Pronostic Barcelone vs Majorque 07/02/2026 : Lamine Yamal pour guider les siens vers un succès

Notre expert en paris sportifs mise sur une victoire confortable des Blaugranas, emmenés par un Lamine Yamal étincelant qui devrait faire la différence au retour des vestiaires.

Pronostic Barcelone vs Majorque : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Majorque

Barcelone gagne sans encaisser de but : Cote de 2,10 sur Winamax

Buteur : Lamine Yamal : Cote de 2,10 sur Winamax

Mi-temps avec le plus de buts : Seconde période : Cote de 1,91 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 2-0 Majorque

Pronostic des buteurs : Barcelone : Lamine Yamal, Ferran Torres.

Barcelone a validé son ticket pour les demi-finales de la Coupe du Roi en milieu de semaine grâce à un succès 2-1 sur la pelouse d'Albacete. Il s'agissait de leur cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues. En Liga, les Catalans ne comptent toutefois qu'un point d'avance sur le Real Madrid, après avoir concédé une défaite face à la Real Sociedad en janvier.

De son côté, Majorque a fait un grand pas vers le maintien lundi soir en s'imposant largement 4-1 contre Séville. Cette victoire a permis aux hommes de Jagoba Arrasate de sortir de la zone de relégation. La saison reste néanmoins compliquée pour les insulaires, qui ont perdu trois de leurs quatre premiers matchs en 2026.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Majorque

Composition attendue de Barcelone : J. García, Balde, E. Garcia, Cubarsí, Koundé, Fermín, De Jong, Olmo, Rashford, Ferran, Yamal.

Composition attendue de Majorque : Román, Mojica, López, Valjent, Maffeo, Antonio, Mascarell, Costa, Darder, Virgili, Muriqi.

Majorque muet au Camp Nou ?

Cette saison, le danger offensif de Majorque repose presque exclusivement sur les épaules de Vedat Muriqi. L'international kosovar a déjà inscrit 15 buts en Liga, se classant deuxième meilleur buteur du championnat derrière Kylian Mbappé. Avec une moyenne de 4,5 duels aériens gagnés par match, il domine les airs en Espagne.

Muriqi est impliqué dans 54 % des buts de son équipe. La clé du "clean sheet" pour le Barça résidera donc dans leur capacité à museler le géant kosovar. Les Blaugranas ont des raisons d'être optimistes : leur défense souffre principalement face aux attaquants rapides prenant la profondeur, un profil qui ne correspond pas à Muriqi. De plus, la défense catalane s'est solidifiée, remportant 7 de ses 13 derniers matchs sans encaisser le moindre but.

Pronostic 1 Barcelone vs Majorque : Barcelone gagne sans encaisser de but : Cote de 2,10 sur Winamax

La pépite Yamal sur sa lancée

En l'absence de Pedri (blessé) et avec l'incertitude planant sur Raphinha, Lamine Yamal sera le facteur X des locaux. L'ailier de 18 ans traverse actuellement l'une de ses meilleures périodes de la saison.

Le jeune prodige a franchi un cap dans la finition, marquant lors de chacune de ses quatre dernières apparitions. Avec 9 buts en championnat, il a déjà égalé son total de la saison passée. Plus efficace, il marque désormais toutes les 169 minutes (contre 318 l'an dernier). Il est tout à fait capable de prolonger sa série samedi.

Pronostic 2 Barcelone vs Majorque : Buteur : Lamine Yamal : Cote de 2,10 sur Winamax

Un match qui se décantera après la pause

Les adversaires de Barcelone au Camp Nou parviennent souvent à faire le dos rond en début de match. Lors des trois dernières réceptions (Osasuna, Real Oviedo et Copenhague), le Barça n'a pas marqué en première période, mais a inscrit un total de 9 buts après la pause.

Majorque suit une tendance similaire : lors de leur démonstration face à Séville, trois de leurs buts ont été inscrits en seconde période. Contre l'Atlético, ils ont également craqué deux fois dans le dernier quart d'heure. Ces statistiques laissent présager un démarrage prudent avant une ouverture du score plus tardive.

Pronostic 3 Barcelone vs Majorque : Mi-temps avec le plus de buts : Seconde période : Cote de 1,91 sur Winamax

