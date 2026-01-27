Pronostic Liverpool vs Qarabag 28/01/2026 : les Reds doivent réagir après leur dernier revers

Nous misons sur une victoire des Reds, même si la tâche ne sera pas de tout repos face à de valeureux Azerbaïdjanais.

Pronostic Liverpool vs Qarabag : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Qarabag

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 2-1 Qarabag

Pronostic des buteurs : Liverpool – Hugo Ekitike, Cody Gakpo ; Qarabag – Camilo Duran

Liverpool retrouve la scène européenne après avoir vu sa série de 13 matchs sans défaite s'interrompre face à Bournemouth le week-end dernier. Si les hommes d'Arne Slot occupent la 6e place en Premier League, ils sont bien mieux lotis en Ligue des champions avec une 4e place au classement de la phase de ligue. Forts de deux succès lors de leurs dernières sorties européennes, les Reds sont largement favoris à Anfield.

De son côté, Qarabag n'est peut-être pas au sommet de son championnat domestique, mais le club a fière allure sur le continent. Avec trois victoires en sept matchs de C1, les Azerbaïdjanais sont en excellente posture pour arracher une place en barrages. Malgré des revers récents contre le Sabah et le Kapaz, leur victoire contre l'Eintracht Francfort en Europe prouve qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleurs.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Qarabag

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson, Jones, Endo, Gakpo, Mac Allister, Ngumoha, Ekitike.

Composition attendue de Qarabag : Kochalski, Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev, Jankovic, Bicalho, Andrade, Montiel, Zoubir, Duran.

Des failles défensives à exploiter pour Qarabag

La saison en dents de scie de Liverpool a connu un nouveau tournant avec cette défaite contre Bournemouth, concédée dans le temps additionnel. Si leurs espoirs de titre en Premier League semblent désormais envolés, la Ligue des champions reste un objectif majeur. Un nul contre Qarabag devrait suffire à valider leur ticket pour les huitièmes de finale.

Cependant, l'infirmerie est bien remplie : Joe Gomez a rejoint Alexander Isak, Conor Bradley et Giovanni Leoni sur la liste des absents. Arne Slot devrait faire tourner son effectif, et bien que Liverpool reste supérieur, Qurban Qurbanov a préparé son coup tactique en changeant l'intégralité de son onze de départ en championnat le week-end dernier pour arriver frais à Anfield. Les "Cavaliers" ont marqué lors de six de leurs sept matchs de C1 cette saison et pourraient bien punir une défense des Reds parfois fébrile.

Pronostic 1 Liverpool vs Qarabag : Liverpool gagne et garde sa cage inviolée : Non à une cote de 1.68 sur Winamax

Des visiteurs décomplexés

Le Napoli est la seule équipe européenne à avoir réussi à garder sa cage inviolée face à Qarabag cette saison. Les Azerbaïdjanais ont déjà fait tomber Benfica, Copenhague et Francfort, tout en malmenant Chelsea ou l'Ajax. Même dans la défaite, les hommes de Qurbanov sont redoutables.

En face, Liverpool n'a réalisé que quatre "clean sheets" sur ses dix derniers matchs. Les buts encaissés face à Barnsley, Burnley ou Bournemouth donnent de sérieux motifs d'espoir à Qarabag. Camilo Duran, auteur de quatre buts en sept matchs européens, sera le danger numéro un. On imagine mal les visiteurs s'imposer, mais ils ont les armes pour faire trembler les filets d'Alisson.

Pronostic 2 Liverpool vs Qarabag : Les deux équipes marquent à une cote de 1.98 sur Winamax

Cody Gakpo pour débloquer la situation

Si l'ancien Parisien Hugo Ekitike est la sensation de l'attaque des Reds cette saison (meilleur buteur du club en 2025/26), sa cote est devenue moins attractive pour les parieurs. Pour ce match, nous portons notre attention sur son compère d'attaque, Cody Gakpo.

Le néerlandais de 26 ans réalise une saison pleine avec déjà 11 implications sur des buts, dont deux réalisations en Ligue des champions. Buteur contre Marseille la semaine dernière, il est en pleine confiance. Dans un match où Slot pourrait faire tourner, Gakpo sera l'atout offensif majeur pour percer le bloc de Bakou.

Pronostic 3 Liverpool vs Qarabag : Buteur : Cody Gakpo à une cote de 2.00 sur Winamax

