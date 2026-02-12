Pronostic Liverpool vs Brighton 14/02/2026 : trois conseils sur la Coupe alors que les Reds progressent

Nous misons sur une qualification des Reds pour le tour suivant face à des Seagulls en pleine crise de résultats ces dernières semaines.

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Brighton

Victoire de Liverpool et plus de 2,5 buts avec une cote de 1.80 sur Winamax

Seconde mi-temps avec le plus de buts avec une cote de 1.90 sur Winamax

Hugo Ekitike buteur à tout moment avec une cote de 1.66 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 2-1 Brighton

Pronostic des buteurs : Liverpool : Hugo Ekitike, Florian Wirtz / Brighton : Danny Welbeck

Liverpool a connu un coup d'arrêt cruel contre Manchester City la semaine dernière, mais a su relever la tête avec un succès précieux à Sunderland mercredi soir. Pour autant, les Reds stagnent à la sixième place de la Premier League et la course au Top 4 s'annonce périlleuse. Si leurs récentes défaites ont exposé certaines fragilités, les hommes d'Arne Slot comptent bien s'appuyer sur leur qualification en FA Cup obtenue face aux Black Cats pour enchaîner.

De son côté, Brighton et Hove Albion n'a plus goûté à la victoire depuis plus d'un mois, portant sa série d'insuccès à cinq matches cette semaine. Le dernier succès de la troupe de Fabian Hürzeler remonte d'ailleurs au tour précédent de cette compétition. Désormais 14es du championnat, les Seagulls sont dans le dur, même si l'exploit réalisé face à Manchester United pour se hisser à ce stade de la compétition reste leur principale source d'espoir.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Brighton

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Szoboszlai, van Dijk, Konate, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Composition attendue de Brighton : Verbruggen, Veltman, Dunk, Boscagli, Kadioglu, Baleba, Hinshelwood, Gross, Gomes, Mitoma, Welbeck

Les Reds pour s'imposer malgré leurs lacunes

Détenteur du trophée en 2022, Liverpool ambitionne de soulever la FA Cup pour la neuvième fois de son histoire. Malgré une campagne nationale mouvementée, l'équipe d'Arne Slot a prouvé sa résilience en milieu de semaine en disposant de Sunderland (1-0). Face à un Brighton en perte de vitesse, la hiérarchie devrait être respectée.

Côté effectif, Liverpool devra composer sans Wataru Endo, blessé au Stadium of Light. L'infirmerie reste bien remplie avec les absences d'Alexander Isak, Jeremie Frimpong, Conor Bradley et Giovanni Leoni. Bonne nouvelle toutefois : Dominik Szoboszlai réintègre le groupe après avoir purgé sa suspension.

Chez les visiteurs, Yasin Ayari pourrait faire son retour, mais une incertitude plane sur Jan Paul van Hecke, qui pourrait être préservé. Aucune des deux formations n'a montré de réelles garanties défensives cette saison, mais toutes deux regorgent de talents offensifs. On peut donc s'attendre à une victoire des locaux dans un match animé.

Pronostic 1 Liverpool vs Brighton : Victoire de Liverpool et plus de 2,5 buts avec une cote de 1.80 sur Winamax

Un second acte électrique

Au vu de la dynamique des deux clubs, le spectacle devrait s'intensifier après la pause. Cette saison en Premier League, les matches de Liverpool ont vu le nombre de buts doubler lors de la seconde période.

Les Reds ont inscrit 15 buts de plus après le repos, tout en en concédant presque deux fois plus (12 contre 23). Sur leurs 15 derniers buts toutes compétitions confondues, 10 ont été marqués en seconde mi-temps. Si l'entame de match risque d'être tactique, les vannes devraient s'ouvrir au retour des vestiaires.

Brighton affiche un profil similaire. Si les Seagulls encaissent autant de buts dans chaque mi-temps (17), ils sont bien plus prolifiques en fin de match : seulement 10 buts marqués en première période, contre 24 lors de la seconde.

Pronostic 2 Liverpool vs Brighton : Seconde mi-temps avec le plus de buts avec une cote de 1.90 sur Winamax

Miser sur le meilleur buteur de Liverpool

Au vu de l'efficacité affichée par Hugo Ekitike cette saison, chaque match sans marquer ne fait qu'augmenter la probabilité statistique qu'il trouve le chemin des filets au suivant. Pour sa première campagne sous le maillot rouge, le Français a déjà frappé 15 fois. S'il n'a plus marqué depuis deux semaines, il reste la pièce maîtresse du dispositif de Slot.

Déjà buteur et passeur lors du dernier tour de FA Cup, Ekitike aura à cœur de soigner ses statistiques ce week-end. Les bookmakers en font le grand favori pour marquer, devant Cody Gakpo et Mo Salah. L'ancien buteur de l'Eintracht Francfort sera sans aucun doute le joueur à surveiller de près pour la défense de Fabian Hürzeler.

Peu importe la rotation effectuée à Anfield, nous misons sur une performance de haut vol du Français. Liverpool rêve d'un parcours complet dans cette coupe, et cela passera forcément par un grand Ekitike.

Pronostic 3 Liverpool vs Brighton : Hugo Ekitike buteur à tout moment avec une cote de 1.66 sur Winamax

