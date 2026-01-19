Le calendrier de la Ligue des champions offre de réelles opportunités de paris pour la 7e journée

Le manque de rythme pourrait s'avérer fatal pour des équipes comme Bodø/Glimt ou le Slavia Prague, qui s'apprêtent à défier l'élite européenne cette semaine.

L’impact de la trêve hivernale sur la Ligue des champions

Les périodes de trêve varient selon les pays européens. Si les cinq grands championnats ont déjà repris (certains n'ayant même pas coupé), ce n'est pas le cas dans des pays comme le Kazakhstan, la République tchèque, le Danemark ou la Norvège. Les clubs de ces nations pourraient souffrir d'un manque de compétition au moment de disputer leurs premiers matchs officiels de 2026 cette semaine.

La Ligue des champions entame sa deuxième saison sous son nouveau format, qui inclut désormais des rencontres en janvier. Avec l'ancienne structure, la phase de groupes se terminait en décembre et les matches à élimination directe ne reprenaient qu'en février, une fois les trêves terminées.

Nous disposons donc de peu de recul sur l'impact de ces trêves lors des deux dernières journées de la phase de ligue. Cependant, les données de la saison passée montrent que les clubs concernés ont souvent eu du mal.

Cela a été particulièrement flagrant lors de la 7e journée : cinq des six équipes n'ayant pas encore repris leur championnat se sont inclinées, notamment via de lourdes défaites pour Sturm Graz (5-0) et le RB Salzbourg (5-1). Sur l'ensemble des deux dernières journées de la saison dernière, les clubs en trêve ont perdu 75 % de leurs matchs.

Cette saison, Bodø/Glimt, le Kairat Almaty, Copenhague et le Slavia Prague sont toujours à l'arrêt. De son côté, Qarabag ne reprendra la compétition nationale qu'entre ses deux derniers matchs de C1. Leurs adversaires comptent bien en profiter.

Le Barça prêt à en profiter pour finir en beauté

Le FC Barcelone pourrait être le grand bénéficiaire de cette quinzaine européenne. Ses deux derniers adversaires, le Slavia Prague et le FC Copenhague, n'ont plus joué de match officiel depuis la mi-décembre.

Le Slavia a déjà concédé trois défaites par au moins trois buts d'écart dans cette édition. Avec une moyenne de 2,33 buts inscrits par match en Europe, le Barça semble parfaitement capable de couvrir le handicap de -2 à Prague.

Les Catalans recevront ensuite Copenhague. Comme la différence de buts pourrait s'avérer cruciale pour le classement final, les hommes de Hansi Flick risquent de ne pas lever le pied. À ce jour, seul l'Ajax a encaissé plus de buts que les 16 concédés par l'équipe de Jacob Neestrup.

Deux victoires permettraient au Barça d'atteindre les 16 points, un total suffisant la saison dernière pour intégrer le top 8 (Bayer Leverkusen, Lille et Aston Villa s'étaient qualifiés avec ce score). Bien que cela dépende des autres résultats, ce total devrait suffire cette année. Miser sur une place dans le top 8 pour les Blaugranas paraît donc judicieux, avec une probabilité implicite de 52,4 %.

Manchester City est un autre club qui pourrait profiter d'un adversaire en manque de rythme. Les Citizens auront à cœur de réagir après leur défaite cuisante lors du derby à Old Trafford samedi dernier.

Bodø/Glimt n'a plus joué en championnat depuis novembre et pourrait manquer de répondant face aux joueurs de Pep Guardiola. Les Norvégiens affichent 17,0 xG (buts attendus) concédés, le total le plus élevé de la compétition. Tout indique que City aura de nombreuses occasions mardi soir. Miser sur une victoire des Skyblues dans un match prolifique offre une valeur intéressante.

