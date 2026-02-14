Pronostic Girona vs Barcelone 16/02/2026 : un succès des visiteurs scellé après la pause

Notre expert en paris sportifs prévoit un duel serré où Girona devrait tenir tête au moins 45 minutes, avant que la classe du Barça ne fasse la différence en seconde période.

Les meilleurs paris pour Girona vs Barcelone

Première mi-temps : Girona gagne ou fait match nul avec une cote de 1.89 sur Unibet

Moins de 3,5 buts avec une cote de 1.79 sur Unibet

Seconde mi-temps : Barcelone gagne avec une cote de 1.59 sur Unibet

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Girona 1-2 Barcelone

Pronostic des buteurs : Girona – Viktor Tsygankov ; Barcelone – Lamine Yamal, Dani Olmo

Girona a connu un début de saison 2025/26 difficile. Cependant, leurs résultats et performances récents sont bien meilleurs : ils abordent ce choc avec une seule défaite lors de leurs six derniers matches. Ils ont d'ailleurs manqué un penalty à la 98e minute lors de leur dernière sortie à Séville, un but qui leur aurait offert une victoire précieuse.

Le FC Barcelone arrive dans une excellente forme globale, ayant remporté 12 de ses 13 derniers matches de La Liga. Les hommes de Hansi Flick restent sur trois victoires aisées, avec neuf buts inscrits sur cette période. Malgré cette série impressionnante, les Blaugranas restent engagés dans une lutte acharnée pour le titre avec le Real Madrid.

Les effectifs probables pour Girona vs Barcelone

Composition attendue de Girona : Gazzaniga, Martinez, Blind, Reis, Rincon, Martin, Witsel, Lemar, Echeverri, Vanat, Tsygankov

Composition attendue de Barcelone : J. Garcia, Balde, E. Garcia, Cubarsi, Kounde, De Jong, Bernal, Olmo, Fermin, Yamal, Lewandowski

Des locaux capables de rivaliser jusqu'à la pause

La tendance du FC Barcelone à démarrer ses matches lentement s'est confirmée tout au long de la saison, particulièrement en déplacement. Les Catalans ont été menés à la pause lors de cinq matches de Liga à l'extérieur. Même les deux équipes lanternes du championnat menaient à la mi-temps lors de la réception du champion en titre.

Un chiffre frappant : 74 % des buts encaissés par les visiteurs en championnat l'ont été durant la première période. Ils ont notamment concédé quatre buts dans les 15 premières minutes hors de leurs bases.

De quoi encourager une équipe de Girona en pleine progression. Après n'avoir pris qu'un point lors de leurs cinq premières journées, les joueurs de Michel n'ont perdu que 5 de leurs 18 derniers matches de Liga. Le groupe a également été renforcé par les arrivées de Claudio Echeverri et Fran Beltrán.

L'effectif de Girona semble avoir la qualité nécessaire pour faire jeu égal au moins durant le premier acte. Parier sur un score de parité ou un avantage pour les locaux à la pause paraît judicieux, avec une probabilité implicite de 51,3 %.

Pronostic 1 Girona vs Barcelone : Première mi-temps : Girona gagne ou fait match nul avec une cote de 1.89 sur Unibet

Moins de quatre buts pour ce derby catalan

Le Barça a semblé très fébrile défensivement durant une bonne partie de la première moitié de saison. Si Hansi Flick n'a pas abandonné sa ligne défensive haute, il a procédé à des ajustements tactiques subtils qui ont porté leurs fruits.

Avant ce match, Barcelone a ainsi réalisé cinq "clean sheets" sur ses sept dernières sorties en championnat. Six de ces rencontres se sont terminées avec trois buts ou moins au total. Lors de leur dernier match contre Majorque, ils n'ont concédé qu'une seule grosse occasion et 0,80 xG.

Cela suggère que ce derby ne sera pas aussi prolifique que les confrontations récentes. L'absence de Pedri ainsi que les incertitudes concernant la forme physique de Raphinha et Marcus Rashford pourraient également peser sur l'animation offensive des visiteurs. Le pari "Moins de 3,5 buts" a été validé lors de chacun des 14 derniers matches de Girona toutes compétitions confondues. C'est une option séduisante avec une probabilité implicite de 52,4 %.

Pronostic 2 Girona vs Barcelone : Moins de 3,5 buts avec une cote de 1.79 sur Unibet

Le Barça devrait encore s'imposer en seconde période

Malgré ces difficultés à l'allumage, l'écart de qualité entre Barcelone et la plupart de ses adversaires nationaux reste significatif. Cela leur permet invariablement de trouver la faille, souvent grâce aux ajustements effectués après la pause.

Leur bilan en seconde période cette saison en Liga est exceptionnel : leur différence de buts après le repos s'élève à +29, contre seulement +11 avant l'intervalle.

Girona a tendance à baisser de pied en fin de rencontre, 59 % de leurs buts encaissés intervenant en seconde mi-temps. Michel pourrait également être privé de sept joueurs pour ce match, ce qui limiterait grandement ses options de coaching. Par conséquent, la classe du Barça devrait finir par faire la différence. Miser sur une victoire des Blaugranas sur la seule seconde période est une option solide.

Pronostic 3 Girona vs Barcelone : Seconde mi-temps : Barcelone gagne avec une cote de 1.59 sur Unibet

