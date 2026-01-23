Parier sur la dernière journée de C1 : 17 matchs sous haute tension

Le choc entre Arsenal et le Kairat Almaty est l'unique rencontre, sur les 18 au programme, sans réel enjeu pour la course au Top 8 ou au Top 24. Partout ailleurs, la bataille fera rage.

Un final en apothéose pour la Ligue des champions

Cette dernière journée s'annonce haletante : avec 18 matchs disputés en simultané, chaque but marqué viendra bouleverser le classement en temps réel.

Le Graal reste le "Top 8", synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. À l'heure actuelle, seuls Arsenal et le Bayern Munich ont déjà leur ticket en poche. En réalité, 13 clubs se disputent encore les six places restantes. Si un nul devrait suffire au Real Madrid (3e) face au Benfica, la donne est différente pour les équipes classées entre la 4e et la 15e place : pour elles, la victoire est quasiment obligatoire, car elles ne se tiennent qu'en trois petits points.

Dans un mouchoir de poche pareil, la différence de buts sera l'arbitre final. Le PSG et Newcastle affichent actuellement les meilleurs bilans (+10) au sein d'un groupe de huit clubs bloqués à 13 points. Problème : ils s'affrontent directement.

Pendant ce temps, leurs concurrents directs bénéficient de calendriers plus cléments : le Barça reçoit Copenhague, Man City accueille Galatasaray, l'Atlético affronte Bodo/Glimt et l'Atalanta se déplace à l'Union Saint-Gilloise. Ces confrontations suggèrent que la barre de qualification pourrait se situer à 16 points, ce qui compliquerait sérieusement les affaires de l'Inter et de la Juventus (12 points).

Enfin, la lutte pour le Top 24 (barrages) promet aussi son lot de drama, notamment lors d'Ajax-Olympiacos, Club Bruges-Marseille ou encore le très attendu Naples-Chelsea.

Les bons coups à jouer

Pour parier efficacement sur cette journée, il faut maîtriser les scénarios possibles. Le choc PSG-Newcastle en est l'exemple parfait : si les deux clubs sont actuellement dans le Top 8, un match nul au Parc des Princes les condamnerait presque certainement à passer par les barrages.

Malgré une campagne irrégulière, le PSG a rappelé de quoi il était capable (7-2 contre Leverkusen, 5-3 contre les Spurs). Vu l'enjeu, parier sur une nouvelle victoire prolifique du PSG face aux Magpies offre une belle valeur.

Du côté d'Arsenal, la première place de la ligue est quasiment acquise (seul le Bayern peut les doubler). Mais comme finir premier ou deuxième ne change rien concrètement, ce match contre le Kairat Almaty est dénué d'enjeu pour les Gunners. Mikel Arteta devrait faire tourner son effectif pour ménager ses cadres. Les Kazakhs, bien que déjà éliminés, ont montré de la résilience lors de leurs derniers déplacements (défaites d'un seul but contre l'Inter et Copenhague). Le handicap Kairat +3 est donc une option intelligente.

Enfin, Villarreal est déjà éliminé avec un seul point pris en sept matchs. Le "Sous-marin jaune", qui privilégie la Liga et son choc contre le Real Madrid ce week-end, devrait faire l'impasse sur son déplacement au Bayer Leverkusen. Les Allemands, eux, doivent gagner pour sécuriser leur place en barrages. Comme 5 de leurs 6 dernières victoires ont été acquises par au moins deux buts d'écart, le handicap Leverkusen -1 semble très solide face à un adversaire qui n'a plus rien à jouer.

