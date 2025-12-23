Comment parier sur le calendrier de la Premier League pendant les fêtes ?

Arsenal passera Noël dans le fauteuil de leader, mais Manchester City n’est qu’à une courte tête. Dans le bas de tableau, la lutte pour le maintien est tout aussi acharnée. Analyse des forces en présence.

Un marathon de football pour les fêtes

D'ici le 4 janvier, pas moins de 30 matchs de Premier League vont se succéder, promettant une pluie de buts. Si les cadors comptent bien verrouiller leur place sur le podium, la bataille fera rage en bas de classement. Avec un rythme aussi effréné, les surprises sont légion et le spectacle est garanti.

Les regards seront tournés vers le "Big Four" actuel, Arsenal, Manchester City, Aston Villa et Chelsea, engagés dans des rencontres qui s'annoncent épiques. Le visage du championnat anglais pourrait être radicalement différent une fois cette période de fêtes passée.

Cependant, l’équité n’est pas de mise : certaines équipes héritent d’un calendrier bien plus complexe que d’autres. Nous avons passé au crible les rencontres à venir pour identifier les meilleures opportunités de paris.

Ce que disent les statistiques

En analysant les quatre prochains adversaires de chaque club, on distingue clairement les grands gagnants et les perdants de ce calendrier hivernal. Pour certaines écuries, cette série de matchs pourrait définir le reste de leur saison.

Aston Villa s'apprête à vivre des jours difficiles. Si les hommes d'Unai Emery affichent une forme étincelante, ils vont devoir se déplacer coup sur coup à Chelsea puis à Arsenal. Actuellement en surrégime par rapport à leurs Expected Goals (xG), les Villans pourraient bien voir leur belle série de victoires prendre fin.

À l’inverse, Liverpool bénéficie d’un parcours bien plus dégagé. Les Reds affronteront d'abord Wolverhampton, lanterne rouge, avant de recevoir Leeds United et de se déplacer à Fulham. Malgré l'inquiétude autour de la blessure d'Alexander Isak, Hugo Ekitike marche sur l'eau actuellement, ce qui devrait permettre à Liverpool de naviguer sereinement jusqu'en janvier.

West Ham United est sans doute l'équipe la mieux lotie. Bien que les Hammers soient à la peine, ils s'apprêtent à disputer trois matchs à domicile, tous contre des adversaires classés au-delà de la 9ème place. C’est l’occasion rêvée de s’extirper de la zone rouge ; une cote sur leur maintien pourrait s'avérer très intéressante.

Enfin, gardez un œil sur l’Everton de David Moyes. Après un mois de novembre dantesque face à United, Newcastle, Chelsea et Arsenal, le calendrier s'allège considérablement. Burnley, Nottingham Forest, Brentford et les Wolves sont des adversaires à la portée des Toffees, qui pourraient réaliser un hold-up comptable d'ici la mi-janvier.

