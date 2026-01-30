Pronostic Chelsea vs West Ham 31/01/2026 : un festival de buts attendu à Stamford Bridge

Notre expert en paris sportifs s'attend à une nouvelle domination des Blues pour rester dans la course au top 4 de la Premier League.

Pronostic Chelsea vs West Ham : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Chelsea vs West Ham

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Chelsea 3-1 West Ham

Pronostic des buteurs : Chelsea – João Pedro, Enzo Fernandez, Estevão ; West Ham – Jarrod Bowen

Chelsea a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions mercredi soir, un succès qui devrait booster leur confiance en championnat. Les Blues abordent cette journée à la 5e place, à un petit point seulement de Manchester United (4e).

Liam Rosenior réalise un excellent travail depuis qu'il a succédé à Enzo Maresca au début du mois. Seule ombre au tableau : une défaite contre Arsenal en demi-finale aller de la League Cup. Si le match retour est prévu la semaine prochaine, les Blues doivent d'abord se concentrer sur la réception des Hammers.

West Ham vit une saison galère, passée en grande partie dans la zone de relégation. Cependant, les hommes de Nuno Espírito Santo semblent enfin relever la tête après deux victoires consécutives. Malgré ce renouveau, les Hammers comptent encore cinq points de retard sur Nottingham Forest et ont besoin de points pour s'éloigner du précipice. Reposés après une semaine sans match, les visiteurs tenteront de créer la surprise à Stamford Bridge.

Les effectifs probables pour Chelsea vs West Ham

Composition attendue de Chelsea : Sanchez, James, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Santos, Caicedo, Estevão, Fernandez, Neto, Pedro.

Composition attendue de West Ham : Areola, Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo, Scarles, Bowen, Fernandes, Soucek, Summerville, Pablo, Castellanos.

Une menace offensive constante

Chelsea possède l'une des meilleures attaques du royaume avec 39 buts inscrits cette saison. Seuls Arsenal et les deux clubs de Manchester font mieux. Les Blues marquent en moyenne 1,70 but par match pour 1,09 encaissé.

Statistique parlante : les Londoniens ont trouvé le chemin des filets lors de 21 de leurs 23 matchs de Premier League cette année. De plus, 61 % de leurs rencontres ont produit plus de 2,5 buts. Face à une équipe de West Ham qui encaisse 1,73 but par match à l'extérieur mais qui reste dangereuse devant, le spectacle devrait être au rendez-vous. Pour rappel, les cinq dernières confrontations directes ont toutes généré au moins trois buts.

Pronostic 1 Chelsea vs West Ham : Plus de 2,5 buts à une cote de 1.54 sur Winamax

João Pedro sur son nuage

Chelsea pourra compter sur son meilleur buteur, João Pedro. Le Brésilien a déjà frappé 8 fois en championnat, dont un but le week-end dernier face à Crystal Palace. Il est impliqué directement sur 21 % des buts des Blues cette saison.

En Europe aussi, l'ancien de Brighton brille : il a signé un doublé à Naples mercredi soir pour assurer la qualification. Auteur de quatre buts lors de ses trois dernières titularisations, il est l'homme en forme de l'attaque de Rosenior. Sa cote pour un but face à la défense poreuse des Hammers est particulièrement attractive.

Pronostic 2 Chelsea vs West Ham : Buteur – João Pedro à une cote de 2.30 sur Winamax

Une victoire maîtrisée

Cette saison, Chelsea gagne souvent avec une certaine marge. Sur leurs 10 victoires en Premier League, la moitié ont été acquises par exactement deux buts d'écart.

L'historique récent face à West Ham confirme cette tendance : trois des quatre dernières confrontations ont vu les Blues s'imposer par au moins deux buts d'avance. Si West Ham a souvent perdu par un seul but d'écart cette saison (13 défaites au total), la qualité technique supérieure de Chelsea, surtout à domicile, devrait leur permettre de sécuriser un succès net de type 2-0 ou 3-1.

Pronostic 3 Chelsea vs West Ham : Marge du vainqueur – Chelsea gagne par exactement 2 buts à une cote de 4.50 sur Winamax

