Pronostic Barcelone vs Levante 22/02/2026 : Raphinha pour relancer la machine blaugrana ?

Notre expert en paris sportifs prévoit une victoire convaincante du FC Barcelone, portée par un but de Raphinha et une pluie de buts en seconde période.

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Levante

Barcelone -2 Handicap à une cote de 1.64 sur Winamax

Raphinha buteur à tout moment à une cote de 1.70 sur Winamax

Seconde période : Barcelone marque plus de 2,5 buts à une cote de 3.75 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 4-1 Levante

Pronostic des buteurs : Barcelone – Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres, Fermín López ; Levante – Karl Etta Eyong.

La course au titre du FC Barcelone a subi un sérieux coup d'arrêt lundi soir après une défaite surprise (2-1) lors du derby catalan face à Gérone. Ce revers, le deuxième en championnat en 2026, a relégué les Blaugranas à la deuxième place, désormais derrière le Real Madrid.

Le club reste sur deux défaites consécutives toutes compétitions confondues, incluant une lourde chute 4-0 contre l'Atlético de Madrid en Coupe du Roi. Les choix tactiques de Hansi Flick sont au cœur des critiques, et certaines rumeurs suggèrent que le vestiaire souhaiterait une approche différente.

La réception d'un Levante en difficulté est donc l'occasion idéale pour se remettre dans le droit chemin. Les visiteurs arrivent après deux défaites consécutives lors des derbys face à Valence et Villarreal. Englués dans la zone de relégation, ils ne comptent que quatre victoires en championnat cette saison.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Levante

Composition attendue de Barcelone : J. Garcia, Balde, Martin, Cubarsí, Koundé, De Jong, Fermín, Olmo, Raphinha, Ferran, Yamal.

Composition attendue de Levante : Ryan, Sánchez, Moreno, De la Fuente, Toljan, Raghouber, Vencedor, Romero, Álvarez, Tunde, Etta Eyong.

Barcelone doit réagir avec autorité

La qualité de jeu produite par le Barça ces dernières semaines est préoccupante. Leurs lacunes défensives ont été mises à nu par Gérone et l'Atlético. Cependant, leur bilan impérial à domicile laisse présager un sursaut d'orgueil ce dimanche.

Les Catalans réalisent un sans-faute devant leur public en Liga cette saison. Ils marquent en moyenne 3,09 buts par match au Camp Nou, pour seulement 0,45 but encaissé. Fait notable : ils ont remporté 45 % de leurs matchs à domicile par au moins trois buts d'écart.

La tâche s'annonce herculéenne pour Levante, dont le léger mieux entrevu sous Luís Castro semble déjà de l'histoire ancienne. Les visiteurs possèdent la pire défense de l'élite espagnole avec 1,71 but encaissé en moyenne par match. De plus, ils ont joué mercredi dernier, alors que le Barça a bénéficié d'une semaine complète de repos. Parier sur Barcelone avec un Handicap -2 semble très solide (probabilité implicite de 54 %).

Pronostic 1 Barcelone vs Levante : Barcelone -2 Handicap à une cote de 1.64 sur Winamax

Raphinha, le catalyseur de l'attaque

Cette saison a prouvé à quel point Raphinha est indispensable au système de Flick, particulièrement pour l'efficacité du pressing. En son absence, les adversaires parviennent trop facilement à transpercer le milieu et à exploiter la ligne de défense très haute du Barça.

L'ancien ailier de Leeds revient tout juste de blessure. Après avoir disputé 63 minutes contre Gérone pour reprendre le rythme, il devrait être bien plus tranchant ce dimanche.

Raphinha a été étincelant en décembre et janvier avec six buts en dix apparitions. Malgré ses pépins physiques, le joueur de 29 ans affiche une moyenne d'un but toutes les 117 minutes en Liga. Face à la défense la plus poreuse du championnat, il a toutes les chances d'améliorer ses stats. Une cote à 1.77 représente une belle opportunité.

Pronostic 2 Barcelone vs Levante : Raphinha buteur à tout moment à une cote de 1.70 sur Winamax

Une domination totale après la pause

Levante dispute son troisième match en huit jours, et il est fort probable que le physique et le moral lâchent en seconde période. Les défaites subies face à leurs rivaux directs ces derniers jours ont dû entamer leur confiance. Leurs chances de maintien s'amenuisent et un exploit au Camp Nou semble peu probable.

Lors de leur précédente confrontation, Levante menait 2-0 à la mi-temps avant de s'écrouler et de perdre 3-2. C’est le reflet de la force du Barça après le repos cette saison : à domicile, ils ont déjà inscrit 21 buts en seconde période en seulement 11 matchs de Liga. Mieux encore, ils n'ont pas encaissé le moindre but après la pause devant leurs supporters.

À l'inverse, Levante encaisse 67 % de ses buts à l'extérieur après la mi-temps. Ces statistiques valident la value d'un pari sur une avalanche de buts barcelonais en fin de match.

Pronostic 3 Barcelone vs Levante : Seconde période : Barcelone marque plus de 2,5 buts à une cote de 3.75 sur Winamax

