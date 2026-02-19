Pronostic Bayern Munich vs Eintracht Francfort 21/02/2026 : le rouleau compresseur bavarois en marche

Avec une équipe de Francfort qui n'a remporté que trois de ses onze déplacements et un Bayern qui tourne à une moyenne de quatre buts par match à l'Allianz Arena, cette rencontre s'annonce particulièrement déséquilibrée.

Les meilleurs paris pour Bayern Munich vs Eintracht Francfort

Bayern Munich -2 (Handicap) à une cote de 2.00 chez Winamax

Les deux équipes marquent en 1ère mi-temps (Oui) à une cote de 3.30 chez Winamax

Luis Díaz buteur (à tout moment) à une cote de 1.86 chez Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Bayern Munich 4-1 Eintracht Francfort

Pronostic des buteurs : Bayern Munich – Kane x2, Díaz, Olise ; Eintracht Francfort – Doan

Le collectif dominant de Vincent Kompany retrouve ses terres ce samedi après un succès net et sans bavure (3-0) sur la pelouse du Werder Brême. Cette victoire confirme la montée en puissance des Bavarois, déjà auteurs d'un carton face à Hoffenheim lors de leur dernière sortie à domicile, effaçant ainsi un léger passage à vide de deux matchs sans victoire.

Avec une seule défaite au compteur cette saison, le Bayern fait figure d'épouvantail. Malgré l'absence prolongée de Manuel Neuer, l'effectif dispose d'une profondeur de banc impressionnante à tous les postes. Leur total de points dans cette campagne 2025/26 n'est surpassé que par leurs passages records à ce stade lors des saisons 2013/14 et 2015/16.

À l'inverse, Albert Riera doit composer avec une véritable hécatombe à Francfort. Des cadres tels que Michy Batshuayi, Arnaud Kalimuendo, Arthur Theate, Can Uzun et Rasmus Kristensen sont d'ores et déjà forfaits. De plus, de grosses incertitudes planent sur les participations de Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt et Farès Chaïbi pour ce périlleux déplacement en Bavière.

L'Eintracht traverse une zone de turbulences avec un seul succès lors de ses huit dernières sorties en Bundesliga. Les espoirs de qualification européenne s'éloignent pour les "Aigles", qui comptent 11 points de moins que la saison passée au même stade de la compétition.

Les effectifs probables pour Bayern Munich vs Eintracht Francfort

Composition attendue de Bayern Munich : Urbig, Davies, Stanisic, Tah, Upamecano, Kimmich, Pavlovic, Díaz, Olise, Gnabry, Kane.

Composition attendue de Eintracht Francfort : Kaua, Collins, Amenda, Koch, Brown, Doan, Larsson, Hojlund, Bahoya, Gotze, Dahoud.

Une victoire écrasante en perspective

L'historique des confrontations révèle une tendance lourde lors des duels entre ces deux formations. Sur les 14 dernières réceptions à l'Allianz Arena, le Bayern s'est imposé par au moins trois buts d'écart à neuf reprises. Leur dernier affrontement en février s'est soldé par un sec 4-0, et la force de frappe munichoise semble encore plus chirurgicale aujourd'hui.

À domicile, les hommes de Kompany marquent en moyenne plus de quatre buts par match pour seulement 0,91 encaissé. Ils ont d'ailleurs trouvé le chemin des filets à 14 reprises lors de leurs trois dernières sorties devant leur public. En face, la défense de Francfort est aux abois, avec sept buts encaissés lors de ses trois derniers déplacements, dont trois face à un mal classé, le Werder Brême.

Avec un duo Luis Díaz - Harry Kane au sommet de son art, un nouveau festival offensif des locaux est attendu. Si le marché des paris n'accorde qu'une probabilité de 50 % à une victoire du Bayern par trois buts d'écart, les statistiques historiques montrent que 64,29 % de leurs face-à-face depuis 2010 se sont terminés de la sorte.

Pronostic 1 Bayern Munich vs Eintracht Francfort : Bayern Munich -2 (Handicap) à une cote de 2.00 chez Winamax

Vers une première mi-temps débridée

Curieusement, le Bayern encaisse 60 % de ses buts à domicile lors de la première période, dont la moitié dès le premier quart d'heure de jeu. Parallèlement, 58 % des buts inscrits par l'Eintracht Francfort à l'extérieur l'ont été avant la pause.

Les deux équipes ont trouvé le chemin des filets lors de cinq de leurs sept dernières confrontations directes, une tendance qui s'est également vérifiée dans huit des dix derniers matchs de Francfort en Bundesliga. En moyenne, l'Eintracht débloque son compteur à l'extérieur à la 42e minute, prouvant sa capacité à frapper tôt.

Les cotes actuelles ne donnent que 30,30 % de chances de voir les deux équipes marquer durant les 45 premières minutes. Au vu des statistiques de début de match des deux formations, c'est clairement le "value bet" de notre sélection.

Pronostic 2 Bayern Munich vs Eintracht Francfort : Les deux équipes marquent en 1ère mi-temps (Oui) à une cote de 3.30 chez Winamax

L’option Luis Díaz plutôt que Kane

Harry Kane affiche une moyenne affolante de 1,18 but par match de Bundesliga cette saison. Bien que sa cote de buteur soit proposée avec une probabilité de 73 %, d'autres options sur le marché des buteurs offrent une meilleure valeur ce week-end.

L'ailier colombien Luis Díaz réalise une saison exceptionnelle avec 13 buts et 10 passes décisives en 21 matchs de championnat. Son implication sur 23 buts a été cruciale pour épauler Kane sur le front de l'attaque.

Le joueur de 29 ans est en pleine confiance, ayant scoré cinq fois lors de ses quatre dernières apparitions toutes compétitions confondues. Alors que le marché n'estime sa probabilité de marquer qu'à 53,48 %, son efficacité constante et son ratio de réussite proche de 62 % en font le choix le plus judicieux pour ce match.

Pronostic 3 Bayern Munich vs Eintracht Francfort : Luis Díaz buteur (à tout moment) à une cote de 1.86 chez Winamax

