cote de 2.30 sur Winamax

