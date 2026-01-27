Pronostic Benfica vs Real Madrid 28/01/2026 : Mbappé pour un court succès à l'extérieur

Notre expert en paris sportifs s'attend à voir Kylian Mbappé ouvrir le score une nouvelle fois dans une rencontre qui pourrait rester fermée jusqu'à la pause.

Pronostic Benfica vs Real Madrid : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Benfica vs Real Madrid

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Benfica 1-2 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Benfica – Vangelis Pavlidis ; Real Madrid – Kylian Mbappé (x2)

Après sa démonstration face à Monaco (6-1) la semaine dernière, le Real Madrid arrive en position de force. Actuellement 3èmes avec une différence de buts confortable de +11, les Merengues n'ont besoin que d'un nul pour valider leur billet direct en huitièmes, mais viseront le top 4 pour s'assurer un statut de tête de série.

Pour le Benfica, l'équation est plus complexe : une victoire est impérative pour espérer rejoindre les barrages. Cependant, après leur défaite 2-0 contre la Juventus, les Lisboètes n'ont plus leur destin entre les mains et devront compter sur des résultats favorables ailleurs.

Le week-end dernier, les deux équipes ont fait le plein de confiance en championnat. Le Real s'est imposé avec autorité à Villarreal (2-0), tandis que le Benfica a surclassé l'Estrela da Amadora à domicile (4-0).

Les effectifs probables pour Benfica vs Real Madrid

Composition attendue de Benfica : Trubin, Dahl, Silva, Otamendi, Dedic, Aursnes, Barrenechea, Sudakov, Barreiro, Prestianni, Pavlidis.

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Güler, Vinícius, Mbappé, Mastantuono.

Mbappé encore et toujours pour les Blancos

Le début d'année 2026 est mouvementé au Santiago Bernabéu. Après le licenciement de Xabi Alonso, l'ère Álvaro Arbeloa a débuté par une élimination surprise en coupe. Cependant, les résultats se sont redressés et ce changement de coach n'a en rien freiné Kylian Mbappé.

L'attaquant français a ouvert le score lors de chacune de ses trois apparitions sous les ordres d'Arbeloa. Auteur d'un doublé ce week-end, il porte son total à 21 buts en 20 matchs de Liga et semble intouchable pour le titre de "Pichichi". En C1, il affole aussi les compteurs avec 11 buts cette saison, soit une réalisation toutes les 48 minutes en moyenne. Le voir débloquer la situation à Lisbonne est un pari fort mais logique.

Pronostic 1 Benfica vs Real Madrid : Kylian Mbappé premier buteur à une cote de 3.15 (Winamax)

Un match tactique sous le signe des retrouvailles

Les retrouvailles de José Mourinho avec le Real Madrid ajoutent du piment à ce duel. Le "Special One" n'a plus croisé la route de la Maison Blanche depuis 2017. Bien que Benfica doive l'emporter, on imagine mal Mourinho se lancer dans une attaque à tout va dès le coup d'envoi. Il cherchera d'abord à stabiliser son bloc pour piquer en contre.

Côté madrilène, la priorité sera d'éviter la défaite pour ne pas glisser hors du top 8. Arbeloa a montré un visage plus pragmatique ce week-end contre Villarreal, préférant le profil travailleur de Franco Mastantuono à celui de Rodrygo pour équilibrer son équipe. Dans une soirée qui s'annonce riche en buts sur les autres terrains, ce choc pourrait être l'exception. Un score de moins de 3,5 buts paraît très probable.

Pronostic 2 Benfica vs Real Madrid : Moins de 3,5 buts à une cote de 1.52 (Winamax)

Le scénario s'animera après le repos

Compte tenu des enjeux, les deux entraîneurs devraient opter pour une approche prudente durant la première heure de jeu. Ce n'est qu'au fil des minutes, en fonction des scores sur les autres pelouses, que Benfica sera contraint de prendre des risques.

Ce basculement tactique devrait offrir une seconde période bien plus ouverte. Si les Portugais se ruent à l'attaque, ils laisseront des espaces dévastateurs pour Mbappé et Vinícius Jr. Notons que depuis l'arrivée d'Arbeloa, les matchs du Real produisent systématiquement plus de buts en seconde période. La tendance devrait se confirmer à l'Estádio da Luz.

Pronostic 3 Benfica vs Real Madrid : Mi-temps avec le plus de buts : la seconde à une cote de 1.86 (Winamax)

+