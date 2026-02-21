Pronostic AC Milan vs Parma 22/02/2026 : les Crociati pourraient jouer les trouble-fêtes

Notre expert en paris sportifs table sur une victoire courte des Rossoneri à San Siro face à une équipe de Parme installée en milieu de tableau et dirigée par Carlos Cuesta.

Les meilleurs paris pour AC Milan vs Parma

Les deux équipes marquent - Oui à une cote de 2.04 sur Unibet

Seconde période – Plus de 1,5 but à une cote de 1.97 sur Unibet

Match nul à la mi-temps à une cote de 2.39 sur Unibet

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : AC Milan 2-1 Parma

Pronostic des buteurs : AC Milan – Rafael Leão, Luka Modrić ; Parma – Gabriel Strefezza.

L'AC Milan a laissé filer des points précieux à San Siro face au Côme de Cesc Fàbregas. Après l'ouverture du score de Nico Paz pour les visiteurs en première période, il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir Rafael Leão égaliser, permettant ainsi aux Milanais d'éviter leur première défaite contre Côme depuis 1985.

Si le pire a été évité, ce résultat reste un coup dur pour les ambitions de Scudetto des Rossoneri. L'Inter Milan compte désormais sept points d'avance en tête du classement alors qu'il reste un tiers de la saison à disputer.

De son côté, Parme arrive en Lombardie à la 12ème place, porté par deux victoires consécutives. Les "Crociati" ont mis fin à une série noire de quatre matchs sans succès en battant Bologne (1-0) puis Hellas Vérone (2-1) à domicile. Cette dernière victoire a été arrachée grâce à un coup de casque de Mateo Pellegrini à la 93ème minute.

Bien que ces résultats soient encourageants, Parme ne dispose pas de la même profondeur d'effectif que Milan. De plus, défier les hommes de Massimiliano Allegri à San Siro reste un défi d'un tout autre calibre. Les joueurs de Carlos Cuesta ont retrouvé de l'efficacité devant le but, même si leurs deux récents succès ont été obtenus par un seul but d'écart. Rappelons qu'ils possèdent l'une des pires attaques du championnat avec seulement 18 buts inscrits en 25 rencontres.

Milan a également connu des périodes de mutisme offensif. Cependant, leur qualité individuelle et leur solidité défensive habituelle à domicile devraient suffire pour écarter Parme, même si l'écart risque d'être serré.

Les effectifs probables pour AC Milan vs Parma

Composition attendue d'AC Milan : Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlović, Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Nkunku.

Composition attendue de Parma : Corvi, Del Prato, Circati, Valenti, Keita, Britschgi, Bernabé, Sørensen, Valeri, Strefezza, Pellegrino.

Des opportunités de buts des deux côtés à San Siro

L'AC Milan a trouvé le chemin des filets lors de 24 de ses 25 matchs de championnat cette saison, l'unique exception étant un nul vierge contre la Juventus. Avec 41 buts au compteur, l'équipe possède la troisième attaque de Serie A, mais peine à garder sa cage inviolée.

Le pari "Les deux équipes marquent" est passé dans six des dix derniers matchs de championnat de Milan, incluant les deux plus récents. Si les Rossoneri démarrent souvent doucement, leur talent pur leur permet de basculer une rencontre en un éclair.

Parme, après avoir été lourdement battu 4-1 par la Juventus début février, a marqué régulièrement depuis. C'est une nette progression par rapport à un mois de janvier où ils n'avaient inscrit que deux buts en six matchs. L'historique plaide aussi pour ce scénario : les six dernières confrontations directes ont vu les deux équipes marquer. Entre le regain de forme offensif de Parme et les sautes de concentration de la défense milanaise, la value est réelle.

Pronostic 1 AC Milan vs Parma : Les deux équipes marquent - Oui à une cote de 2.04 sur Unibet

Une seconde période décisive

Les Rossoneri ont tendance à finir leurs matchs en trombe. Lors de trois de leurs cinq dernières sorties, les buts inscrits dans la dernière demi-heure ont été décisifs. On pense à l'égalisation de Rafael Leão contre Côme, ou aux buts tardifs de Niclas Füllkrug et Luka Modrić pour écarter Lecce et Pise.

Statistiquement, cinq des huit derniers buts de Milan ont été inscrits lors du second acte. Ce schéma suggère que Milan laisse passer l'orage avant de piquer lorsque l'adversaire s'épuise. Parme suit une tendance similaire : trois de leurs quatre derniers buts ont été marqués après la pause. Les deux buts de la victoire lors de leurs récents succès ont d'ailleurs été inscrits en seconde période.

Le début de match devrait être fermé, chaque équipe cherchant la faille sans trop s'exposer. Mais avec l'usure physique, les espaces vont se libérer.

Pronostic 2 AC Milan vs Parma : Seconde période – Plus de 1,5 but à une cote de 1.97 sur Unibet

Un premier acte sous le signe de l'observation

L'AC Milan a pris l'habitude de démarrer timidement, échouant à marquer en première mi-temps lors de trois de ses cinq derniers matchs. Lorsqu'ils parviennent à marquer tôt, ils se contentent généralement de gérer jusqu'à la pause.

Les chiffres montrent que Milan a remporté huit de ses 15 victoires cette saison après avoir concédé le nul à la mi-temps. Parme, de son côté, aborde souvent les matchs avec prudence. Ils n'ont mené à la pause qu'à trois reprises sur l'ensemble de la campagne, pour 14 scores de parité au repos.

Le premier acte devrait donc ressembler à un bras de fer tactique plutôt qu'à un festival offensif.

Pronostic 3 AC Milan vs Parma : Match nul à la mi-temps à une cote de 2.39 sur Unibet

