FA Cup : 5 buteurs à tenter pour profiter du turnover du 3e tour

Tout est réuni pour que Christantus Uche débloque son compteur avec Crystal Palace, tandis que Gabriel Jesus pourrait s'offrir un festival face à une équipe de Portsmouth décimée.

Marché des buteurs : 3e tour de la FA Cup - Joueur (Match) Cote Christantus Uche (Macclesfield FC vs Crystal Palace) 1.83 Federico Chiesa (Liverpool vs Barnsley) 2.25 Gabriel Jesus (Portsmouth vs Arsenal) 2.20 Jeremy Doku (Man City vs Exeter City) 2.40 Alejandro Garnacho (Charlton vs Chelsea) 3.20

Les cadors misent sur la profondeur de banc

Crystal Palace bénéficie d'un tirage clément pour ce 3e tour avec un déplacement samedi chez les pensionnaires de National League North, Macclesfield FC. Les "Silkmen", club renaissant fondé il y a seulement cinq ans, pointent en milieu de tableau pour leur première saison à ce niveau.

Oliver Glasner devrait largement faire tourner son effectif, éprouvé par un calendrier chargé incluant l'Europa Conference League. Cette rotation profite à Christantus Uche, le milieu offensif nigérian de 1,90 m qui attend toujours son premier but sous les couleurs des Eagles. Vu son gabarit imposant et sa titularisation probable, sa cote (équivalente à une probabilité de 51,28 %) est très attractive.

Du côté d'Arsenal, le nul concédé face à Liverpool jeudi a permis aux Gunners de conserver six points d'avance en tête de la Premier League. Le délai de récupération est court avant d'affronter Portsmouth (en difficulté en Championship) dimanche midi.

Mikel Arteta devrait lancer Gabriel Jesus, de retour de blessure, à la place de Viktor Gyökeres. Le Brésilien aura faim de buts face à une équipe de "Pompey" contrainte d'aligner des jeunes de l'académie suite à une cascade de blessures. La probabilité estimée de 45,45 % pour un but de Jésus semble sous-évaluée compte tenu des lacunes défensives adverses.

Chelsea devrait également remanier son onze pour ce derby londonien face à Charlton. Ce match sera le baptême du feu pour Liam Rosenior sur le banc des Blues, et il compte bien tester ses remplaçants.

Alejandro Garnacho connaît des débuts timides à Stamford Bridge depuis son arrivée à Manchester United (4 contributions offensives en 13 matchs de PL). L'Argentin de 21 ans sera sans doute aligné d'entrée à The Valley. Le marché ne lui donne que 31,25 % de chances de marquer, ce qui paraît peu payant pour un joueur qui a déjà scoré deux fois en deux matchs de coupes nationales cette saison.

Chiesa et Doku : des cotes à ne pas négliger

Muet contre Arsenal jeudi soir, le Liverpool d'Arne Slot va certainement faire tourner contre Barnsley (League One). L'Italien Federico Chiesa, dont les rumeurs de retour en Serie A s'intensifient, devrait débuter. Avec 4 buts en 21 apparitions depuis son arrivée à la Juve en 2024, il sera le leader d'attaque s'il remplace Jeremie Frimpong ou Cody Gakpo. Les bookmakers estiment ses chances de but à 44,44 %.

Enfin, Jeremy Doku a de fortes chances d'être sollicité pour le déplacement de Manchester City à Exeter City samedi. Faute de renforts offensifs majeurs, Pep Guardiola compte sur le Belge.

À 23 ans, Doku reste l'un des meilleurs dribbleurs au monde. Sa pointe de vitesse (35 km/h) est déjà un calvaire pour les défenseurs de Premier League, alors imaginez pour ceux de troisième division... Si Exeter tente de cadenasser le match avec un bloc bas, le pouvoir de percussion de Doku sera la clé. Sa probabilité de marquer est affichée à 41,67 %, mais si Pep le place en pointe de l'attaque, ce chiffre pourrait grimper en flèche.

