Pronostic Leipzig vs Dortmund 21/02/2026 : le BVB en plein état de grâce

Retrouvez nos trois pronostics pour ce choc au sommet du Top 5 de la Bundesliga entre le RB Leipzig et le Borussia Dortmund, ce samedi 21 février.

Les meilleurs paris pour Leipzig vs Dortmund

Victoire de Dortmund à une cote de 2,92 sur Unibet

Les deux équipes marquent en seconde mi-temps à une cote de 2,21 sur Unibet

Serhou Guirassy buteur à tout moment à une cote de 2,16 sur Unibet

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Leipzig 1-3 Dortmund

Pronostic des buteurs : Leipzig – Yan Diomandé ; Dortmund – Serhou Guirassy (x2), Maximilian Beier

Le RB Leipzig occupe actuellement la cinquième place de la Bundesliga après 22 journées, mais traverse une période de turbulences. La formation d'Ole Werner n'a décroché qu'un seul succès lors de ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues, concédant notamment un nul frustrant (2-2) face à Wolfsburg dimanche dernier. Si les Roten Bullen avaient entamé la saison par cinq victoires consécutives à domicile, ils n'ont réussi à s'imposer que deux fois à la Red Bull Arena depuis le début de l'année 2026.

À l'inverse, le Borussia Dortmund réalise un début d'année civile tonitruant. Sous la houlette de Niko Kovač, le BVB reste sur une impressionnante série de six victoires consécutives en championnat et vient de s'imposer 2-0 face à l'Atalanta mardi dernier. Cette forme exceptionnelle a permis aux Jaune et Noir de réduire l'écart à seulement six points sur le leader, le Bayern Munich.

Les effectifs probables pour Leipzig vs Dortmund

Composition attendue de Leipzig : Vandevoordt, Baku, Orban, Lukeba, Raum, Schlager, Gruda, Baumgartner, Diomandé, Nusa, Romulo

Composition attendue de Dortmund : Kobel, Bensebaini, Reggiani, Anton, Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson, Brandt, Beier, Guirassy

Le BVB vise la passe de sept

Les difficultés actuelles de Leipzig sont accentuées par une infirmerie qui ne désemplit pas, avec notamment la blessure au genou du gardien Péter Gulacsi, qui rejoint Assan Ouédraogo sur la touche. Son absence sera un coup dur pour les semaines à venir, laissant Maarten Vandevoordt assurer l'intérim dans les cages.

Côté Dortmund, Niko Kovač devra probablement se passer de Nico Schlotterbeck et Niklas Süle, mais peut compter sur le retour de Marcel Sabitzer. Fort d'un effectif profond, le BVB aborde ce déplacement avec une confiance inébranlable, porté par une attaque de feu ayant inscrit 18 buts lors des six derniers matches de Bundesliga.

Leipzig bénéficie certes de l'avantage du terrain, mais Dortmund n'a plus perdu en déplacement sur la scène nationale depuis octobre. Entre l'absence de Gulácsi et l'efficacité redoutable de Serhou Guirassy, la soirée s'annonce complexe pour les locaux.

Pronostic 1 Leipzig vs Dortmund : Victoire de Dortmund à une cote de 2,92 sur Unibet

Une seconde période riche en rebondissements

L'analyse des derniers résultats montre que les deux équipes ont tendance à s'emballer après la pause. Leipzig et Dortmund affichent des statistiques défensives plus fragiles lors du second acte, ce qui laisse présager un festival offensif en terre saxonne.

Leipzig a inscrit quatre buts de plus en seconde période qu'en première cette saison, mais en a également encaissé deux fois plus après le retour des vestiaires. De son côté, si le BVB est très prolifique d'entrée, il encaisse quatre fois plus de buts (16 contre 4) lors des 45 dernières minutes.

Les statistiques de "Les deux équipes marquent" confirment cette tendance : ce pari a été validé dans 64 % des matches de Leipzig à domicile, un chiffre identique pour les rencontres de Dortmund à l'extérieur.

Pronostic 2 Leipzig vs Dortmund : Les deux équipes marquent en seconde mi-temps à une cote de 2,21 sur Unibet

Le retour en grâce de Serhou Guirassy

Après une période de disette inhabituelle, Serhou Guirassy a retrouvé son instinct de tueur. L'attaquant guinéen de 29 ans vient de planter cinq buts en trois matches de championnat, en plus d'avoir trouvé le chemin des filets en Ligue des champions en milieu de semaine. Contenir le géant du BVB sera le défi majeur pour la défense d'Ole Werner.

Dans un match où les talents offensifs ne manquent pas, Guirassy reste la menace la plus sérieuse. Épaulé par les centres millimétrés de Julian Ryerson et la forme actuelle de Maximilian Beier, il aura à cœur de prolonger sa série victorieuse.

Pronostic 3 Leipzig vs Dortmund : Serhou Guirassy buteur à tout moment à une cote de 2,16 sur Unibet

