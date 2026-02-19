Pronostic Lecce vs Inter Milan 21/02/2026 : les Nerazzurri poursuivent leur marche vers le Scudetto

Notre expert en paris sportifs s'attend à voir l’Inter Milan de Cristian Chivu enfoncer un peu plus Lecce vers la zone rouge lors d’une rencontre qui s'annonce à sens unique au Stadio Via del Mare.

Les meilleurs paris pour Lecce vs Inter Milan

L’Inter gagne la première mi-temps à une cote de 1.78 chez Unibet

Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts au total à une cote de 2.52 chez Unibet

Pio Esposito buteur (à tout moment) à une cote de 2.43 chez Unibet

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Lecce 1-3 Inter

Pronostic des buteurs : Lecce – Riccardo Sottil ; Inter – Pio Esposito, Piotr Zielinski, Lautaro Martinez

Eusebio Di Francesco a récemment permis à Lecce d'enchaîner deux victoires consécutives en championnat pour la première fois de la saison. Après un succès 2-1 contre l'Udinese la semaine dernière, l'équipe a dominé Cagliari (2-0). Cette série a redonné un second souffle à leurs espoirs de maintien.

Cependant, un nouveau résultat positif est impératif pour conserver leurs trois points d'avance sur la Fiorentina, qui n'a perdu que deux de ses huit derniers matchs. Le principal point noir de Lecce reste son animation offensive : avec seulement 17 buts inscrits cette saison, ils possèdent la pire attaque de l'élite.

L’Inter Milan arrive gonflée à bloc après une victoire héroïque 3-2 contre la Juventus lors du Derby d’Italia. La frappe tardive du pied gauche de Piotr Zielinski a scellé le sort du match et permis à l'Inter de maintenir ses huit points d'avance en tête du classement.

Ce résultat marque leur sixième succès consécutif depuis leur défaite 3-1 contre Arsenal en Ligue des champions mi-janvier. De plus, les leaders du championnat restent sur une série impressionnante de sept victoires consécutives face à Lecce dans leurs confrontations directes.

Les Nerazzurri se montrent intraitables en déplacement, leur dernière défaite à l'extérieur en Serie A remontant à octobre 2025 contre le Napoli. L'écart de 37 points entre Lecce et l'Inter souligne la différence de classe entre les deux effectifs. La défense de fer de l'Inter devrait logiquement museler l'attaque poussive des "Salentini" ce samedi.

Les effectifs probables pour Lecce vs Inter Milan

Composition attendue de Lecce : Falcone, Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo, Gandelman, Ramadani, Coulibaly, Pierotti, Cheddira, Sottil.

Composition attendue d’Inter Milan : Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco, Martinez, Esposito.

Les Nerazzurri pour frapper fort d'entrée

L’Inter brille par sa régularité offensive sur les deux mi-temps, mais son efficacité en début de match est frappante. Neuf de leurs 17 derniers buts en championnat ont été inscrits avant la pause, soit plus de la moitié de leur total sur les cinq dernières journées.

Ces buts précoces ne sont pas dus au hasard. Le contre-son-camp d'Andrea Cambiaso a donné l'avantage à l'Inter dès le début du match face à la Juventus, illustrant une tendance : les hommes de Chivu ont marqué trois buts dans les 20 premières minutes lors de leurs cinq dernières sorties. Autre statistique marquante : ils n'ont pas été menés à la mi-temps lors de leurs 17 derniers matchs de Serie A.

À l'opposé, Lecce n'a pas réussi à mener à la pause lors de ses six derniers matchs. Les joueurs des Pouilles ont tendance à démarrer doucement et sont souvent contraints de courir après le score. Le leader sait qu'une pression immédiate sur une équipe qui lutte pour sa survie est souvent la clé du succès.

Pronostic 1 Lecce vs Inter Milan : L’Inter gagne la première mi-temps à une cote de 1.78 chez Unibet

Un réveil de Lecce suffisant pour faire trembler les filets ?

Yann Sommer affiche le meilleur taux de "clean sheets" de Serie A cette saison. Le portier suisse a gardé sa cage inviolée à 12 reprises en 23 apparitions, soit un taux de réussite de 52,2 %.

Si Sommer a rendu une copie propre lors de trois de ses cinq derniers matchs de championnat, il a tout de même craqué deux fois face à la Juventus. C’est seulement la deuxième fois que cela arrive en dix matchs officiels. Cependant, la forme récente de Lecce sous Di Francesco suggère un potentiel offensif retrouvé. L'équipe a marqué lors de deux matchs consécutifs, renforçant la confiance d'un groupe qui doutait.

L’Inter reste sur six clean sheets consécutifs contre Lecce, mais les locaux traversent leur meilleure période de la saison malgré leur dernière place au classement des xG (Expected Goals). Miser sur un but des Salentini, même en cas de défaite, offre une valeur intéressante. Avec la puissance de feu de l’Inter en face, un but de Lecce devrait logiquement faire basculer le match au-delà des 2,5 buts.

Pronostic 2 Lecce vs Inter Milan : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts au total à une cote de 2.52 chez Unibet

Pio Esposito, la pépite prête à briller

Francesco Pio Esposito confirme enfin tout son potentiel au Giuseppe Meazza. Après son prêt fructueux à la Spezia, il est devenu une option offensive fiable cette saison.

Son but de la tête contre la Juve a permis à l'Inter de reprendre l'avantage en seconde période, signant sa quatrième réalisation en championnat. En 1 299 minutes de jeu réparties sur 32 matchs officiels, Esposito compile six buts et six passes décisives, soit une implication directe toutes les 108 minutes.

À 20 ans, il réalise la meilleure saison de sa jeune carrière pour ses débuts dans l'élite. Cristian Chivu lui accorde une grande confiance et pourrait l’aligner pour une 12e titularisation toutes compétitions confondues. Face à une défense qui lutte pour le maintien, ses déplacements et sa qualité de finition pourraient s'avérer décisifs.

Pronostic 3 Lecce vs Inter Milan : Pio Esposito buteur (à tout moment) à une cote de 2.43 chez Unibet

+