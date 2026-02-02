Pronostic Arsenal vs Chelsea 03/02/2026 : confirmer l'avantage du match aller

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'Arsenal capitalise sur son avantage à domicile pour écarter Chelsea et valider son billet pour la finale de la Carabao Cup.

Pronostic Arsenal vs Chelsea : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Chelsea

Victoire d'Arsenal (1N2) à une cote de 1,60 sur Winamax

Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui à une cote de 1,60 sur Winamax

Marge du vainqueur : Arsenal gagne par exactement un but à une cote de 4,00 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 2-1

Pronostic des buteurs : Arsenal – Viktor Gyökeres, Kai Havertz ; Chelsea – João Pedro

Sous la houlette de Mikel Arteta, Arsenal a l'opportunité d'atteindre sa première finale de coupe depuis 2020. Les Gunners partent avec un léger avantage grâce à leur victoire 3-2 acquise à l'aller au Stamford Bridge. En cas de qualification, ce serait leur première finale de League Cup depuis la saison 2017/18.

Éliminés à ce stade l'an passé par Newcastle, les Londoniens du Nord se sentent plus forts cette saison. En face, les Blues espèrent faire douter un public de l'Emirates potentiellement fébrile.

Arsenal a parfaitement réagi le week-end dernier en Premier League en écrasant Leeds (4-0) à Elland Road. Ce succès permet au leader de consolider sa place sur le trône, portant son avance de quatre à six points suite aux faux pas de Man City et d’Aston Villa.

Si la conquête de trophées reste le défi majeur d'Arteta, son équipe n'est plus qu'à une marche d'une finale. Chelsea a toutefois montré une résilience incroyable la semaine dernière, remontant un handicap de deux buts pour battre West Ham (3-2). Notons qu'Arsenal est la seule équipe à avoir battu Liam Rosenior depuis sa prise de fonction chez les Blues. Ce dernier aura à cœur de prendre sa revanche ce mardi pour offrir à Chelsea son premier sacre dans cette compétition depuis 2014/15.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Chelsea

Composition attendue d'Arsenal : Kepa, White, Mosquera, Magalhães, Calafiori, Zubimendi, Havertz, Rice, Madueke, Martinelli, Gyökeres.

Composition attendue de Chelsea : Sánchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Neto, Fernández, Garnacho, Pedro.

Un match ouvert par nécessité

Avec un but d'avance au coup d'envoi, Arsenal n'aura pas l'obligation de se ruer à l'attaque. Chelsea, en revanche, devra sortir de son bloc bas pour refaire son retard.

En s'exposant pour égaliser sur l'ensemble des deux matchs, la défense des Blues pourrait offrir des espaces. C’est exactement ce qu'affectionne le système d'Arteta, capable de casser les lignes rapidement pour servir son trio offensif.

Les Gunners n'ont perdu qu'une seule de leurs 15 dernières rencontres toutes compétitions confondues. De plus, ils sont invaincus lors des neuf derniers derbys face à Chelsea (6 victoires, 3 nuls), avec un score cumulé de 9-1 lors des trois dernières réceptions à l'Emirates. La mission s'annonce donc périlleuse pour les hommes de Rosenior.

Pronostic 1 Arsenal vs Chelsea : Victoire d'Arsenal (1N2) à une cote de 1,60 sur Winamax

La rotation pourrait profiter aux attaquants

Si la défense d'Arsenal est l'une de ses forces, elle montre des signes de fatigue depuis deux mois, avec seulement trois "clean sheets" sur les dix derniers matchs. Arteta pourrait d'ailleurs faire tourner son effectif en ne titularisant qu'un seul de ses défenseurs centraux habituels.

Une aubaine pour Chelsea, qui a inscrit 11 buts lors de ses cinq dernières sorties (exactement trois buts par match sur les trois derniers). Les statistiques confirment cette tendance offensive : les deux équipes ont marqué lors des trois derniers matchs de Chelsea et dans 75 % des derniers affrontements directs. Vu l'enjeu, le scénario "BTTS" est très probable.

Pronostic 2 Arsenal vs Chelsea : Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui à une cote de 1,60 sur Winamax

Un duel qui se jouera sur des détails

Comme au match aller, cette rencontre devrait être riche en buts mais très serrée. Arsenal pourrait une nouvelle fois faire la différence par la plus petite des marges.

Les Gunners ont remporté deux de leurs trois derniers succès par un seul but d'écart. Chelsea reste également sur une série de matchs très disputés. Historiquement, les récents affrontements à l'Emirates ou au Bridge tournent souvent court en faveur d'Arsenal avec un écart minimal. Une victoire 2-1 des locaux semble être le scénario le plus plausible pour ce mardi soir.

Pronostic 3 Arsenal vs Chelsea : Marge du vainqueur : Arsenal gagne par exactement un but à une cote de 4,00 sur Winamax

