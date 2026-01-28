Pronostic Aston Villa vs Salzbourg 29/01/2026 : le sommet en ligne de mire pour les Villans

Notre expert s'attend à ce qu'Aston Villa joue la première place et s'impose pour son dernier match, éliminant par la même occasion Salzbourg de la compétition.

Pronostic Aston Villa vs Salzbourg : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Aston Villa vs Salzbourg

Victoire d'Aston Villa à une cote de 1.40 ( Winamax )

Les deux équipes marquent : Non à une cote de 1.88 ( Winamax )

Buteur – Emiliano Buendía à une cote de 3.10 (Winamax)

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Aston Villa 2-0 Salzbourg

Pronostic des buteurs : Aston Villa – Emiliano Buendía, Ollie Watkins

Aston Villa est déjà assuré de voir le prochain tour de la Ligue Europa, mais les locaux ont encore une carte à jouer pour terminer tout en haut du classement général. Après une défaite frustrante à domicile contre Everton en championnat, certains pensaient les Villans hors de la course au titre en Premier League.

Pourtant, ils ont été impressionnants à St James’ Park le week-end dernier, s'imposant 2-0. Résultat : les hommes d'Unai Emery ne sont plus qu'à quatre points du leader, Arsenal, et peuvent toujours rêver du sacre national.

La qualification européenne étant acquise, Emery pourrait faire tourner son effectif pour cette ultime journée. Si le onze de départ reste incertain, une chose est sûre : Villa voudra terminer cette phase de ligue en beauté devant son public.

Salzbourg, de son côté, espère rejoindre son adversaire en phase à élimination directe, mais se trouve à l'autre bout du tableau. Les Autrichiens occupent la 28e place avant cette ronde et doivent impérativement l'emporter pour garder un espoir de qualification.

Même avec trois points, les hommes de Thomas Letsch devront compter sur des résultats favorables pour intégrer le top 24. Leur victoire contre Bâle la semaine dernière leur a redonné confiance, et ils devraient jouer sans complexe à Birmingham.

Les effectifs probables pour Aston Villa vs Salzbourg

Composition attendue d'Aston Villa : Bizot, Garcia, Mings, Lindelöf, Digne, Onana, Bogarde, Guessand, Buendía, Bailey, Watkins.

Composition attendue de Salzbourg : Schlager, Trummer, Gadou, Schuster, Krätzig, Diabate, Bidstrup, Baidoo, Kitano, Alajbegovic, Vertessen.

La dynamique est pour les locaux

Après le revers contre Everton, Villa a su repartir de l'avant. Cette compétition leur réussit particulièrement bien : ils restent sur quatre victoires consécutives et n'ont concédé qu'une seule défaite en sept matchs de phase de ligue.

De plus, les Villans restent sur six succès de rang en Coupe d'Europe à Villa Park et ne laisseront pas passer l'occasion d'en enchaîner un septième. Les visiteurs arrivent également en forme avec deux victoires consécutives, mais leur bilan européen cette saison est bien plus terne. Les "Roten Bullen" ont perdu cinq de leurs sept matchs de Ligue Europa, dont leurs cinq derniers déplacements sur la scène continentale.

Si ces deux équipes ne se sont jamais affrontées, Salzbourg peine historiquement face aux clubs anglais : en huit tentatives en compétition européenne majeure, ils n'ont jamais gagné, concédant six défaites.

Pronostic 1 Aston Villa vs Salzbourg : Victoire d'Aston Villa à une cote de 1.40 (Winamax)

Un "clean sheet" en perspective

Les visiteurs ont eu toutes les peines du monde à trouver le chemin des filets dans cette compétition, avec seulement huit buts inscrits en sept matchs. À l'extérieur, Salzbourg n'a marqué qu'une seule fois en trois déplacements, témoignant d'un manque criant d'efficacité offensive.

Le club autrichien est resté muet lors de trois de ses sept sorties européennes, ce qui laisse entrevoir un match sans but encaissé pour Villa. La défense d'Emery est solide, avec seulement quatre buts encaissés (moyenne de 0,58 par match). Les Villans comptent déjà quatre matchs sans prendre de but dans ce tournoi et pourraient bien en ajouter un cinquième ce jeudi.

Pronostic 2 Aston Villa vs Salzbourg : Les deux équipes marquent : Non à une cote de 1.88 (Winamax)

Buendía sur sa lancée

Emiliano Buendía affiche une belle forme ces derniers temps. Ses six dernières réalisations pour Aston Villa ont été des ouvertures du score, comme ce fut le cas le week-end dernier à Newcastle.

Il est impliqué sur trois buts lors de ses quatre derniers matchs (dont deux buts). Si ses statistiques globales sont plus modestes, c'est principalement parce qu'Unai Emery ne l'a pas toujours aligné d'entrée. Il profite toutefois actuellement d'un temps de jeu régulier.

Avec la rotation attendue, Morgan Rogers pourrait être ménagé, laissant les clés du jeu (le poste de n°10) à Buendía. Ce repositionnement devrait accroître son influence sur le jeu et ses chances de faire trembler les filets.

Pronostic 3 Aston Villa vs Salzbourg : Buteur – Emiliano Buendía à une cote de 3.10 (Winamax)

+