Pronostic Brentford vs Arsenal 12/02/2026 : les Bees prêts à piquer les hommes d'Arteta

Ce match pourrait s'avérer être un test périlleux pour les Gunners, face à une équipe de Brentford qui tourne à une moyenne impressionnante de deux points par match à domicile en 2025/26.

Pronostic Brentford vs Arsenal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Brentford vs Arsenal

Brentford (1er but de l'équipe) à une cote de 2.80 sur Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 1.76 sur Winamax

Dango Ouattara buteur ou passeur à une cote de 3.60 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Brentford 1-1 Arsenal

Pronostic des buteurs : Brentford – Thiago ; Arsenal – Gyökeres

Brentford accueille le leader Arsenal au Gtech Community Stadium ce jeudi soir avec l'ambition de se rapprocher du Top 5.

Peu de gens auraient pu prédire un tel début de saison 2025/26 pour Brentford. La plupart des analystes voyaient les Bees lutter pour le maintien, mais la vie après Thomas Frank se passe à merveille sous la direction du nouveau coach Keith Andrews.

Véritable forteresse, le stade de Brentford a déjà vu tomber Liverpool et Manchester United cette saison. Les locaux marquent en moyenne 1,92 but par match à domicile pour seulement un but encaissé. Cependant, Arsenal reste un adversaire historiquement coriace, les Gunners étant invaincus lors de leurs neuf dernières confrontations avec Brentford.

L'Arsenal de Mikel Arteta a su rebondir après un mois de janvier décevant en enchaînant deux victoires consécutives. Ces succès ont permis de restaurer la confiance et de maintenir une avance de six points sur Manchester City.

Après avoir surclassé le promu Leeds à Elland Road (4-0), ils se sont imposés tranquillement à domicile contre Sunderland (3-0). Arsenal reste sur trois "clean sheets" consécutifs, mais cette solidité défensive sera mise à rude épreuve par des Bees particulièrement tranchants.

Les effectifs probables pour Brentford vs Arsenal

Composition attendue de Brentford :Kelleher, Henry, Kayode, Ajer, van den Berg, Henderson, Janelt, Lewis-Potter, Ouattara, Jensen, Thiago.

Composition attendue d’Arsenal : Raya, Timber, Calafiori, Gabriel, Saliba, Rice, Zubimendi, Havertz, Madueke, Martinelli, Gyökeres.

Une valeur réelle sur l'ouverture du score des Bees

Arsenal n'a pas encaissé de but lors de ses trois derniers matchs, mais se déplace chez une équipe de Brentford qui frôle les deux buts par match à domicile. Les hommes de Keith Andrews ont d'ailleurs ouvert le score dans 67 % de leurs rencontres à domicile cette saison.

À l'inverse, Arsenal a concédé l'ouverture du score dans 50 % de ses déplacements. Pourtant, le marché ne donne aux Bees que 35,71 % de chances de débloquer le compteur ce jeudi soir.

Même en tenant compte de la solidité d'Arsenal, il existe une "value" de plus de 14 % sur l'ouverture du score des locaux. Brentford n'a été mené à la pause que dans 25 % de ses matchs à domicile, confirmant leur réputation de "starters" agressifs. C'est le pari de valeur par excellence de notre sélection.

Pronostic 1 Brentford vs Arsenal : Brentford (1er but de l'équipe) à une cote de 2.80 sur Winamax

Un choc tactique et fermé attendu

Bien que Brentford soit efficace devant son public, Arsenal encaisse rarement plus d'un but à l'extérieur. Les Gunners n'ont concédé plus d'un but que lors de quatre de leurs 15 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Avec sept victoires lors de leurs huit derniers déplacements, Arsenal sait comment contenir ses adversaires. Le style direct et punitif de Brentford obligera toutefois les Gunners à rester vigilants.

Historiquement, cinq des sept dernières confrontations entre les deux clubs ont généré deux buts ou moins. Arsenal cherchera probablement à étouffer les Bees d'entrée pour monter en puissance progressivement. Moins d'un tiers (28,57 %) de leurs derniers duels ont vu le pari "Moins de 2,5 buts" l'emporter, d'où la surprise de voir cette option proposée avec une probabilité de seulement 52,63 % cette semaine.

Pronostic 2 Brentford vs Arsenal : Moins de 2,5 buts à une cote de 1.76 sur Winamax

Dango Ouattara : l'homme à suivre

L'attaquant burkinabé de Brentford, Dango Ouattara, est devenu un atout majeur pour Keith Andrews depuis son arrivée de Bournemouth. Il s'est parfaitement adapté au Gtech Community Stadium dans son rôle d'ailier percutant.

L'international burkinabé totalise déjà six implications sur des buts en 19 apparitions cette saison, soit un taux d'efficacité de 31,58 %. Sur ses quatre dernières sorties, Ouattara a été décisif à trois reprises. Le joueur de 23 ans affiche une confiance débordante depuis son retour de la CAN.

Le marché propose une cote pour "Ouattara buteur ou passeur" correspondant à une probabilité de seulement 27,78 %. C'est inférieur à sa moyenne de la saison, et c'est une opportunité à saisir compte tenu de sa forme étincelante depuis le début de l'année.

Pronostic 3 Brentford vs Arsenal : Dango Ouattara buteur ou passeur à une cote de 3.60 sur Winamax

