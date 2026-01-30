Pronostic Leeds vs Arsenal 31/01/2026 : trois paris alors qu'Arsenal doit réagir

Notre expert en paris sportifs s'attend à une réaction d'Arsenal après sa défaite du week-end dernier pour consolider sa place de leader face à Leeds.

Pronostic Leeds vs Arsenal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Leeds vs Arsenal

Victoire d'Arsenal à une cote de 1.48 ( Winamax )

Les deux équipes marquent à une cote de 1.86 ( Winamax )

Buteur : Viktor Gyökeres à une cote de 2.50 (Winamax)

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Leeds 1-2 Arsenal

Pronostic des buteurs : Leeds – Dominic Calvert-Lewin ; Arsenal – Viktor Gyökeres, Bukayo Saka

Les deux derniers mois ont prouvé à quel point tout va vite en football. En novembre dernier, Leeds perdait ses quatre matchs du mois, pointant à une inquiétante 18e place. Fin janvier, la situation s'est nettement améliorée.

Désormais 16es avec six points d'avance sur la zone rouge, les hommes de Daniel Farke ont enchaîné des résultats inspirants : une victoire contre Chelsea et des nuls face à Manchester United et Liverpool (par deux fois). Malgré leur statut d'outsiders, les Whites abordent ce choc avec confiance.

Leeds a glané 73 % de ses points à domicile, et Elland Road s'annonce bouillant pour la réception du leader. Arsenal, de son côté, arrive avec quelques doutes. Si les Gunners ont assuré leur première place en Ligue des champions mercredi contre le Kairat Almaty (3-2), leur défaite à domicile contre Man United le week-end dernier a brisé leur dynamique en championnat. Pour mettre fin à deux décennies d'attente pour le titre, les hommes de Mikel Arteta doivent impérativement s'imposer à Leeds sous peine de voir revenir leurs concurrents.

Les effectifs probables pour Leeds vs Arsenal

Composition attendue de Leeds : Darlow, Bornauw, Rodon, Struijk, Bogle, Stach, Ampadu, Gruev, Justin, Calvert-Lewin, Aaronson.

Composition attendue d'Arsenal : Raya, Timber, Saliba, Magalhães, Calafiori, Zubimendi, Eze, Rice, Saka, Trossard, Gyökeres.

Arsenal face à la forteresse d'Elland Road

Leeds n'a perdu que deux matchs à domicile cette saison en Premier League. Les hommes de Farke sont invaincus lors de leurs cinq dernières réceptions en championnat. Cependant, leur forme globale reste fragile avec une seule victoire sur leurs six dernières sorties.

Arsenal restait sur 12 matchs sans défaite avant que les hommes de Michael Carrick ne les fassent tomber à l'Emirates. Arteta, frustré par cette performance, attend une réponse forte. Historiquement, l'avantage est clairement aux Londoniens : ils sont invaincus lors de leurs 15 dernières confrontations directes contre Leeds (13 victoires) et ont remporté les cinq derniers duels.

Pronostic 1 Leeds vs Arsenal : Victoire d'Arsenal à une cote de 1.48 (Winamax)

Profiter des largesses défensives des Gunners

Bien qu'elle soit statistiquement la meilleure du pays (17 buts concédés en 23 matchs), la défense d'Arsenal a montré des signes de faiblesse récemment. Leeds aura des arguments pour les bousculer.

Les Whites ont marqué lors de chacun de leurs neuf derniers matchs à domicile (19 buts en 11 matchs à Elland Road). Parallèlement, ils n'ont réalisé qu'un seul clean sheet lors de leurs cinq dernières sorties. À domicile, 73 % des matchs de Leeds voient les deux équipes marquer. Dans cette période de vulnérabilité pour Arsenal, Leeds devrait trouver la faille.

Pronostic 2 Leeds vs Arsenal : Les deux équipes marquent à une cote de 1.86 (Winamax)

Gyökeres, le nouvel atout maître

Viktor Gyökeres a été malheureux de ne pas débuter contre Man United après son but superbe contre l'Inter Milan en C1. Son entrée en jeu a pourtant immédiatement pesé sur la défense mancunienne. Le Suédois utilise sa puissance physique pour dominer les duels et créer des brèches.

Capable de lire les défenses de Premier League avec de plus en plus d'efficacité, il attend désormais d'être mieux servi par Saka et Trossard. Buteur après seulement trois minutes de jeu en milieu de semaine, il compte trois buts sur ses cinq derniers matchs. Face à la défense de Leeds, il est le candidat idéal pour faire trembler les filets.

Pronostic 3 Leeds vs Arsenal : Buteur : Viktor Gyökeres à une cote de 2.50 (Winamax)

+