Pronostic Benfica vs Real Madrid 17/02/2026 : les Merengues en danger à Lisbonne

Notre expert en paris sportifs s'attend à un match relativement ouvert, où les Portugais ont les armes pour bousculer une nouvelle fois la Maison Blanche.

Les meilleurs paris pour Benfica vs Real Madrid

Benfica ou nul avec une cote de 1.87 sur Winamax

Benfica marque plus de 1,5 but avec une cote de 2.40 sur Winamax

Mi-temps avec le plus de buts : la seconde avec une cote de 2.00 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Benfica 2-1 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Benfica – Vangelis Pavlidis, Andreas Schjelderup ; Real Madrid – Vinícius Júnior

Le mois dernier, Benfica a frappé un grand coup en s'imposant 4-2 face au Real Madrid lors de l'ultime journée de la phase de la Ligue. Le gardien Anatoliy Trubin a même inscrit un quatrième but héroïque dans le temps additionnel, validant la qualification des hommes de José Mourinho.

Ce résultat a privé le Real Madrid d'un accès direct aux huitièmes de finale. Les Madrilènes doivent désormais passer par ces barrages en double confrontation contre ce même adversaire.

Depuis cette soirée mémorable, Benfica a toutefois perdu du terrain dans la course au titre au Portugal après un nul décevant contre Tondela. De son côté, le Real Madrid s'est bien repris en Liga avec des victoires convaincantes face au Rayo Vallecano et à Valence.

Les effectifs probables pour Benfica vs Real Madrid

Composition attendue de Benfica : Trubin, Dahl, T. Araújo, Otamendi, Dedic, Barreiro, Aursnes, Schjelderup, Sudakov, Prestianni, Pavlidis.

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Guler, Vinícius, Mbappé.

Le Real Madrid vers une nouvelle soirée difficile à Lisbonne

La victoire de Benfica il y a trois semaines n'avait rien d'un hold-up. Les Lisboètes s'étaient montrés supérieurs face à un Real Madrid fébrile qui n'avait pourtant besoin que d'un nul.

Les locaux avaient créé huit grosses occasions pour un total de 3,01 xG sur l'ensemble du match. En face, le Real Madrid n'affichait que 1,51 xG malgré une nette possession de balle.

Benfica a parfaitement exploité les lacunes madrilènes sur le flanc droit, Andreas Schjelderup s'offrant un doublé. Depuis, Álvaro Arbeloa a replacé Fede Valverde au milieu de terrain. Cependant, ni Dani Carvajal ni Trent Alexander-Arnold n'ont retrouvé leur pleine condition physique après leurs blessures respectives.

Avec Jude Bellingham et Éder Militão à l'infirmerie, et un Kylian Mbappé limité à l'entraînement cette semaine, la mission s'annonce périlleuse pour les visiteurs. Le pari "Benfica ou nul" présente une probabilité implicite de 53,5 %.

Pronostic 1 Benfica vs Real Madrid : Benfica ou nul avec une cote de 1.87 sur Winamax

L'attaque de Benfica prête à briller

L'expulsion de Raul Asencio lors de la dernière confrontation le prive de ce match aller. Le jeune défenseur était pourtant l'un des rares éléments fiables de l'arrière-garde madrilène ces derniers mois.

Si les Merengues se montrent solides en Liga, l'Europe raconte une autre histoire. Face à des équipes portées vers l'avant, ils ont encaissé 1,5 but par match en phase de ligue, concédant un total de 13,0 xG (le 14e pire bilan de la compétition).

Hormis l'absence de longue durée de Dodi Lukebakio, l'attaque de Benfica sera au complet. Schjelderup devrait à nouveau poser des problèmes, tandis que Vangelis Pavlidis est en feu cette saison. Le Grec affiche déjà deux buts et deux passes décisives en Ligue des champions. Miser sur plus de 1,5 but pour les locaux offre une belle valeur, avec une probabilité de 41,7 %.

Pronostic 2 Benfica vs Real Madrid : Benfica marque plus de 1,5 but avec une cote de 2.40 sur Winamax

Les filets vont trembler après la pause

Leur récent duel était resté muet jusqu'à la 30e minute avant de s'emballer complètement. De plus, une tendance nette aux buts tardifs se dessine depuis qu'Álvaro Arbeloa a pris les rênes du Real.

Lors des quatre premiers matches sous l'ère Arbeloa, la seconde période a systématiquement été plus prolifique que la première. Cette dynamique s'est confirmée lors des dernières sorties contre le Rayo et Valence.

Côté Benfica, l'équipe a encaissé huit buts après la pause en phase de ligue, soit deux fois plus qu'en première période.

Mourinho ne prendra probablement aucun risque inutile dès le coup d'envoi. Cependant, sachant que Benfica doit capitaliser sur l'avantage du terrain, le match finira par s'ouvrir. Parier sur une seconde mi-temps plus riche en buts semble être le choix le plus judicieux.

Pronostic 3 Benfica vs Real Madrid : Mi-temps avec le plus de buts : la seconde avec une cote de 2.00 sur Winamax

+