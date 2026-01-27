Pronostic Eintracht Francfort vs Tottenham 28/01/2026 : miser sur la tendance actuelle

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Francfort s'enfonce dans sa spirale négative. De son côté, Tottenham devrait valider son ticket pour les huitièmes de finale en s'assurant une place dans le top 8.

Pronostic Eintracht Francfort vs Tottenham : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Eintracht Francfort vs Tottenham

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Eintracht Francfort 1-3 Tottenham

Pronostic des buteurs : Eintracht Francfort – Ansgar Knauff ; Tottenham – Dominic Solanke, Randal Kolo Muani, Cristian Romero.

Le parcours de l'Eintracht Francfort en Ligue des champions touche à sa fin. Avant cette 8e journée, les "Aigles" pointent à une triste 33e place. Peu importe l'issue du match mercredi, ils n'ont plus aucune chance d'intégrer le top 24.

Le club allemand traverse une saison noire, ce qui a récemment conduit au licenciement de l'entraîneur Dino Toppmöller. Dennis Schmidt a repris les rênes par intérim, mais ses deux premiers matchs sur le banc se sont soldés par deux défaites.

De son côté, Tottenham vit une campagne européenne qui rappelle celle de l'an dernier sous Ange Postecoglou : impériaux en Europe, mais irréguliers en championnat. Thomas Frank semble suivre la même trajectoire, puisque les Spurs sont actuellement solidement installés dans le top 8 de cette phase de ligue.

Les Londoniens sont en bonne voie pour une qualification directe en huitièmes de finale, mais une victoire reste nécessaire pour sécuriser définitivement cette position. En Premier League, la réalité est plus complexe. Le week-end dernier, les Spurs ont arraché le point du nul face à Burnley grâce à leur capitaine Cristian Romero. Ce n'est pas la première fois cette saison que le défenseur argentin joue les sauveurs.

Thomas Frank espère que ses hommes sauront surfer sur leur dynamique européenne pour éviter les barrages. Au vu des dernières prestations des deux camps, cette mission semble largement à leur portée.

Les effectifs probables pour Eintracht Francfort vs Tottenham

Composition attendue d’Eintracht Francfort : Santos, Collins, Koch, Theate, Kristensen, Chaibi, Skhiri, Brown, Doan, Uzun, Knauff.

Composition attendue de Tottenham : Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Udogie, Gray, Simons, Odobert, Kolo Muani, Spence, Solanke.

Les Spurs face à une défense passoire

La principale lacune de Francfort cette saison en C1 réside dans son arrière-garde. Avec 19 buts encaissés en sept matchs, ils affichent le pire bilan défensif de la compétition, à égalité avec le Kairat Almaty et l'Ajax. Les Allemands n'ont réussi qu'un seul "clean sheet" sur l'ensemble de leurs rencontres, et aucun à domicile.

La tactique offensive de Tottenham porte ses fruits, avec 15 buts inscrits en sept sorties. Cependant, les Spurs ont également concédé 7 buts sur cette période, prouvant qu'ils sont presque toujours susceptibles d'en encaisser au moins un par match.

Le "BTTS" (les deux équipes marquent) est passé lors des six dernières sorties de l'équipe de Schmidt, toutes compétitions confondues. Si c'est encourageant offensivement, c'est un signal d'alarme pour sa défense. Même constat pour Tottenham : les deux filets ont tremblé dans cinq de leurs six derniers matchs.

Pronostic 1 Eintracht Francfort vs Tottenham : Les deux équipes marquent (BTTS - Oui) : cote de 1,50 sur Winamax

Tottenham vise la passe de deux

Les Aigles sont méconnaissables. Ils n'ont remporté aucun de leurs six derniers matchs dans la compétition, concédant cinq défaites. Plus globalement, ils ne comptent qu'une seule victoire sur leurs 11 dernières rencontres officielles, une série noire qui inquiète légitimement les supporters.

Francfort a d'ailleurs perdu ses deux derniers matchs après avoir pourtant mené au score.

Ces statistiques sont une aubaine pour le club du nord de Londres. Si les Spurs n'ont gagné qu'une seule fois sur leurs cinq derniers matchs (incluant une série de trois défaites consécutives), leur victoire 2-0 contre Dortmund la semaine dernière a rappelé leur potentiel sur la scène continentale. De plus, les Spurs réussissent bien face à cet adversaire : ils l'avaient emporté 1-0 à l'extérieur en Ligue Europa la saison passée, sur la route de leur titre.

Toujours invaincus en quatre confrontations directes, les visiteurs ont les faveurs des pronostics.

Pronostic 2 Eintracht Francfort vs Tottenham : Résultat (1N2) - Victoire de Tottenham : cote de 1,80 sur Winamax

Une attaque des Spurs en pleine confiance

À domicile en C1 cette saison, Francfort a déjà encaissé neuf buts en trois matchs, soit une moyenne de trois buts par rencontre devant son public. En face, Tottenham tourne à une moyenne de 2,14 buts inscrits par match dans la compétition.

Avec le retour en forme de Dominic Solanke, les Spurs retrouvent un véritable point d'ancrage en attaque. Ils pourraient punir sévèrement une défense de Francfort aux abois, d'autant que la différence de buts pourrait s'avérer cruciale au classement final ce mercredi.

Les Spurs sont capables de marquer plus de deux fois, comme ils l'avaient fait lors de leur duel en Ligue des champions en 2022. Sachant que Francfort a encaissé exactement trois buts lors de chacun de ses cinq derniers matchs, miser sur un festival offensif des visiteurs semble être le coup à jouer.

Pronostic 3 Eintracht Francfort vs Tottenham : Total de buts de Tottenham - Plus de 2,5 : cote de 2,95 sur Winamax

