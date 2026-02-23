Pronostic Atalanta vs Borussia Dortmund 25/02/2026 : préserver l'avantage

Notre expert en paris sportifs s'attend à une réaction d'orgueil des locaux après leur défaite au match aller, surtout devant leur public. Toutefois, les visiteurs conservent une longueur d'avance pour la qualification.

Les meilleurs paris pour Atalanta vs Borussia Dortmund

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Atalanta 1-1 Borussia Dortmund

Pronostic des buteurs : Atalanta – Mario Pasalic ; Borussia Dortmund – Serhou Guirassy

L'Atalanta aborde ce match retour de barrage de Ligue des champions face à un défi de taille en recevant le Borussia Dortmund à la New Balance Arena de Bergame. Les hommes de Raffaele Palladino pourront toutefois s'appuyer sur leur excellente dynamique en Serie A, marquée notamment par une victoire probante face au champion en titre, le Napoli.

Le groupe de Palladino a sans doute quitté l'Allemagne avec des regrets. Malgré la défaite, les Italiens ont eu la maîtrise du ballon et ont cadré trois tentatives contre seulement deux pour Dortmund. Mercredi soir, la priorité sera de gagner en efficacité dans le dernier geste pour enfin faire trembler les filets.

Pour espérer se qualifier ou arracher la prolongation, la Dea doit marquer au moins deux fois sans encaisser de but. La mission est ardue, mais le club lombard peut se rassurer en se rappelant que le BVB a chuté lors de ses deux derniers déplacements en C1 sur le score de 2-0.

De son côté, Dortmund se contenterait d'un match nul ou d'une défaite par un seul but d'écart pour valider son ticket pour les huitièmes de finale. Les joueurs de Niko Kovac sortent d'un match nul (2-2) à l'extérieur contre le RB Leipzig en Bundesliga, un résultat peut-être influencé par ce voyage imminent en Italie. Les Marsupiaux devront toutefois briser leur malédiction contre les clubs italiens, face auxquels ils ont peiné durant toute cette campagne européenne.

Les effectifs probables pour Atalanta vs Borussia Dortmund

Composition attendue d’Atalanta : Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi, Pasalic, Zalewski, Scamacca.

Composition attendue de Borussia Dortmund : Kobel, Reggiani, Anton, Bensebaini, Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson, Beier, Brandt, Guirassy.

État des lieux : dynamique européenne et domestique

L'Atalanta connaît une campagne de Ligue des champions en dents de scie, avec un bilan de quatre victoires et quatre nuls en neuf rencontres, mais reste sur trois revers consécutifs dans la compétition. Plus inquiétant pour les supporters : seules deux de leurs quatre victoires ont été acquises à domicile.

Cependant, la forme globale reste solide avec quatre succès lors de leurs cinq dernières sorties. Pour Dortmund, la victoire de la semaine dernière a fait office de bouffée d'oxygène, puisqu'il s'agissait de l'un de leurs rares succès sur leurs quatre dernières joutes européennes. En revanche, les hommes de Kovac sont en pleine confiance sur la scène nationale, restant invaincus sur leurs cinq derniers matchs (quatre victoires).

Au vu de ces statistiques, il est difficile de départager les deux formations, d'autant que le BVB ne compte qu'une seule victoire à l'extérieur en quatre déplacements européens cette saison. Si Dortmund a remporté deux des trois dernières confrontations directes, le seul duel disputé sur le sol italien s'était soldé par un partage des points.

Des tendances statistiques qui promettent des buts

Le club allemand s'est montré particulièrement prolifique offensivement cette saison, avec 21 buts inscrits en Ligue des champions. Cette performance place Dortmund au 7e rang des attaques de la compétition, avec une moyenne de 2,34 buts par match.

L'Atalanta aura cependant des opportunités, puisque la défense de Dortmund a concédé 17 buts en 9 matchs de C1 (soit 1,89 par match), ne signant que deux "clean sheets" sur l'ensemble de la campagne.

À l'inverse, l'escouade de Palladino a parfois manqué de tranchant devant le but en Europe (10 buts marqués pour 12 encaissés). On notera toutefois que les deux derniers matchs de l'Atalanta à domicile, toutes compétitions confondues, ont vu les deux équipes marquer.

Enfin, deux des trois dernières confrontations entre ces deux clubs ont vu le pari "BTTS" (les deux équipes marquent) être validé, ce qui laisse présager un scénario similaire ce mercredi.

L'impact de Guirassy sur l'attaque du BVB

Serhou Guirassy sera sans aucun doute l'atout numéro un de l'attaque allemande. Meilleur buteur du club en Ligue des champions cette saison avec quatre réalisations (auxquelles s'ajoutent trois passes décisives en neuf matchs), l'attaquant guinéen affiche des statistiques impressionnantes.

Même si le buteur de 29 ans est resté muet contre Leipzig ce week-end, son bilan récent est exceptionnel : six buts lors de ses cinq dernières apparitions toutes compétitions confondues. Cette série inclut deux doublés, ainsi qu'un but et une passe décisive lors du match aller contre Bergame.

Impliqué directement sur les deux buts de la victoire (2-0) à l'aller, Guirassy reste une menace permanente. Alors que l'Atalanta devra se ruer à l'attaque pour refaire son retard, il devrait disposer d'espaces pour exploiter les contre-attaques.

