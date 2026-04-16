Pronostic Inter Milan vs Cagliari 17/04/2026 : Le Scudetto en ligne de mire

Notre expert en paris sportifs mise sur une victoire de l'Inter Milan de Cristian Chivu face à une équipe de Cagliari à la lutte pour le maintien. Les Nerazzurri pourraient ainsi faire un pas de géant vers leur 21e titre de champion d'Italie.

Les meilleurs paris pour Inter Milan vs Cagliari

Plus de 3,5 buts à une cote de 2,40 sur Winamax

Victoire de l'Inter & les deux équipes marquent à une cote de 3,10 sur Winamax

Hakan Calhanoglu buteur ou passeur à une cote de 3,10 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Inter Milan 3-1 Cagliari

Pronostic des buteurs : Inter Milan – Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram, Federico Dimarco; Cagliari – Sebastiano Esposito

L’Inter Milan a fait un bond immense vers son 21e Scudetto après une victoire renversante (4-3) face au Côme de Cesc Fabregas. Menés 2-1 à la pause, les leaders du championnat ont fait preuve d'un caractère héroïque en seconde période au Stadio Giuseppe Sinigaglia pour inverser la vapeur.

Les hommes de Cristian Chivu sont désormais invaincus depuis quatre rencontres de Serie A, ayant inscrit au moins quatre buts lors de leurs deux dernières sorties. Après deux nuls consécutifs (1-1) contre l'Atalanta et la Fiorentina, les Nerazzurri ont écrasé la Roma (5-2) avant leur succès fou contre Côme.

Cagliari occupe la 16e place de Serie A avec 33 points, soit seulement six unités d'avance sur la zone rouge. Le moral devrait cependant être au beau fixe après leur victoire capitale (1-0) face à Cremonese, un concurrent direct. Sebastiano Esposito a été le héros de la soirée en inscrivant le but de la victoire d'une tête rageuse à l'heure de jeu.

Ce court succès a mis fin à une série de huit matchs sans victoire pour les Isolani. Toutefois, le déplacement à Meazza s'annonce périlleux. En 2026, Cagliari n'a remporté qu'un seul de ses sept matchs à l'extérieur (contre la Fiorentina fin janvier). Actuellement, ils restent sur quatre déplacements sans victoire.

L'Inter compte neuf points d'avance sur Naples en tête du classement, à six journées de la fin. Un succès ce vendredi, couplé à une victoire contre le Torino le week-end prochain et un éventuel faux pas napolitain, pourrait sceller le sort du championnat. Les Nerazzurri sont largement favoris pour une victoire logique à domicile.

Les effectifs probables pour Inter Milan vs Cagliari

Composition attendue de Inter Milan : Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dimarco, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Thuram, Esposito.

Composition attendue de Cagliari : Caprile, Rodiguez, Mina, Mazzitelli, Palestra, Folorunsho, Gaetano, Deiola, Obert, Borrelli, Esposito.

La force de frappe Nerazzurra face à une défense perméable

L'Inter semble avoir digéré la défaite lors du derby milanais. Après les nuls contre Bergame et Florence, ils ont passé cinq buts à la Roma, puis quatre à Côme. Neuf buts en deux matchs : les signaux sont au vert pour l'attaque milanaise.

Statistiquement, l'Inter a inscrit au moins deux buts lors de ses sept dernières confrontations face à Cagliari en Serie A. Mieux encore, ils se sont imposés avec au moins deux buts d'écart lors de chacune de leurs trois dernières oppositions directes.

Cagliari encaisse en moyenne 1,63 but par match à l'extérieur. Les Isolani n'ont d'ailleurs réalisé aucun "clean sheet" lors de leurs 10 derniers déplacements en championnat. Portés par leur récente victoire, les visiteurs pourraient sauver l'honneur, mais une chose est sûre : le spectacle devrait être au rendez-vous à San Siro.

Pronostic 1 Inter Milan vs Cagliari : Plus de 3,5 buts à une cote de 2,40 sur Winamax

Le but de l'honneur pour Cagliari ?

L'Inter a trouvé le chemin des filets lors de ses 21 dernières confrontations en championnat contre Cagliari. Pour retrouver un match sans but des Milanais, il faut remonter à une défaite 2-0 au Stadio Comunale Sant’Elia, aujourd'hui disparu.

L'Inter est invaincu lors de 34 de ses 39 derniers chocs contre Cagliari (dont les 11 derniers). Vu la forme actuelle, les hôtes devraient faire vivre un calvaire à la défense sarde.

Cependant, un chiffre interpelle : 11 des 16 matchs de Cagliari à l'extérieur cette saison ont vu les deux équipes marquer (record du championnat). Leur succès contre Cremonese prouve qu'ils ont les armes pour marquer au moins une fois. On s'attend à une victoire tranquille de l'Inter, mais un "clean sheet" (match sans encaisser de but) semble peu probable.

Pronostic 2 Inter Milan vs Cagliari : Victoire de l'Inter & les deux équipes marquent à une cote de 3,10 sur Winamax

Le maestro Calhanoglu prêt à briller

L'importance de Hakan Calhanoglu dans le système de Cristian Chivu est capitale. Freiné par les blessures cette saison, l'international turc vient tout juste de retrouver son meilleur niveau et une place de titulaire.

Déjà décisif avant la trêve internationale, il a porté la Turquie lors des barrages de la Coupe du Monde contre la Roumanie et le Kosovo le mois dernier.

Le milieu de terrain a confirmé son retour en forme avec un but magnifique et une passe décisive sur corner contre la Roma (5-2), avant d'offrir un nouveau caviar sur coup franc à Denzel Dumfries contre Côme (4-3). Malgré ses absences, Calhanoglu compile 10 buts et 6 passes décisives en 28 apparitions toutes compétitions confondues. En quête d'un deuxième titre de champion avec l'Inter, il sera l'homme à suivre contre Cagliari.

Pronostic 3 Inter Milan vs Cagliari : Hakan Calhanoglu buteur ou passeur à une cote de 3,10 sur Winamax

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