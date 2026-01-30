Pronostic Liverpool vs Newcastle United 31/01/2026 : mettre fin à la disette en championnat

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Liverpool surfe sur sa dynamique européenne pour s'imposer face aux Magpies ce week-end à Anfield.

Pronostic Liverpool vs Newcastle United : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Newcastle United

Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui @ 1,50 sur Winamax

Résultat (1N2) : Victoire de Liverpool @ 1,79 sur Winamax

Buteur à tout moment : Hugo Ekitike @ 2,04 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 3-2 Newcastle

Pronostic des buteurs : Liverpool – Hugo Ekitike, Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai ; Newcastle – Harvey Barnes, Yoane Wissa

La campagne de Premier League de Liverpool est pour l'instant décevante. Alors que le champion en titre était attendu pour défendre sa couronne, les Reds pointent, après 23 journées, à 14 longueurs du leader, Arsenal.

Sixièmes au classement avant ce round, les hommes d'Arne Slot ne sont qu'à deux points de leur rival Manchester United. Le technicien néerlandais espère que son équipe saura transposer sa forme étincelante de la Ligue des champions (victoire 6-0 contre Qarabag mercredi soir) au championnat. Cette large victoire européenne a d'ailleurs assuré aux Reds une place directe en huitièmes de finale.

Cependant, après avoir concédé une défaite frustrante en fin de match contre Bournemouth le week-end dernier, Liverpool devra être sur ses gardes. Newcastle est un adversaire redoutable qui obligera les locaux à jouer leur meilleur football.

Les Magpies, de leur côté, ont concédé un nul (1-1) sur la pelouse du Paris Saint-Germain en milieu de semaine, ce qui les a éjectés du top 8 européen. Ils sont d'ailleurs le seul club anglais contraint de passer par les barrages de C1. Cette débauche d'énergie européenne semble peser sur leur parcours domestique, puisqu'ils occupent la 9ème place. Néanmoins, avec seulement cinq points de retard sur le top 5, leurs ambitions européennes pour la saison prochaine restent intactes.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Newcastle United

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Kerkez, Wirtz, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Gakpo, Ekitike.

Composition attendue de Newcastle United : Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Hall, Miley, Guimarães, Tonali, Barnes, Gordon, Wissa.

Une défense remaniée sous pression

Liverpool a dû composer avec de nombreuses blessures en attaque et l'absence prolongée de Mo Salah (parti à la CAN). Résultat : les Reds n'ont inscrit que 16 buts en 11 matchs de championnat à Anfield, faisant paradoxalement preuve de plus d'efficacité à l'extérieur (19 buts).

Défensivement, Liverpool encaisse en moyenne un but par match à domicile, ce qui donne de l'espoir aux visiteurs. Malgré leurs propres difficultés à l'extérieur (10 buts en 11 matchs), les Magpies ont les armes pour percer une défense centrale improvisée, où Ryan Gravenberch devrait redescendre d'un cran pour pallier l'absence d'Ibrahima Konaté.

Les statistiques confirment cette tendance : les deux équipes ont marqué dans 55 % des matchs de Liverpool à domicile cette saison et lors de 80 % des cinq dernières confrontations directes.

Pronostic 1 Liverpool vs Newcastle United : Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui @ 1,50 sur Winamax

Un record de 32 ans à préserver

Liverpool espère que son récent festival offensif en Ligue des champions servira de déclic en Premier League. Étonnamment, les hommes d'Arne Slot n'ont plus gagné en championnat depuis cinq matchs (quatre nuls).

Heureusement pour eux, le bilan de Newcastle en déplacement est famélique (seulement deux victoires en 11 voyages). L'historique des confrontations penche d'ailleurs lourdement en faveur de la Mersey. Liverpool a remporté le match aller (3-2) à St James' Park et reste sur huit victoires lors des neuf derniers duels en championnat. Plus impressionnant encore : Newcastle n'a plus gagné à Anfield en Premier League depuis 1994.

Pronostic 2 Liverpool vs Newcastle United : Résultat (1N2) : Victoire de Liverpool @ 1,79 sur Winamax

Hugo Ekitike, le nouveau finisseur

Le meilleur buteur de Liverpool en Premier League cette saison est sa recrue phare, Hugo Ekitike. Si le Français n'a plus trouvé le chemin des filets en championnat depuis Noël, il a débloqué son compteur en milieu de semaine face à Qarabag.

Impliqué sur quatre buts lors de ses cinq dernières apparitions en club, l'ancien Parisien retrouve ses sensations. Buteur lors du match aller, il sait comment malmener la défense d'Eddie Howe. Devant le Kop, Ekitike est le candidat idéal pour faire trembler les filets.

Pronostic 3 Liverpool vs Newcastle United : Buteur à tout moment : Hugo Ekitike @ 2,04 sur Winamax

