Trois paris à tenter sur la phase finale de Ligue des champions alors que les play-offs se dessinent

À l'approche des deux dernières journées, nous avons sélectionné trois paris sur le classement final, avec un focus sur l'Atalanta, le FC Barcelone et le Benfica Lisbonne.

Paris long terme - Ligue des champions Cote L'Atalanta termine dans le Top 8 1,50 Le FC Barcelone termine dans le Top 8 1,60 Benfica termine entre la 9e et la 24e place 2,35

Cotes proposées par Unibet, susceptibles d'évoluer.

L'Atalanta dans le Top 8

Après un début de saison catastrophique sous Ivan Juric, l'Atalanta a pris la décision radicale de s'en séparer en novembre. Son remplaçant, Raffaele Palladino, a transformé l'équipe instantanément. Depuis la défaite lors de son premier match face à Naples, la "Dea" a remporté 9 de ses 11 rencontres toutes compétitions confondues.

Cinquièmes au classement avant la 7e journée avec une seule défaite au compteur, les Italiens abordent sereinement leurs duels contre l'Athletic Bilbao (D) et l'Union Saint-Gilloise (E). L'arrivée de Palladino a relancé leurs chances de qualification directe pour les huitièmes. Tandis que l'Inter Milan, juste derrière au classement, doit affronter Arsenal et Dortmund, l'Atalanta bénéficie d'un calendrier bien plus clément pour valider sa place dans l'élite.

Le FC Barcelone dans le Top 8

Si le Barça survole la Liga, son parcours européen a manqué de régularité. Les hommes de Hansi Flick comptent pourtant quatre points d'avance sur le Real Madrid en championnat et viennent de remporter la Supercoupe. Toutes compétitions confondues, les Blaugranas restent sur une impressionnante série de 11 victoires consécutives depuis leur revers contre Chelsea en novembre.

Actuellement à deux points du Top 8, les Catalans ont la chance de terminer contre le Slavia Prague et le FC Copenhague. Six points lors de ces deux matchs devraient suffire pour réintégrer les places qualificatives pour les huitièmes, d'autant que plusieurs concurrents directs risquent de perdre des plumes. Au vu de la forme actuelle et du calendrier, la cote du Barça présente une réelle valeur.

Benfica entre la 9e et la 24e place (Barrages)

José Mourinho a enchaîné les victoires à ses débuts avec Benfica, mais les dernières semaines ont été rudes. Distancés en championnat et éliminés des deux coupes nationales, les Aigles n'ont plus que la Ligue des champions pour sauver leur saison 2025/26.

Pour l'instant, le club lisboète pointe juste en dehors de la zone des play-offs, à un petit point de la 24e place. Le calendrier est corsé avec des chocs face à la Juventus et au Real Madrid (à domicile), mais le "Special One" a l'habitude de ces contextes électriques. Benfica n'aura probablement pas besoin d'un sans-faute : deux points pourraient suffire pour se glisser dans le Top 24. Solides à l'Estádio da Luz, les hommes de Lisbonne ont les armes pour arracher leur ticket pour les barrages.







