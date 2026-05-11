Pronostic Lens vs PSG 13/05/2026: la fête du titre parisien reportée?

Notre expert en paris sportifs s'attend à voir le Lens de Pierre Sage bousculer le PSG et l'emporter par la plus petite des marges dans ce duel au sommet entre les deux premiers du classement, lors de l'avant-dernière journée.

Les meilleurs paris pour Lens vs PSG

Lens ou nul à une cote de 1.83 sur Winamax

Plus de 4,5 buts au total à une cote de 3.60 sur Winamax

Match nul à la mi-temps à une cote de 2.40 sur Winamax

Notre analyse: l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score: Lens 3-2 PSG

Pronostic des buteurs: Lens – Wesley Saïd, Odsonne Édouard, Rayan Fofana ; PSG – Ousmane Dembélé, Vitinha

Lens peine à trouver de la régularité alors que la saison de Ligue 1 touche à sa fin. Les Sang et Or n'ont remporté que deux de leurs cinq dernières sorties, pour deux nuls et une défaite.

Après deux partages de points consécutifs face à Brest et Nice, les Artésiens ont décroché une victoire étriquée mais capitale (1-0) contre la lanterne rouge, Nantes. Une réalisation du jeune Mezian Soares (16 ans) a permis à Lens de revenir à trois points du PSG, bien qu'ils comptent un match de plus au compteur.

Le Paris Saint-Germain aborde ce match en retard fort d'un succès 1-0 contre Brest, équipe de milieu de tableau. Entré en cours de jeu, Désiré Doué a fait la différence en inscrivant l'unique but de la rencontre dans les derniers instants.

Avant ce tournant du championnat, le PSG possède six points d'avance sur Lens. Un simple match nul suffirait aux Parisiens pour valider leur 14e titre de champion de France au Stade Bollaert-Delelis, une enceinte où ils se sont imposés lors de leurs deux derniers déplacements en championnat.

Si le PSG est la meilleure équipe à l'extérieur cette saison et a l'occasion de plier l'affaire, Lens reste la formation la plus performante à domicile. Il faut s'attendre à un duel acharné. L'avantage du terrain et un calendrier plus favorable pourraient bien faire pencher la balance en faveur des Sang et Or dans ce final haletant.

Les effectifs probables pour Lens vs PSG

Composition attendue de Lens: Risser, Sarr, Baidoo, Ganiou, Udol, Haidara, Bulatovic, Sima, Fofana, Edouard, Saïd

Composition attendue de PSG: Safonov, Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

La résilience à domicile rend la double chance Lens attrayante

Lens a dû batailler pour arracher les trois points face à Nantes, tout comme le PSG face à Brest. Les deux formations abordent cette avant-dernière journée avec une pression maximale, seules six unités les séparant.

À noter que les locaux n'ont concédé aucun match nul sur leurs 16 rencontres à domicile cette saison: ils affichent 14 victoires pour 2 défaites. Avec seulement 11 buts encaissés sur leurs terres, les Lensois ont les arguments pour contenir les champions d'Europe en titre.

Le PSG avait aligné une équipe remaniée contre Brest, mais se présentera ici au complet. Cependant, les Parisiens ont montré des signes de vulnérabilité depuis leur victoire tendue (5-4) face au Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions.

La double chance "Lens ou nul" offre une réelle valeur. Les hôtes n'ont perdu qu'un seul de leurs 17 derniers matchs officiels à domicile. Si le PSG voyage très bien, leur défaite 3-1 à Rennes mi-février a mis en lumière des lacunes défensives exploitables.

Pronostic 1 Lens vs PSG: Lens ou nul à une cote de 1.83 sur Winamax

Festival offensif attendu à Bollaert-Delelis

Lens et le PSG occupent conjointement la troisième place des 18 clubs de Ligue 1 sur le marché du "Plus de 4,5 buts" cette saison. Les deux équipes ont été impliquées dans des rencontres prolifiques tout au long de l'exercice.

Pour Lens, trois de leurs cinq derniers matchs de championnat ont dépassé la barre des 4,5 buts. Côté parisien, seule la demi-finale aller de C1 contre le Bayern a récemment franchi ce seuil ; les Parisiens n'ont plus connu de match à plus de 4,5 buts en Ligue 1 depuis leur démonstration 5-0 face à Marseille début février.

Pourtant, les visiteurs se montrent ultra-dominateurs hors de leurs bases toutes compétitions confondues ces dernières semaines, avec cinq "clean sheets" lors de leurs six derniers déplacements officiels.

Néanmoins, on s'attend à ce que les deux équipes jettent toutes leurs forces dans la bataille sans retenue. Seule une victoire permettrait à Lens de maintenir l'espoir d'un premier titre depuis longtemps. Le PSG, de son côté, est une machine offensive lancée à plein régime. Parier sur un festival de buts offre des perspectives de gains intéressantes.

Pronostic 2 Lens vs PSG: Plus de 4,5 buts au total à une cote de 3.60 sur Winamax

Un statu quo à la pause

Lens s'est montré extrêmement prudent lors de sa victoire 1-0 contre Nantes, particulièrement en première période. Les Sang et Or affichaient un xG (buts attendus) de seulement 0,43 pour six tirs, dont deux cadrés.

Il a fallu que le jeune Mezian Soares sorte de sa boîte pour maintenir le suspense dans la course au titre. Sans lui, le PSG serait déjà sacré. Lens a également connu une première mi-temps vierge de buts contre Nice et n'avait pas réussi à marquer contre Brest au tour précédent.

Le PSG a également été discret lors du premier acte face à Brest, attendant l'entrée de Doué pour forcer le verrou. Plus tôt ce mois-ci contre Lorient, ils avaient été tenus en échec (1-1) à la pause après l'ouverture du score d'Ibrahim Mbaye.

Chaque camp cherchera d'abord à ne pas se découvrir. Un début de match fermé est à prévoir à Bollaert. La valeur réside ici dans le pari sur un score de parité à la mi-temps entre ces deux prétendants au titre.

Pronostic 3 Lens vs PSG: Match nul à la mi-temps à une cote de 2.40 sur Winamax

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