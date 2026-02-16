Pronostic Club Bruges vs Atlético de Madrid 18/02/2026 : avantage aux visiteurs pour ce match aller

Notre expert en paris sportifs prévoit un match prolifique en Belgique, où les visiteurs devraient ouvrir le score et s'imposer.

Les meilleurs paris pour Club Bruges vs Atlético de Madrid

L'Atlético de Madrid ouvre le score à une cote de 1.56 sur Winamax

Victoire de l'Atlético de Madrid à une cote de 1.88 sur Winamax

Plus de 3,5 buts à une cote de 2.25 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Club Bruges 2-3 Atlético de Madrid

Pronostic des buteurs : Club Bruges – Hans Vanaken, Nicolo Tresoldi ;Atlético de Madrid – Ademola Lookman, Alexander Sorloth, Julian Alvarez

Le Club Bruges a terminé sa phase de ligue en beauté avec un succès 3-0 à domicile contre Marseille. Cette performance leur a permis de décrocher la 19e place, synonyme de barrage contre l'Atlético de Madrid. De son côté, l'équipe de Diego Simeone a manqué le top 8 qualificatif après une défaite surprise à domicile (2-1) contre Bodø/Glimt.

Depuis ce dénouement européen, les Belges ont chuté face à l'Union Saint-Gilloise avant de se reprendre contre le Standard de Liège en championnat. À Madrid, les espoirs de titre en Liga s'étant envolés après un revers 1-0 contre le Betis Séville, l'Atlético a réagi de manière spectaculaire jeudi dernier en écrasant le FC Barcelone 4-0 en Coupe du Roi.

Les effectifs probables pour Club Bruges vs Atlético de Madrid

Composition attendue de Club Bruges : Mignolet, Seys, Mechele, Ordoñez, Sabbe, Onyedika, Stankovic, Tzolis, Vanaken, Forbs, Tresoldi.

Composition attendue d’Atlético de Madrid : Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina, Lookman, Koke, Llorente, Simeone, Sorloth, Alvarez.

L'Atleti pour frapper d'entrée en Belgique

L'Atlético de Madrid a fait voler en éclats la défense du Barça en inscrivant quatre buts dès les 45 premières minutes en coupe. La nouvelle recrue Ademola Lookman a été étincelante avec un but et une passe décisive, tandis que Julian Alvarez a livré sa meilleure prestation depuis des mois.

Ce résultat tombe à pic pour un groupe et un entraîneur qui commençaient à essuyer des critiques. C'est un excellent présage pour leur capacité à démarrer fort ce retour sur la scène européenne.

Cette saison, les Colchoneros ont pris l'habitude de marquer tôt : ils ont ouvert le score dans 87 % de leurs matches de Liga. Leur différence de buts de +4 en première période durant la phase de ligue de la C1 confirme cette tendance. Miser sur une ouverture du score des visiteurs offre donc une belle valeur.

Pronostic 1 Club Bruges vs Atlético de Madrid : L'Atlético de Madrid ouvre le score à une cote de 1.56 sur Winamax

Les Madrilènes pour prendre une option sur la qualification

Le Club Bruges n'a plus franchi un tour à élimination directe dans cette compétition depuis sa finale en 1978. Dans l'ère moderne de la Ligue des Champions, le club belge a souvent buté sur les cadors dès que le niveau s'élève.

La phase de ligue a d'ailleurs montré les limites de Bruges : s'ils ont dominé Monaco, Kairat ou Marseille, ils ont subi de lourds revers contre le Bayern, le Sporting et Arsenal. Leurs statistiques avancées (9,1 xPTS et 17,2 xG concédés, le 7e pire total du tournoi) trahissent une certaine fragilité.

Face à un Atlético rodé à ces joutes européennes, la marche risque d'être trop haute. Les hommes de Simeone peuvent s'appuyer sur leur victoire 3-2 obtenue au PSV en décembre pour aborder ce déplacement avec confiance. L'avantage du talent devrait permettre aux Espagnols de repartir avec la victoire.

Pronostic 2 Club Bruges vs Atlético de Madrid : Victoire de l'Atlético de Madrid à une cote de 1.88 sur Winamax

Un nouveau festival attendu au stade Jan Breydel

On colle encore trop souvent l'étiquette d'équipe défensive à l'Atlético. Pourtant, les chiffres récents prouvent le contraire.

Les Rojiblancos étaient les co-troisième meilleurs buteurs de la phase de ligue la saison dernière avec 20 buts, et ils tournent encore à plus de deux buts par match cette année. Le pari "Les deux équipes marquent" a été validé lors de sept de leurs huit derniers matches européens.

Les rencontres du Club Bruges en C1 sont également synonymes de spectacle. En incluant les barrages, 10 de leurs 12 matches européens cette saison ont vu au moins une équipe marquer trois buts ou plus. Le stade Jan Breydel avait d'ailleurs été le théâtre d'un mémorable 3-3 contre le Barça en novembre. Un scénario avec plus de 3,5 buts est donc loin d'être exclu.

Pronostic 3 Club Bruges vs Atlético de Madrid : Plus de 3,5 buts à une cote de 2.25 sur Winamax

