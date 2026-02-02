Pronostic Albacete vs Barcelone 03/02/2026 : un festival offensif après la pause

Notre expert en paris sportifs s'attend à voir l'outsider résister jusqu'à la pause, avant que la supériorité technique du Barça ne finisse par faire la différence.

Pronostic Albacete vs Barcelone : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Albacete vs Barcelone

Les deux équipes marquent à une cote de 1,62 sur Winamax

Mi-temps : Albacete ou Nul (Double chance) à une cote de 2,25 sur Winamax

Mi-temps avec le plus de buts : Seconde période à une cote de 1,86 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Albacete 2-3 Barcelone

Pronostic des buteurs : Albacete – Jefte Betancor, Agus Medina ; Barcelone – Marcus Rashford, Dani Olmo, Robert Lewandowski

Albacete rêve de créer un deuxième exploit retentissant dans cette Coupe du Roi. Dernier club de deuxième division encore en lice, ils ont éliminé le Real Madrid (3-2) à domicile au tour précédent. Ce résultat a d'ailleurs boosté leur parcours en championnat : les hommes d'Alberto Gonzalez sont remontés en milieu de tableau après avoir remporté leurs trois derniers matchs sans encaisser de but.

Le FC Barcelone s'est qualifié en s'imposant 2-0 sur le terrain du Racing Santander (leader de D2) lors des huitièmes de finale. Depuis, les Catalans ont remporté quatre de leurs cinq matchs toutes compétitions confondues. Seule ombre au tableau : une défaite 2-1 face à la Real Sociedad en Liga, vite oubliée par leur qualification directe dans le top 8 de la Ligue des champions la semaine dernière.

Les effectifs probables pour Albacete vs Barcelone

Composition attendue d’Albacete : Lizoain, Aguado, Moreno, Vallejo, Neva, Bernabeu, Melendez, Capi, Pacheco, Medina, Betancor.

Composition attendue de Barcelone : J. García, Martínez, E. García, Araujo, Cancelo, De Jong, Bernal, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski.

Des buts attendus au Carlos Belmonte

Albacete est l'une des équipes les plus spectaculaires de Segunda Division cette saison. Leurs matchs de championnat affichent une moyenne de 2,67 buts, l'une des plus élevées du pays. Ils ont prouvé leur force de frappe face au Real Madrid. Bien qu'aidés par la rotation adverse, ils ont bousculé des joueurs comme Vinícius Jr ou Valverde, tentant 12 frappes et exploitant parfaitement leurs rares ballons.

Face au Barça, ils pourraient profiter du "high line" (bloc haut) des Catalans qui s'est montré vulnérable récemment contre Copenhague ou Elche. Avec 1,5 but encaissé par match à l'extérieur en Liga, la défense barcelonaise est loin d'être infaillible, ce qui rend le pari "Les deux équipes marquent" très attractif.

Pronostic 1 Albacete vs Barcelone : Les deux équipes marquent à une cote de 1,62 sur Winamax

Albacete peut tenir le choc jusqu'à la pause

Si le Barça a brillé dès l'entame de match contre Elche le week-end dernier, c'est loin d'être la règle cette saison. Avant samedi, les hommes d'Hansi Flick n'avaient mené à la mi-temps lors d'aucune de leurs six sorties précédentes. En Liga, leur différence de buts n'est que de +10 en première période, contre +27 après le repos.

Cette tendance se confirme en Coupe : le verrou n'avait sauté qu'à la 76e minute contre Guadalajara et à la 66e contre le Racing. Miser sur la double chance en faveur d'Albacete à la mi-temps est donc un choix judicieux, avec une probabilité statistique de 42 %.

Pronostic 2 Albacete vs Barcelone : Mi-temps : Albacete ou Nul (Double chance) à une cote de 2,25 sur Winamax

Une seconde période riche en rebondissements

L'usure physique pourrait jouer un rôle crucial. Albacete n'avait eu que 22 % de possession face au Real Madrid, un chiffre qui ne devrait pas grimper face au Barça. Les remplaçants feront la différence, à l'image de Jefte Betancor qui avait marqué à la 82e et à la 94e minute contre les Merengues.

Statistiquement, les deux équipes sont des "finisseuses" : 77 % des buts d'Albacete en D2 et 67 % des buts totaux de leurs matchs sont inscrits en seconde période. Tout indique que le spectacle montera d'un cran après le retour des vestiaires.

Pronostic 3 Albacete vs Barcelone : Mi-temps avec le plus de buts : Seconde période à une cote de 1,86 sur Winamax

