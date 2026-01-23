Pluie de buts en vue pour la clôture de la Ligue des champions : une opportunité en or pour vos paris ?

Le décor est planté pour un final qui s'annonce épique. Dans ce nouveau format, la différence de buts pourrait bien être le juge de paix pour déterminer le classement final de cette phase de ligue.

Marchés "Nombre de buts" – Ligue des champions Pronostic Cote Barcelone vs Copenhague Plus de 4,5 buts 2,40 Eintracht Francfort vs Tottenham Plus de 3,5 buts 2,50 Ajax vs Olympiacos Plus de 3,5 buts 2,60

Pourquoi cette dernière journée s'annonce prolifique en buts

L'UEFA a repensé son format pour garantir du suspense jusqu'au bout, et mercredi prochain s'annonce exactement comme prévu : un scénario à haute tension.

Avec 18 rencontres disputées simultanément, presque chaque équipe joue sa survie ou son positionnement. La course au "Top 8" est extrêmement serrée : les clubs classés de la 6e à la 13e place se tiennent tous en 13 points. Pour espérer une qualification directe en huitièmes de finale, la victoire est impérative. C'est également le cas pour Tottenham et Liverpool, qui flirtent avec cette zone de turbulence.

Plus bas dans le classement, la lutte pour intégrer le Top 24 (barrages) force les entraîneurs à prendre des risques. Historiquement, le spectacle est au rendez-vous :

3,39 buts par match : c'est la moyenne actuelle de cette phase de ligue.

Un but toutes les 27 minutes, dont 58 % inscrits en seconde période.

3,56 buts par match : c'était la moyenne lors de la dernière journée des phases de poules l'an passé.

Avec un besoin de points encore plus criant cette année, tous les ingrédients sont réunis pour que les attaques prennent le pas sur les défenses.

Les chocs à suivre pour vos paris "Over"

Barcelone vs Copenhague Le Barça pointe juste aux portes du Top 8 à cause d'une différence de buts défavorable. Les Catalans doivent soigner leurs statistiques face à une équipe danoise qui encaisse en moyenne 2,43 buts par match. Sous Hansi Flick, les matchs du Barça tournent à 4,43 buts de moyenne cette saison. Le "Plus de 4,5 buts" (probabilité théorique de 41,7 %) est une option très sérieuse au Camp Nou.

Eintracht Francfort vs Tottenham Francfort affiche une moyenne de 4,14 buts par match en C1, mais subit surtout le jeu. Avec 19 buts encaissés, les Allemands ont la co-pire défense de la compétition. C’est une aubaine pour le Tottenham de Thomas Frank, qui jouera son va-tout face à un adversaire déjà éliminé. Le "Plus de 3,5 buts" (38,1 % de probabilité) semble ici sous-évalué.

Ajax vs Olympiacos À Amsterdam, c'est un véritable barrage avant l'heure pour le Top 24. L'Olympiacos est actuellement dernier qualifié virtuel, mais un nul ne suffira pas à les mettre à l'abri. L'Ajax, deux points derrière, n'a d'autre choix que de s'imposer. Le "Plus de 3,5 buts" est passé lors de 5 des 6 dernières sorties de l'Ajax toutes compétitions confondues. Un pari intelligent pour un match qui s'annonce totalement débridé.

