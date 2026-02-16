Pronostic Bodo/Glimt vs Inter 18/02/2026 : la météo dictera l'issue du match

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les locaux posent de sérieux problèmes aux visiteurs, le match nul étant l'issue la plus probable.

Les meilleurs paris pour Bodo/Glimt vs Inter

Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui avec une cote de 1.56 sur Winamax

Double chance : Bodo/Glimt ou Nul avec une cote de 2.07 sur Winamax

Buteur à tout moment : Kasper Høgh avec une cote de 2.80 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Bodo/Glimt 1-1 Inter Milan

Pronostic des buteurs : Bodo/Glimt – Kasper Høgh ; Inter Milan : Lautaro Martínez

Bodo/Glimt a franchi un cap historique lors de cette campagne de Ligue des champions. Le club norvégien a décroché sa toute première victoire dans le tableau principal de la compétition en s'imposant 3-1 face à Manchester City. Un exploit retentissant, d'autant plus qu'il s'agit de leur première participation à la phase de ligue du tournoi.

La "Horde Jaune" a validé son ticket pour les phases finales au terme d'un scénario haletant. En remportant leurs deux derniers matches de poule, à domicile contre City et à l'extérieur face à l'Atlético de Madrid, les Norvégiens ont terminé à la 23e place du classement.

L'entraîneur Kjetil Knutsen mise désormais sur l'imprévisibilité des matches à élimination directe, où la pression est décuplée. Forts de leurs récents succès face à l'élite européenne, ses joueurs abordent ce stade sans le moindre complexe.

L'Inter Milan doit de son côté composer avec un voyage périlleux au-delà du cercle polaire, un défi qui a fait trébucher plus d'une grande équipe. Les Nerazzurri restent toutefois confiants : leaders de la Serie A, ils affichent une stabilité impressionnante.

Malgré trois défaites consécutives durant la phase de ligue, les hommes de Cristian Chivu ont arraché la 10e place. Finaliste de la C1 lors de deux des trois dernières éditions sans parvenir à soulever le trophée, l'Inter espère que cette campagne sera enfin la bonne pour ses supporters.

Les effectifs probables pour Bodo/Glimt vs Inter

Composition attendue de Bodo/Glimt : Haikin, Sjøvold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Blomberg, Høgh, Hauge.

Composition attendue d’Inter : Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram.

Des statistiques offensives similaires

Les deux formations affichent des bilans offensifs comparables sur la première phase. Les hôtes ont inscrit 14 buts (1,75 par match en moyenne), tandis que les visiteurs en ont marqué 15 (moyenne de 1,88).

Défensivement, Bodo/Glimt a connu plus de difficultés avec 15 buts encaissés. La défense de Chivu s'est montrée bien plus hermétique, ne cédant qu'à sept reprises en huit rencontres. À noter toutefois que ces sept buts ont tous été concédés lors de leurs cinq derniers matches européens.

La "Horde Jaune" a marqué au moins deux buts lors de six de ses huit matches de poule, dont les quatre derniers. De plus, 88 % de leurs rencontres ont vu les deux équipes marquer, une statistique qui s'applique également à trois des cinq dernières sorties européennes de l'Inter.

Pronostic 1 Bodo/Glimt vs Inter : Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui avec une cote de 1.56 sur Winamax

Un duel de haute intensité

Bien que les Norvégiens partent avec l'étiquette d'outsiders, leurs victoires contre City et l'Atlético prouvent qu'ils sont redoutables. Bodo/Glimt est impérial sur ses terres, avec 11 victoires lors de ses 16 derniers matches européens à l'Aspmyra Stadion.

L'équipe de Knutsen est rompue aux doubles confrontations, ayant remporté six de ses huit derniers duels européens de ce type (éliminant notamment la Lazio en Ligue Europa la saison dernière). La confiance sera donc maximale mercredi soir.

Une victoire milanaise est loin d'être acquise, d'autant que l'Inter sort d'un match exténuant face à la Juventus. Leur série de trois défaites consécutives en C1 avant l'ultime journée laisse aux locaux l'espoir légitime d'accrocher un résultat positif ou un nul.Text

Pronostic 2 Bodo/Glimt vs Inter : Double chance : Bodo/Glimt ou Nul avec une cote de 2.07 sur Winamax

Kasper Høgh, l'homme en forme

L'Inter dispose de talents offensifs indéniables avec Marcus Thuram et son capitaine Lautaro Martínez (meilleur buteur du club en C1 avec 4 buts). Pourtant, c'est du côté de l'attaquant local que se trouve la meilleure cote.

Kasper Høgh mènera l'attaque norvégienne, lui qui reste sur trois buts lors de ses deux derniers matches de Ligue des champions. Auteur de 17 buts en 28 matches de championnat, il a enfin trouvé ses marques sur la scène européenne.

En ayant marqué contre City (doublé) et l'Atlético, Høgh a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs défenseurs du monde. Il sera sans aucun doute la menace principale pour l'arrière-garde intériste ce mercredi.

Pronostic 3 Bodo/Glimt vs Inter : Buteur à tout moment : Kasper Høgh avec une cote de 2.80 sur Winamax

