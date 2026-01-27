Pronostic Barcelone vs FC Copenhague 28/01/2026 : un festival offensif attendu

Notre expert en paris sportifs mise sur Raphinha et Dani Olmo pour trouver le chemin des filets lors de cette dernière journée riche en buts.

Pronostic Barcelone vs FC Copenhague : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Barcelone vs FC Copenhague

Buteur : Raphinha à une cote de 1.72 Winamax

Buteur : Dani Olmo à une cote de 2.20 Winamax

Plus de 4,5 buts dans le match à une cote de 2,00 Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 4-1 FC Copenhague

Pronostic des buteurs : Barcelone – Raphinha (x2), Robert Lewandowski, Dani Olmo ; FC Copenhague – Jordan Larsson

Le FC Barcelone aborde ce match juste à l'extérieur du top 8 à la différence de buts. Les Blaugranas auront probablement besoin d'un large succès pour valider leur billet direct pour les huitièmes de finale. Après une défaite surprise contre la Real Sociedad, ils ont parfaitement réagi en s'imposant 4-2 face au Slavia Prague en Ligue des Champions, avant de disposer du Real Oviedo (3-0) en Liga dimanche dernier.

De son côté, le FC Copenhague doit également ramener un résultat positif pour rester en vie dans la compétition, le club pointant actuellement à deux places du top 24. Bien qu'ils soient en pleine trêve hivernale au Danemark, ils ont montré du répondant en accrochant Naples (1-1) lors de leur retour sur la scène européenne la semaine passée.

Les effectifs probables pour Barcelone vs FC Copenhague

Composition attendue de Barcelone : J. García, Balde, Cubarsi, E. García, Kounde, Casado, Fermin, Raphinha, Olmo, Yamal, Lewandowski.

Composition attendue de FC Copenhague : Kotarski, Lopez, Pereira, Suzuki, Meling, Achouri, Clem, Medsen, Larsson, Moukoko, Elyounoussi.

Raphinha, l'homme des grands rendez-vous

Barcelone va devoir imprimer un rythme très élevé pour soigner sa différence de buts. Dans ce contexte, Raphinha est le joueur idéal pour briller. L'ailier brésilien ne déçoit jamais lors des grandes affiches et s'épanouit totalement sous les ordres d'Hansi Flick.

Le bilan de Raphinha est exceptionnel : il a marqué 9 fois lors de ses 10 dernières apparitions toutes compétitions confondues. Après un début de campagne européenne freiné par quelques pépins physiques, il semble revenu à son meilleur niveau. Avec une telle dynamique, le voir ouvrir son compteur en C1 ce mercredi est une option très sérieuse.

Pronostic 1 Barcelone vs FC Copenhague : Buteur : Raphinha à une cote de 1.72 Winamax

La série de Dani Olmo va se poursuivre

Même en cas d'avance confortable, le Barça ne lèvera pas le pied. Huit équipes se tiennent en seulement trois points entre la 6e et la 13e place, rendant la différence de buts absolument cruciale. Dani Olmo est l'un des mieux placés pour alimenter le score.

L'international espagnol pourrait même disputer l'intégralité de la rencontre, Pedri et Frenkie de Jong étant indisponibles (Fermin López devrait reculer d'un cran au milieu). Olmo traverse une période faste avec six buts inscrits lors de ses dix derniers matchs, dont un lors de chacune des deux dernières sorties du Barça. Avec près de 4 tirs par match en moyenne, il aura la liberté nécessaire pour frapper à nouveau.

Pronostic 2 Barcelone vs FC Copenhague : Buteur : Dani Olmo à une cote de 2.20 Winamax

Un match débridé au Camp Nou

Les calculs de cette 8e journée poussent inévitablement vers un match à haut score. Si Copenhague ne prendra pas de risques inutiles d'entrée, les Danois devront se découvrir à un moment donné, laissant des boulevards aux attaquants catalans.

Les matchs impliquant ces deux équipes sont parmi les plus prolifiques de la compétition. Les rencontres du Barça affichent une moyenne de 3,88 buts, tandis que celles de Copenhague tournent à 3,5 buts par match. La défense danoise, qui a déjà encaissé 17 buts en sept sorties, risque de souffrir le martyre, même s'ils gardent les armes pour marquer sur un contre.

Pronostic 3 Barcelone vs FC Copenhague : Plus de 4,5 buts dans le match à une cote de 2,00 Winamax

+