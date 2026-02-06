Pronostic Arsenal vs Sunderland 07/02/2026 : la pression monte sur les rivaux

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les Gunners rectifient le tir après le nul du match aller et s'imposent à domicile pour consolider leur fauteuil de leader.

Pronostic Arsenal vs Sunderland : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Sunderland

Les deux équipes marquent : Non (Cote de 1,41 sur Winamax )

Handicap -1 : Arsenal gagne par au moins 2 buts d'écart (Cote de 1,58 sur Winamax )

Buteur à tout moment : Kai Havertz (Cote de 2,50 sur Winamax)

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 2-0 Sunderland

Pronostic des buteurs : Arsenal – Kai Havertz, Viktor Gyökeres.

Il y a tout juste deux semaines, un vent de panique a soufflé sur l'Emirates Stadium après la première défaite à domicile d'Arsenal face à Manchester United. Si Mikel Arteta a été le premier à admettre que son équipe était passée à côté de son sujet, les Gunners ont réagi de manière admirable.

Le week-end dernier, le club du Nord de Londres a parfaitement négocié un déplacement périlleux à Leeds — là où Liverpool, Man United et Chelsea s'étaient cassé les dents — en s'imposant avec autorité (4-0) pour conforter sa place de leader.

Dans la foulée, les Londoniens ont validé leur ticket pour Wembley en milieu de semaine. Grâce à un but dans les derniers instants, Arsenal a écarté Chelsea (4-2 au cumulé) en demi-finale de la League Cup. Ils retrouveront Man City en finale pour le premier trophée de la saison.

En attendant cette finale, les hommes d'Arteta ont une autre mission cruciale. Pour maintenir leur avance de six points en tête du championnat, ils devront dompter le promu Sunderland ce week-end.

Les Black Cats avaient été impressionnants lors du match aller, arrachant un nul héroïque (2-2) début novembre. Étonnamment, les joueurs de Régis Le Bris sont les seuls de l'élite à être toujours invaincus sur leurs terres cette saison.

Cependant, loin du Stadium of Light, l'histoire sera tout autre. Avec une seule défaite à l'Emirates cette saison, Arsenal part largement favori face à des visiteurs qui auront fort à faire.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Sunderland

Composition attendue d’Arsenal : Raya, Timber, Saliba, Mosquera, Calafiori, Norgaard, Havertz, Eze, Madueke, Trossard, Gyökeres.

Composition attendue de Sunderland : Roefs, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava, Sadiki, Diarra, Hume, Le Fee, Talbi, Brobbey.

La défense d'Arsenal, clé du match

Le succès 1-0 contre Chelsea en milieu de semaine a permis à Arsenal d'enregistrer son 20ème match sans encaisser de but toutes compétitions confondues cette saison. Un rappel cinglant de leur solidité défensive après quelques semaines de flottement. Ils abordent cette rencontre sur une série de deux "clean sheets" consécutifs.

Avec seulement 17 buts encaissés en 24 journées, les Gunners affichent une moyenne de 0,71 but encaissé par match. Sunderland, de son côté, marque 78 % de ses buts au Stadium of Light, ce qui souligne ses difficultés hors de ses bases.

Les Black Cats n'ont inscrit que six buts en 12 déplacements cette saison, soit une moyenne de 0,50 but par match. Face à une défense locale aussi bien huilée, nous misons sur un troisième blanchissage de rang pour Arsenal. Les deux équipes n'ont marqué que dans la moitié des matchs à domicile d'Arsenal et dans seulement 33 % des voyages de Sunderland, rendant l'option "BTTS - No" très crédible.

Pronostic 1 Arsenal vs Sunderland : Les deux équipes marquent : Non (Cote de 1,41 sur Winamax)

Malheur aux voyageurs

Si Arsenal a récemment subi son premier revers à domicile de la saison, les hommes d'Arteta ont rebondi avec trois victoires consécutives. Globalement, ils n'ont perdu que trois de leurs 24 matchs de championnat.

Si Sunderland brille à domicile, son bilan à l'extérieur est médiocre : seulement deux victoires en 12 déplacements pour six défaites. Les protégés de Le Bris restent sur sept voyages sans succès, dont quatre revers. Historiquement, Arsenal domine largement cette affiche, étant invaincu lors des 13 derniers duels (9 victoires). La dernière victoire de Sunderland à Arsenal remontant à 1983, tout pointe vers un succès tranquille des locaux.

Pronostic 2 Arsenal vs Sunderland : Handicap -1 : Arsenal gagne par au moins 2 buts d'écart (Cote de 1,58 sur Winamax)

Le retour fracassant de Kai Havertz

Les supporters d'Arsenal ont attendu longtemps le retour de blessure de Kai Havertz. L'Allemand, touché au genou lors de la première journée, a été écarté des terrains pendant cinq mois.

Arteta a été prudent dans sa réintégration, mais Havertz a déjà frappé fort avec trois implications sur des buts lors de ses trois dernières apparitions. Buteur en Ligue des champions, il a également scellé la qualification contre Chelsea mardi soir. Sur sa lancée, il est fort probable qu'il s'illustre à nouveau ce samedi.

Pronostic 3 Arsenal vs Sunderland : Buteur à tout moment : Kai Havertz (Cote de 2,50 sur Winamax)

